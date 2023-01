Průměrná cena ojetého vozu? Je aktuálně vysoká a bude se dál zvyšovat

Výroba nových aut stojí nebo vázne. Například Škoda Auto ohlásila, že rok 2022 byl pro ni nejkritičtější. V dalších měsících se situace přitom o moc nezlepší. Skluz ve výrobě je obrovský a na trhu aktuálně chybí stovky tisíc vozů.

Prodej aut se tak bude muset soustředit na zcela jinou kategorii. Situaci v prodeji nových aut bohužel ani nepomohou stále více se skloňující elektromobily. Zatím je s nimi více starostí než užitku. I když si ho nabíjíte doma, auto začíná být trochu komplikací ve chvíli, když potřebujete jet na dovolenou, na lyže, říká v podcastu Podnikatel+ Stanislav Gálik, ředitel inovační laboratoře AAA Auto.

Loňský rok přinesl citelné ochlazení v prodeji ojetých automobilů. Průměrná cena se už ale stabilizovala. Jaký bude letošní rok? Budou nadále klesat prodeje, anebo se situace zlepší?

My jsme měli rekordní prodeje. Prodali jsme ještě více aut než v roce 2021. Naše prognóza pro nadcházející rok je, že bude relativní stagnace na trhu. Nicméně je pravděpodobné, že ještě pořád trochu budou růst ceny ojetých vozů. A je to právě proto, že je pořád nedostatek nových vozidel na trhu.

Když bychom se měli podívat na konkrétní značky, které jsou stále na horních příčkách prodeje?

Asi si umíte i tipnout, že v České republice je prostě legendární Škoda Octavia a Škoda Fabia. A to jejich první místo je neochvějné. Mimochodem na Slovensku je to taky oktávka, ale například u Poláků je to vlastně primárně Opel Astra a Audi A4.

Proč zrovna Škodovka v Čechách? Je to o tom, že Češi mají stále důvěru ke své domovské značce?

No jasně, pro Škodovku je český trh jako dělaný. A řekněme si upřímně, jak Škoda ohromně reflektuje i naši kulturu. Prostě to auto je praktické. Je vlastně i celkem hezké. Nikoho moc neurazí. To je vlastně podle mě přesně to, co reflektuje to, co máme v Čechách rádi.

Jaká je průměrná cena ojetého vozu v současné době a jak se liší od předchozích let? Vy už jste to naznačil, že ta průměrná cena šla poměrně dost nahoru. Je to způsobené právě výrobou, nebo nevýrobou nových osobních aut?





Ano, je to tou nevýrobou. A ten skluz je tam pořád obrovský. To jsou stovky tisíc vozů, které na trhu reálně chybí. Co vím, tak průměrná nabídková cena ojetého vozidla v České republice je kolem 200 tisíc korun. A pro představu to znamená, že takové auto je v průměru za dvě stě tisíc korun, má v průměru najeto sto padesát tisíc kilometrů. Tím pádem je to auto, které má v průměru kolem deseti jedenácti let. Pořád to nejsou úplně auta, která potkáváme tak často v západní Evropě, ale je pravda, že se postupně omlazuje i náš automobilový svět na českých silnicích.

To znamená, že se prodávají auta i s mnohem vyšším nájezdem a jsou stále prodávaná?

Samozřejmě jak s vyšším nájezdem, tak je naopak výrazný posun k zánovním vozům s nízkým nájezdem. A to je velmi zajímavý trend posledních let. Je to zajímavé právě proto, protože to celkem začalo suplovat nové vozy. Kdyby se teď někdo rozhodl, že chce nový vůz a přijde do show-roomu, tak prodejce pravděpodobně řekne, že si na nový vůz počká až rok. A to je právě ta chvíle, kdy zákazník raději vezme své peníze a koupí si auto, které má klidně najeto deset tisíc kilometrů, patnáct tisíc kilometrů a raději akceptuje to, že tam chybí nějaká konkrétní výbava. Má to ale hned.

Ono to vlastně souvisí i s těmi posledními zprávami, kdy Škoda Auto ohlásila, že rok 2022 pro ni byl nejkritičtější a na vyřízení právě nových objednávek čeká přes čtyři sta tisíc klientů. Myslíte si, že se zájem o auta s nižším nájezdem bude v letošním roce po těchto zprávách ještě více zvyšovat?

Určitě bude. My to vidíme i u nás v segmentu Mototechna, který jsme spustili přibližně deset let zpátky. V současné době to dělá kolem dvaceti procent všech našich prodejů. A to jsou právě auta zánovní, s nízkým nájezdem a velmi mladá auta. Takže se opravdu jedná o nejžhavější segment na trhu, který je stejně žhavý jako segment starších ojetin, které jsou zase atraktivní v době horší ekonomiky. A to je právě to, co se teď děje. Vždy, když na trhu vidíte, že přichází recese a zvyšují se úvěry, je větší nejistota. V té době raději lidé sáhnou po starším voze, který je levnější.

Nyní se pojďme podívat na otázku elektromobility. Evropská komise chce od roku 2035 konec nových benzínových a naftových automobilů. Může i toto zvýšit zájem o ojeté vozy v dalších letech?

Myslím si, že se to stát může, protože elektromobil v zásadě není řešením pro každého. Ruku v ruce s užíváním elektromobilu jde kvalitní dobíjecí infrastruktura. Ta obzvlášť v zemích východní Evropy, jako je Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, pořád pokulhává.

Vypadá to, že by se to mohlo zlepšovat, ale například na Slovensku je to pořád velmi špatné. Pokud jste uživatelem elektromobilu, začíná to být trochu komplikace ve chvíli, kdy potřebujete jet na dovolenou na lyže nebo do Chorvatska. Nebo stačí, abyste museli jet něco vyřídit pracovně do vedlejší země.

A najednou řešíte, jak to tam budete dobíjet, když máte čip u konkrétního poskytovatele. Jak si potom auto nabijete v Polsku nebo Německu? Na druhou stranu musím říct, že nabídka se extrémně rozšířila. Před pěti lety jsme si tady všichni říkali, že elektromobil se nedá pořádně vybrat, že to má malý dojezd. Dnes už se vybrat opravdu dá. V podstatě není automobilka, až na výjimky, která by elektromobil v nabídce neměla. A elektromobily jsou k tomu všemu i velmi zajímavé, a některé dokonce i opravdu hezké.

Kompletní a nezkrácený rozhovor poslouchejte v podcastu Podnikatel+

