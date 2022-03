Radíme Ukrajincům: Jak si založit bankovní účet a kde získáte jaké výhody?

Jak požádat o účet?

Ačkoliv je v dnešní době možné založit si účet také přes internet, v tomto případě je ideálním postupem osobně navštívit pobočku banky. Například v Bance CREDITAS se občanům Ukrajiny snaží maximálně ulehčit jejich situaci, a ačkoliv se podle platných regulatorních opatření jedná o osoby z rizikové země, snaží se jim pomáhat při seznamování se s pravidly českého bankovního trhu. Také jim asistují při zakládání účtů a uvádějí, že připravují další opatření, která budou potřebná s ohledem na rychle rostoucí počet osob prchajících před válkou.

Jaké doklady jsou potřeba?

Jak informoval Měšec.cz, obecně banky většinou při zakládání účtů pro cizince vyžadují doložení cestovního pasu (pokud není občan z členské země EU) a povolení k pobytu, případně i další údaje, například kontaktní adresu v ČR. Tato situace je však výjimečná a finanční instituce si uvědomují, že lidé odešli z Ukrajiny mnohdy narychlo a s minimem věcí, proto nejsou s prokazováním tak striktní. V Air bank si lidé s ukrajinským občanstvím mohou založit účet s cestovním pasem nebo s občanským průkazem (s latinkou). Česká spořitelna umožňuje příchozím lidem z Ukrajiny pro založení účtu pouze cestovní pas s vlepeným speciálním dlouhodobým vízem za účelem strpění, vydávaným cizineckou policií na dobu maximálně jednoho roku. Tito lidé získají osobní účet Plus, a to bez nutnosti splňovat podmínky pro jeho vedení zdarma nebo za zvýhodněných podmínek.

Ve Fio bance je možné založit účet na základě jednoho dokladu totožnosti. Ke sjednání účtu v ČSOB a UniCreditBank stačí uprchlíkům ukrajinský pas a není potřeba předkládat povolení k pobytu nebo vízum. Jak uvedl Měšec.cz, Raiffeisenbank bude klientům z Ukrajiny účty otevírat na základě pasu nebo průkazu žadatele o azyl. Banky CREDITAS a Oberbank budou pro založení účtu pro obyvatele Ukrajiny požadovat dva doklady. V případě Creditas půjde o ukrajinský pas a řidičský nebo občanský průkaz a u Oberbank to bude pas a povolení k pobytu.

Přehled potřebných dokladů k založení účtu Banka Potřebné doklady Air bank cestovní pas nebo občanský průkaz Banka CREDITAS cestovní pas a občanský nebo řidičský průkaz Česká spořitelna cestovní pas s vízem ČSOB cestovní pas Fio banka doklad totožnosti Oberbank cestovní pas a povolení k pobytu Raiffeisenbank cestovní pas nebo průkaz žadatele o azyl UniCredit Bank ukrajinský pas

Výhody k účtům

ČSOB ukrajinským občanům nabízí otevření běžného účtu s několika výhodami. Jednou z nich je finanční pomoc ve výši 2 500 korun na nově založený účet. Dále si mohou zřídit jeden devizový účet v eurech nebo dolarech, a to bez měsíčního paušálního poplatku. Navíc mohou na tento účet bezplatně vkládat hotovost. Pro okamžité placení mohou tito klienti využít virtuální platební kartu a k dispozici je jim také speciální linka v ukrajinském jazyce a také podrobnosti o pomoci. O podpoře v ukrajinštině informuje také Air bank. Ta klientům s ukrajinským občanstvím vrací od března do konce letošního roku většinu poplatků, a pokud mají nějaké půjčky, jsou připraveni jim vedle standardních dvouměsíčních splátkových prázdnin nabídnout také individuální řešení splátek.

Také v Raiffeisen bank do nového začátku lidem z Ukrajiny na účet připíšou 2 500 korun. Jejich účet je zdarma jak v českých korunách nebo eurech s tím, že v rámci jednoho čísla účtu mohou zdarma využívat až 19 různých měn. V rámci účtu je jedna příchozí zahraniční platba zdarma a bezplatné jsou také odchozí platby na účty ukrajinských bank. Raiffeisen bank na webu uvádí, že pro snadnější správu připravuje internetové i mobilní bankovnictví v ukrajinštině.

V České spořitelně s osobním účtem Plus klienti automaticky získávají zdarma možnost získat dvě platební karty, možnost využívat účet v cizí měně, digitální bankovnictví George, úrokovou sazbu na spořicím účtu 1,5 % do limitu 200 000 Kč, možnost platit mobilním zařízením pomocí služby Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay nebo Fitbit Pay a také neomezený počet virtuálních karet pro placení na internetu nebo u obchodníků v kamenných obchodech.

Rychlejší a bezplatné vydání karet

Fio banka nově přicházejícím klientům nabízí vydání platební karty v expresním režimu bez poplatku. Chceme pomoci zejména lidem, kteří ze dne na den přišli o přístup ke svému účtu a o možnost platit kartou. Proto jsme se rozhodli, že těmto žadatelům budeme poplatek 1 000 Kč za expresní vydání platební karty vracet. Zatím do 14. března s tím, že podle situace můžeme tuto „akci“ prodloužit, dodává Jan Bláha, obchodní ředitel Fio banky s tím, že odpuštění poplatku se týká debetních karet Mastercard i Visa, a to pro běžné i podnikatelské účty. Stačí, když po založení nového účtu a po naúčtování poplatku za expresní vydání karty klient požádá o refundaci. Banka pak tyto případy bude řešit individuální cestou.

Podobně ani v České spořitelně klienti z Ukrajiny nebudou muset čekat na doručení platební karty (standardně se jedná o 5 až 7 pracovních dnů), ale ihned si mohou v bankovnictví George vytvořit virtuální platební kartu a začít s ní platit na internetu nebo si ji nahrát do mobilní peněženky. Také v ČSOB obdrží lidé k účtu kartu zdarma, a to do tří dnů od založení.

Banky zrušily poplatky za platby na Ukrajinu