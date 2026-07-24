Qerko zavedlo poplatek 3 Kč. Sítě vřískají: „Nenažranost!“ a hrozí bojkotem

Lidé na sítě píší o prinicpialní nevůli, odinstalovávají aplikaci a přirovnávají novinku k poplatku za samoobslužné pokladny v supermarketu.
Co se dozvíte v článku
Namísto oznámení hostům jen tichý poplatek na účtence
Společnost Qerko nabízí několik služeb podnikatelům v gastronomie. Známá je především díky umožnění hostům snadného placení bez kontaktování obsluhy. Nyní se však stala terčem kritiky, protože zavedla za každou takovou platbu poplatek ve výši 3 Kč.
O zavedení poplatku informovala společnost své klienty z řad gastronomických podniků, ale ne samotné uživatele. Ti se na ně obracejí u příspěvků na jejich sociálních sítích. Například na Instagramu se objevují otázky typu:
Tak co bude s těmi třmi korunami? Vyjádříte se? nebo
Zdravím, komu jdou ty tři koruny, prosím?
Šéf skupiny Piano Tomáš Mráz serveru Novinky.cz sdělil, že Qerko servisní poplatek zavádí proto, aby zajistilo udržitelný chod a další vývoj platformy s tím, že peníze mají podle něj směřovat na zabezpečení, podporu a nové funkce. Dále zde zmiňují, že poplatek firma přes rok testovala na jižní Moravě a tvrdí, že využívání služby nekleslo.
Kdo jej platit nechce, může účet uhradit obsluze. Poplatek může Qerku přinést milion korun měsíčně, dodali.
„Šikana“, „prasárna“ i princip, přes který nejede vlak
Servisního poplatku na účtence si všiml jeden z uživatelů sociální sítě X, který popsal, že je na obědě v jedné vcelku oblíbené restauraci na Dukelských hrdinů na Praze 7 zaujala nová položka na účtence při platbě přes Qerko ve výši 3 koruny. Zeptal se na to jazykového modelu a původně si myslel, že se restaurace rozhodla pro transakční poplatek za platbu Qerkem.
Na pravou míru to zde uvádí přímo společnost, která vysvětluje, že nejde o poplatek restauraci, ale o nově zavedený servisní poplatek 3 Kč pro Qerko, který jim umožní dál rozvíjet a inovovat služby a udržet placení v restauracích jednoduché a pohodlné.
Dneska nás na obědě v jedné vcelku oblíbené restauraci na Dukelských hrdinů na Praze 7 zaujala nová položka na účtence při platbě přes @Qerko_CZ— Jiří Hlaváč (@lahvon) July 20, 2026
Přibyl administrativní poplatek ve výši 3 koruny.
Nedalo mi to, a zeptal jsem se jazykového modelu.
Podle všeho se restaurace… pic.twitter.com/OKdAgJdBjE
U příspěvku se objevily desítky reakcí.
Takže když jste zjistili, že se lidi i přes vaši propracovanou šikanu naučili jak obejít povinná dýška, tak jste vymysleli něco, co už obejít nejde, přidává jeden z komentujících. Podle jiného má být poplatek v koncové ceně produktu.
Stejně jako přímo neplatím jako koncový zákazník poplatek za platbu Mastercard. Jde o princip. A protože jediné, co bude fungovat, je chování zákazníků, tak od teď, přestávám Qerko používat. Škoda ale já to nějak zvládnu, dodává.
Takže vám platí jak restaurace tak nově přenášíte náklady i rovnou na zákazníka. Odinstalovávám appku, píše další a s tímto přístupem není jediný:
Zloději, akorát to ždímáte, konkurenci na vás. Qrkem už z principu od teď NIKDY. Nebo
Tak jo, tak pá, Qerko, bývali jste fajn. (a nejde o ty pitomé tři kačky, ale Vaše způsoby a kecy k tomu), zní další komentáře.
To je ale celkem svinstvo. Vy poskytujete službu restauraci. Mně jako zákazníkovi žádnou službu neposkytujete, za co bych vám měl platit? ptá se jiný uživatel.
Jednoho z komentujících v této souvislosti zajímá, jaký je rozdíl když to máte explicitně na účtence nebo skryté v ceně zboží / služeb?
