QR platby a EET: Finanční správa vysvětluje, kdy je bude nutné evidovat

Platba QR kódem je rychlá, pohodlná a pro řadu podnikatelů představuje alternativu k platebnímu terminálu. Jak ale vysvětluje Finanční správa ČR, pro pousouzení, zda se na transakce bude vztahovat evidence tržeb v rámci EET 2.0, bude důležité rozlišovat, jestli zákazník platí přímo v provozovně, nebo peníze posílá na dálku, například z domova.
Podle výkladu k evidenci tržeb totiž není podstatné pouze to, zda zákazník použije hotovost, kartu nebo bankovní převod. Rozhodovat má také to, zda se platba uskuteční v osobním kontaktu s podnikatelem, případně v jeho provozovně či dopravním prostředku v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytnutím služby.
QR kód v provozovně může znamenat evidovanou tržbu
Představme si zákaznici, která přijde ke kadeřnici a po dokončení služby zaplatí prostřednictvím QR kódu přímo v salonu. Na první pohled jde o běžný bankovní převod, z hlediska evidence tržeb však může jít o kontaktní platbu.
Podle uvedeného výkladu se totiž taková transakce uskutečňuje v přímé souvislosti s poskytnutím služby a v provozovně podnikatelky. Skutečnost, že zákaznice nepoužije hotovost ani platební kartu, sama o sobě neznamená, že se na platbu evidenční povinnost nevztahuje.
Stejný princip se může týkat také dalších podnikatelů, kteří QR platby přijímají osobně při prodeji zboží nebo poskytování služeb. Samotný QR kód tedy automaticky neznamená, že je transakce z evidence vyňata.
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Kdy se QR platba evidovat nemusí?
Jiná situace nastává, pokud zákazník platí na dálku, bez osobního kontaktu s podnikatelem a mimo jeho provozovnu. Pokud například kadeřnice pošle zákaznici QR kód prostřednictvím SMS zprávy nebo sociální sítě a zákaznice následně uhradí službu z domova, podle uvedeného výkladu nejde o kontaktní platbu, na kterou by se vztahovala evidenční povinnost.
Podobně se má posuzovat také úhrada bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány, pokud k ní dochází na dálku a jsou splněny podmínky pro vyloučení z evidence.
Rozdíl tak může vypadat následovně:
- Zákazník zaplatí QR kódem v provozovně: podle uvedeného výkladu jde o kontaktní platbu, která evidenci podléhá.
- Podnikatel pošle QR kód zákazníkovi na dálku a ten zaplatí z domova: taková platba se podle uvedeného výkladu za kontaktní nepovažuje.
- Zákazník uhradí fakturu bankovním převodem na dálku: pokud nejde o kontaktní platbu a jsou splněny příslušné podmínky, evidenční povinnost se na ni nevztahuje.
Vždy je ale nutné posuzovat konkrétní okolnosti transakce. Nelze automaticky předpokládat, že každá platba QR kódem podléhá evidenci, ani že je každá bezhotovostní úhrada z evidence vyňata.
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Podnikatelé nemusí měnit zavedený způsob placení
Přijímat část plateb osobně a další část na dálku je běžný obchodní model. Podnikatel například může požadovat okamžitou úhradu při poskytnutí služby, zatímco jiným zákazníkům vystavuje faktury se stanovenou splatností.
Podle uvedeného výkladu by samotné zavedení evidence tržeb nemělo podnikatele nutit, aby tento zavedený způsob obchodování měnil. Podstatné bude správně rozlišovat jednotlivé typy plateb a posoudit, zda se na ně evidenční povinnost vztahuje.
Pokud by správce daně měl podezření, že podnikatel své povinnosti neplní, mohl by prověřovat okolnosti konkrétních transakcí. Při posuzování může hrát roli také to, jak podnikatel přijímal platby před zavedením evidence a zda jeho současný postup odpovídá skutečnému fungování podnikání.