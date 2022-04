V O2 se na Ukrajinu volá se stejnými podmínkami jako do EU

Telefonní operátor O2 se hned na konci února rozhodl volání na ukrajinská čísla a také roaming z Ukrajiny zařadit do stejné kategorie jako volání v rámci Evropské unie. Zákazníci tohoto operátora tak mohou volat na Ukrajinu za stejných podmínek, jako by volali do jakékoli jiné země Evropské unie. A v rámci roamingu (volání jejich zákazníků z Ukrajiny zpět do ČR) také platí stejné podmínky jako v kterékoli zemi EU. To znamená, že volají, posílají zprávy a datují, jako by byli v České republice. Cílem této akce je, aby lidé mohli být se svými blízkými v kontaktu, kdykoli potřebují. Ke stejnému kroku se připojilo také slovenské O2. Podobně u virtuálního operátora BLESKmobil je možné na Ukrajinu volat jako do ostatních zemí EU (za 5,98 Kč/min) a v rámci roamingu je možné z Ukrajiny do Česka volat za standardní cenu 2,50 Kč/min. Stejné ceny SMS a MMS jsou jako v zóně Evropské unie.

Nadace O2 navíc spustila interní zaměstnaneckou sbírku, jejíž výtěžek bude směřovat na pomoc obětem ozbrojeného konfliktu, lidem na útěku, uprchlíkům a na ochranu ohrožených rodin i jednotlivců. Částku vybranou napříč společností O2 pak nadace zdvojnásobí. Lidé z Ukrajiny najdou veškeré informace týkající se O2 na souhrnné stránce v ukrajinském jazyce. Na ní se nachází také nabídka mobilního internetu a volání. Jedná se o SIM kartu, kde je počáteční zůstatek 50 korun, je bez jakýchkoliv smluv a každých 30 dní je k dispozici 7 GB mobilních dat. Volání do všech sítí stojí 4,90 korun/minutu, SMS vyjde na 1,90 koruny a cena hovoru na Ukrajinu je 5,70 koruny za minutu. Taktéž je zde možné zařídit internet dostupný na 99 % adresách v ČR s rychlostí až 250 Mbps, jehož součástí je rychlé řešení všech problémů po telefonu s ukrajinským operátorem.

T-Mobile vydává přednabité SIM karty

T-Mobile všem Ukrajincům vydává přednabité SIM karty na okamžité volání a SMS kamkoli v rámci České republiky s tím, že na ukrajinská čísla je volání zdarma, což bude platit až do odvolání. Karta se aktivuje prvním hovorem a k dispozici jsou dva balíčky. První je univerzální předplacená karta, na které je 50 minut volání a 50 SMS do všech sítí celý měsíc od aktivace karty. Za internet se platí jen podle toho, kolik dat se spotřebuje (nejvíce 10 Kč za 100 MB). Druhý balíček je určen těm, kteří potřebují internet. Má 10 GB dat a volání a SMS se odvíjí od sazeb tarifu Twist S námi. Zájemce o předplacenou kartu zdarma je oprávněn na svoji osobu získat v konečném součtu pouze jeden kus této předplacené karty a je povinen prokázat se platným průkazem totožnosti. Další informace a podmínky jsou k dispozici v ukrajinštině na webu.





Ve Vodafone je roaming zdarma a volání na Ukrajinu je zvýhodněné

Každý zákazník Vodafone má automaticky k dispozici 100 minut měsíčně zdarma pro volání z území ČR na Ukrajinu (čísla s předvolbou +380). O čerpání minut bude informovat pomocí SMS s tím, že po vyčerpání minut zdarma se platí za každou další minutu volání symbolická 1 Kč. Pokud jsou zákazníci s českým číslem přímo na Ukrajině, mají zde volání a SMS na česká a ukrajinská čísla včetně příchozích hovorů do odvolání zdarma. Pro tato zvýhodnění není nutné nic aktivovat, jsou automaticky platná pro všechny zákazníky se SIM kartou českého Vodafonu.

Vodafone daroval přes neziskové organizace 1000 SIM karet. Na každé předplacené kartě je kredit 500 korun. Tento operátor si uvědomil, že některým uprchlíkům chybí i samotný mobilní přístroj, a zorganizoval proto sbírku mobilních telefonů. Do ní se mohl zapojit každý, a to bez ohledu na to, jakého má mobilního operátora.

Nadace Vodafone také věnovala 2 miliony korun na podporu uprchlíků a spustila zaměstnaneckou sbírku. Navíc Vodafone poskytl dvě pojízdné mobilní základnové stanice kolegům v Maďarsku k posílení sítě blízko ukrajinských hranic, aby velké množství lidí na místě mělo dostatečně kvalitní signál. Od začátku března také programovou nabídku Vodafone TV doplnil ukrajinský program 1+1 International.

Mobil.cz nezpoplatňuje volání na Ukrajinu ani z ní

Virtuální operátor Mobil.cz využívající mobilní síť T-Mobile od 24. února až do odvolání neúčtuje všem jeho zákazníkům poplatky za volání a SMS mezi ČR a Ukrajinou. Pokud však volá jejich zákazník z Ukrajiny do jiné třetí země, je hovor účtován za standardní cenu. Od začátku března až do odvolání se přestávají účtovat také hovory z EU na Ukrajinu a zákazníkům s předplacenou kartou za ně není strháván kredit.

SAZKAmobil má volání a SMS z Ukrajiny zdarma

Podobně další virtuální operátor SAZKAmobil od 5. března upravuje podmínky roamingu a ceny mezinárodního volání a SMS do a z Ukrajiny. Tato akce platí pro všechny zákazníky SAZKAmobilu, kteří mají předplacenou kartu anebo Šťastný tarif. Zákazník v roamingu na Ukrajině má příchozí volání na své číslo zdarma, stejně jako odchozí volání na Ukrajinu nebo do České republiky, s výjimkou prémiových čísel. Pokud je zákazník v roamingu na Ukrajině, jsou zdarma i odchozí SMS na ukrajinská a česká čísla, s výjimkou prémiových čísel. Pro volání a SMS z České republiky na Ukrajinu pak platí zvýhodněné podmínky v podobě volání za 1Kč/min a SMS za 5 korun. Data v tomto případě zůstávají placená a akce platí do odvolání.

Telly nabízí volání za korunu i televizní kanál

Telly (dříve DIGI TV) ve spolupráci s partnerem, společností Vodafone, zavádí v rámci svých tarifů LAMA mobile mezinárodní volání na Ukrajinu za symbolickou 1 Kč/min. Mezinárodní SMS stojí podle ceníku 3,30 korun a nadále zůstává v platnosti volání a SMS v rámci roamingu zdarma. Tento především televizní operátor nově zařadil do své nabídky zpravodajskou stanici Ukraina 24 HD, která je dostupná zdarma pro všechny zákazníky. Současně na omezenou dobu mají všichni zákazníci televize Telly přístup k veškerým nabízeným světovým zpravodajským kanálům, kromě státních ruských televizí. Zástupci Telly na Ukrajinu navíc posílají 320 nabitých powerbank, které pomohou například nabít baterie mobilních telefonů.