Stejně to platíte vy, jako zákazník. Vždy, připomíná. Autor původního příspěvku mu odpovídá, že nejde o ty tři koruny, ale o princip.
Kdyby mi zpoplatnili službu, která mi zvyšuje kvalitu služby, jsem s tím v pohodě. Restaurace mi ale zpoplatnila službu, která přináší benefity, komfort a nižší náklady jim, vysvětluje.
Podle dalšího diskutujícího je to platba za to, že nemusí na osobu čekat a zaplacení s ní řešit.
Opravdu máš potřebu řešit 2,90Kč, což je cca 1% ceny oběda v Praze a 5–10% z toho, co se dává dýško, diví se dále.
Moc pěkný. To přebíjí kavárny, kde si musíš objednat na baru, sám si to odnést, ale terminál se tě zeptá, zda dáš dýško 15 % nebo 20 %, myslí si další uživatelka.
Nakonec si budeme všechno v krámech a hospodách dělat sami, třeba i skladníky a kuchaře, a ještě za to platit přirážku že bereme práci lidem. Spěje to do zádele, shrnuje jiný uživatel.
🤦 „Tři koruny k účtu. Qerko zavedlo přirážku při placení, hosté se bouří." Takový ten klasický učebnicový příklad nezvládnuté komunikace.— Daniel Dočekal (@Medvidekpu) July 22, 2026
Službu jsem osobně nikdy v životě nepoužil, a asi se ani nedivím.
Facebook v debatě: Malá cena za komfort, nebo nebezpečný precedens?
Na Facebooku je nejvíce komentářů u článků sdílených ostatními médii a názory diskutujících jsou zde různé.
S radostí budu platit klidně 10 korun navíc, když s sebou nebudu muset tahat hotovost, přiznává jeden uživatel. Další to vidí podobně:
3,– Kč za to že nebudu muset mít další interakci s obsluhou a nebudu muset čekat, než si mě někdo všimne, že bych rád zaplatil? Asi zkousnu.
Opravdu jsou 3 koruny tolik za to, že zaplatím bleskově a nemusím čekat na obsluhu? Notabene, kdo koho nutí platit tímto způsobem? ptá se další.
Jiný uživatel píše, že by úplně neřešil poplatek, ale to, že se o něm dozvěděl až z článku.
Včera jsem platil, tak jsem si zkontroloval účtenku, zpětně. Při placení jsem tam nic neviděl, možná přehlédl, nicméně ani mi nepřišlo žádné ifno o tom, že se bude něco takového zavádět. Taková změna by měla být prezentována minimálně v app či e-mailem na zákazníka, popisuje.
Ok, těším se na desetikorunový poplatek za využití samoobslužné pokladny v Lidlu, přidává s emotikony další komentující.
Klasika, prvně na to lidi naučit no a pak je za to nechat platit…, doplňuje jiný.
Někteří zmiňují, že hotovost je svoboda, jiní uvádějí, že tedy nebudou dávat dýška. Někdo se odvolává na transakční poplatek při placení kartou nebo poplatek, který zavedla Foodora.
Správně, je potřeba hosty edukovat, že za bezhotovostní platby se platí. Když restauratér z každé platby přijde o pár korun to je v pořádku, ale 3 koruny za QR z vlastního už bolí, myslí si jeden z komentujících.
Spíše by měli platit mi za to že to musím používat. Vytáhnout telefon, odblokovat, najít aplikaci, přihlásit se, najít v aplikaci kde je QR platba, naskenovat ten kód, potvrdit zase čtečkou. Horší platební systém tu dlouho nebyl. A nutnost ještě mít pořád u sebe chytrý telefon, netahám ho všude. Dokud to půjde tak na tohle nepřejdu, sdílí svůh pohled uživatel Facebooku.
Vlna bojkotů: Odinstalovávám appku, raději zaplatím u obsluhy
Dále na Instagramu jedna uživatelka píše:
Radši přestaňte okrádat lidi. Tři koruny jako administrátorský poplatek účtovaný zákazníkovi? Jako kdyby Vám ty procenta, které účtujete podnikům bylo málo. Opravdu nenažranost nezná hranice. A další se přidává s pochvalou za to, jak jednoduše jde zrušit jejich účet.
Radši budu platit kartou než vás podporovat v těchto scamech, doplňuje.
