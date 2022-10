Provozovatelé stánků musí zbystřit. Pivo do plastového kelímku už brzy nenatočí

Odpad v mořích je v dnešní době celosvětovým a především často probíraným tématem.

Není divu, protože jej až z 85 % tvoří plasty, a to především ve formě mikroplastů, které se vzduchem, vodou a potravinami dostávají do našeho těla. Řešení je tedy nezbytné a neodkladné. Co se týče jednorázových plastových výrobků, ty dohromady zaujímají 70 % všech odpadků v moři. Evropská komise slíbila, že bude ambiciózní v důležitých věcech, což plastový odpad rozhodně je. Evropané musí na řešení tohoto problému pracovat společně, protože plastový odpad se nakonec dostává do našeho ovzduší, půdy a oceánů i do našich potravin, zdůrazňuje v tiskové zprávě Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise , odpovědný za udržitelný rozvoj.

Návrhy Evropské komise budou nyní předloženy k přijetí Evropskému parlamentu a Radě, přičemž Komise ostatní orgány vyzývá k tomu, aby se tímto tématem zabývaly prioritně. Jejich cílem je, aby byly pro evropské občany zajištěny hmatatelné výsledky před volbami v květnu 2019.

Úleva i příležitosti

Návrh nových pravidel souvisí se závazkem obsaženým v evropské strategii pro plasty – řešit problematiku nehospodárného a škodlivého plastového odpadu prostřednictvím legislativních opatření. Ten byl příznivě přijat Evropským parlamentem, Radou i občany a zainteresovanými stranami. Opatření by měla přispět jak k přechodu Evropy na oběhové hospodářství, tak k dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a závazků EU v oblasti klimatu a cílů její průmyslové politiky. Směrnice vychází se stávajících pravidel a doplňuje je o další opatření týkajících se například znečišťování moří.

Kromě úlevy životního prostředí mohou plánované změny pomoci také spotřebitelům a podnikům. Jyrki Katainen, místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, si uvědomuje, že plasty mohou být skvělá věc, ale je nutné je používat zodpovědně. Zvláště ty jednorázové nejsou ekonomicky ani ekologicky ideální a je důležité přeorientovat se na jejich udržitelné alternativy.

Evropa se tak může dostat do čela tohoto úsilí, vytvářet produkty, po nichž bude ve světě v příštích desetiletích poptávka, a získávat z vzácných a omezených zdrojů, které máme k dispozici, vyšší hospodářskou hodnotu, dodává. Navíc když budou pro celý trh Evropské unie platit jednotná pravidla, evropské firmy mohou dosáhnout úspor a zvýší to jejich konkurenceschopnost na globálním trhu udržitelných výrobků. Navíc tak mohou před konkurenty získat také technologický náskok. S nárůstem poptávky také souhlasí Richard Schiller z firmy TRACTO s.r.o., která je u nás dodavatelem kompostovatelného nádobí. Nejdříve jsme byli odmítáni, ale nyní zaznamenáváme enormní zájem a ten bude jednoznačně stoupat, dodává.

Konkrétní opatření

Nová pravidla předkládaná Evropskou komisí jsou dělaná tak, aby dosáhla co nejlepších výsledků, a opatření pro jednotlivé výrobky jsou různá. Některé z těchto produktů zakážeme a nahradíme je ekologičtějšími alternativami, aby lidé o své oblíbené výrobky nepřišli, upřesňuje Frans Timmermans. Ohledně alternativ Matúš Havíra ze společnosti ECO krabičky s.r.o upozorňuje, že například v gastronomii v podstatě na všechno existuje neplastová alternativa, kterou je bio plast a dodává: Ten se nerecykluje, ale kompostuje. Velké firmy však nejsou na tento nový sběr surovin a průmyslové kompostování připravené.

Mezi konkrétní opatření patří:

Zákaz některých plastových výrobků

Cíle snížení spotřeby

Nové povinnosti pro výrobce

Cíle v oblasti sběru

Požadavky na označování

Osvětová opatření

Zákaz plastových výrobků se bude týkat plastových vatových tyčinek, příborů, talířů, brček, míchátek, tyček k balónkům a nápojových obalů, u kterých uzávěry a víčka nezůstávají připevněné k nádobě. Omezení plastových nádob na potraviny a nápojových kelímků bude záležet na členských státech. Ty by měly například zajistit, aby toto jednorázové nádobí nebylo nabízeno bezplatně. Do roku 2025 budou státy povinny zajistit sběr 90 % jednorázových lahví od nápojů a také budou muset zvýšit informovanost spotřebitelů o negativních dopadech jednorázového nádobí a podobně.





Výrobce nádob na potraviny, sáčků a obalů nebo například vlhčených ubrousků nebo lehkých plastových tašek čekají pobídky k vývoji méně znečišťujících alternativ k jejich produktům a také se budou muset podílet na výdajích spojených s nakládáním s odpady, jejich úklidem a s osvětovými opatřeními. Některé produkty budou nově muset mít standardizované označení s informacemi o tom, jak se má odpad odstraňovat a jaké jsou jeho dopady na životní prostředí. To se týká například hygienických vložek, balonků nebo vlhčených ubrousků.

Situace u nás

Co se týče České republiky, tak naše ministerstvo životního prostředí je aktivní součástí celosvětové pracovní skupiny pro snížení znečištění moří plasty, mikroplasty a dalším odpadem. Uvědomuje si tak, že tento problém vyžaduje globální řešení a bere na vědomí nutnost zavádění různých opatření. Česká republika, jako vnitrozemská země, se snaží pomoci legislativními nástroji, odpadovou strategií i dobrovolnými dohodami, dodává ve zprávě člen expertní skupiny a ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart. Ten dále také vyjmenovává, co přispívá ke snížení zatížení životního prostředí odpady, jednorázovými plasty a prevenci vzniku odpadů: Povinné zpoplatnění odnosných plastových tašek v obchodech v Česku, třídění komunálních odpadů do minimálně 5 barevných kontejnerů nebo nová iniciativa ministra Richarda Brabce DostByloPlastu.