Podobné komentáře jsou i na facebookovém profilu firmy u jejich posledních příspěvků.
Trochu mi to přijde jako kdyby chtěl supermarket poplatek za to, že se sám obsloužím u samoobslužné pokladny. Taky je museli vyvinout a zainvestovat, zní jeden.
Další uživatel přiznává, že s Qerkem končí. Je to podle něj prasárna si ještě říct o poplatek od zákazníka, protože restaurace jim platí procenta a paušál a teď ještě chtějí škubat uživatele aplikací.
To raději zaplatit klasicky aby šla celá částka restauraci a případné dýško. Prostě co funguje a je fajn musí časem někdo zničit. Úplně vidím, za pár měsíců to bude 5kč, pak 10kč a víc a víc, za to, že tím člověk zaplatí útratu, dodává.
Obsloužím se sám a ještě za to musím zaplatit poplatek jako zákazník. Odinstalovávám, nehodám platit v průměru další 1,5 % z každého oběda provozovateli aplikace, který se rozhodl být nenažraný. Holt zaplatím zase kartou při odchodu z restaurace, píše jiný. Podle dalšího komentujícího zavedením poplatku i pro zákazníka po..li doposud slušný projekt.
Nenažranost se tomu taky říká. Nečekáte snad, že řečičkám o potřebě stabilitě a bezpečnosti bude někdo věřit? Přes vás už ani korunu, podotýká.
Také podle jiného debatujícího to byl takový fajn koncept a nápad a používal aplikaci rád.
Bohužel. Blbce ze sebe dělat nehodlám. Mažu aplikaci a končím, potvrzuje.
Inovace? Kdepak. Jen další kreativní způsob, jak oškubat zákazníky, myslí si další komentující.
Končím, takto začíná totiž nenažranost. Podniky platí % za službu a teď ještě koncový zákazník? Zrovna ten,který to využíval a společnost vytáhnul nahoru, přidává další.
Pod jiným příspěvkem se jeden uživatel ptá:
Vy jste zavedli poplatek 3 Kč za používání služby který se teď účtuje ve všech restauracích? a společnost mu odpovídá:
Ano, nově jsme zavedli malý servisní poplatek 3 Kč za platbu. Díky němu můžeme aplikaci dál rozvíjet a zlepšovat, aby pro vás bylo placení co nejrychlejší a nejpohodlnější. Na to jeden odpovídá, že děkují, ale nechtějí a jiný podotýká, že se bohužel z Qerka stává nenažraná společnost. A z malého servisního poplatku bude podle něj za chvíli větší a větší. Předpokládá, že odliv uživatelů bude velký.
Rozhodně jsem jeden z těch co s Qerkem končí, přiznává.
LinkedIn: B2C poplatek je chyba
Na LinkedInu se objevilo jen několik komentářů u sdíleného příspěvku.
Ten poplatek si mají vyřešit mezi restykou a nimi. Ale ty jim na to řekli ne, tak jste to dali na customery, že jo? Tak držím palce, ať se to dobře vyřeší, píše jeden uživatel a další potvrzuje, že jej napadlo úplně to samé.
Poplatek za to, že můžu zaplatit, OK, přidává další.
Podle jednoho uživatele protože nemáme Euro, nebudeme tu nikdy mít ani Wero (digitální peněženka a platební systém pro okamžité mezibankovní převody). Ale v obchodech už je podle něj standard platit QRkem vygenerovaným účetním systémem, ostatně na tom stojí i Qerko.
Holt kasírující zaměstnanci budou nosit obecný QR kód s účtem, kam se jen doplní částka a nějaká identifikace platby (než to někdo nakóduje za drobný měsíční poplatek přímo do fakturačních systémů). Tři koruny za platbu jsou kotel.
Na to mu jiný vysvětluje, že QR kód neobsahuje číslo účtu, ale kód stolu a platí se v aplikaci kartou podle skutečné útraty. Toto samoobslužné QR podle něj nikdy nevyřeší.
Nicméně Qerko by rozhodně nemělo tahat poplatky na zákazníka, když už si bere provize od restaurace, myslí si.
Nemyslím si, že je takový problém, aby personál chodil s vlastním QR. Trochu opruz, ale když se za večer ušetříte třeba i tisíce…, uzavírá komentující.