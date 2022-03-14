Радимо українцям: Як відкрити рахунок у банку та де які переваги отримати

Багато чеських банків швидко відреагували на ситуацію і вирішили допомогти біженцям з України як фінансовою підтримкою, так і різними кроками. До них відносяться поступки у вигляді полегшення відкриття рахунку та пропозиція додаткових бонусів.

Як подати заявку на рахунок?

Хоча зараз є можливість відкрити рахунок через Інтернет, в цьому випадку ідеальною процедурою є особисте відвідання відділення банку.

Які документи потрібні?

Як повідомляв Měšec.cz, зазвичай банки під час відкриття рахунків вимагають заграничний паспорт (якщо вони не є громадянами країни-члена ЄС) і дозволу на проживання, або іншу інформацію, наприклад контактну адресу в Чеській Республіці. Однак ця ситуація є винятковою і фінансові інститути усвідомлюють, що люди часто виїжджали з України поспішно і з мінімумом речей, тому вони не такі суворі до доведення доказів.

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В Air Bank особи з громадянством України можуть відкрити рахунок по пасборті або ID-карткою (с латиницею). Česká spořitelna дозволяє людям прибулим з України, відкривати рахунок лише по паспорті зі спеціальною довгостроковою візою з метою терпимості, виданою іноземною поліцією на термін не більше одного року.

Відкрити рахунок у Fio banka можна на підставі одного документа, що посвідчує особу. Для оформлення рахунку в ČSOB та UniCreditBank біженцям достатньо українського паспорта, а також не потрібно пред’являти посвідку на проживання чи візу. Як повідомляє Měšec.cz, Raiffeisenbank відкриватиме рахунки клієнтам з України на підставі паспорта чи картки шукача притулку, а CREDITAS Bank та Oberbank вимагатимуть два документи для відкриття рахунку для резидентів України. У випадку з Creditas це буде український паспорт та водійська чи ID-карта, а в Обербанку – паспорт та посвідка на проживання.

Необхідні документи

Air bank – заграничний паспорт паспорт або ID- – заграничний паспорт паспорт або ID- картка

банк CREDITAS – заграничний паспорт та посвідчення особи або водійські права – заграничний паспорт та посвідчення особи або водійські права

Česká spořitelna – заграничний паспорт з візою – заграничний паспорт з візою

ČSOB – заграничний паспорт – заграничний паспорт

Fio banka – посвідчення особи – посвідчення особи

Oberbank – паспорт та дозвіл на проживання – паспорт та дозвіл на проживання

Raiffeisenban k – паспорт або посвідчення особи шукача притулку

UniCredit Bank – український паспорт – український паспорт

Переваги рахунків

ČSOB пропонує громадянам України відкриття регулярного рахунку з рядом переваг. Одна з них – матеріальна допомога у розмірі 2500 крон на ново відкритий рахунок. Крім того, вони можуть відкрити один валютний рахунок в євро або доларах без щомісячної фіксованої плати.

Крім того, вони можуть безкоштовно вносити готівку на цей рахунок. Для негайної оплати ці клієнти можуть скористатися віртуальною платіжною карткою, а також їм доступна спеціальна лінія підтримки українською мовою, а також деталі допомоги. Air bank також повідомляє про підтримку українською мовою. Клієнтам з українським громадянством вона повертає більшість своїх комісій з березня до кінця цього року, і якщо у них є якісь кредити, вони готові запропонувати їм індивідуальні рішення щодо погашення на додаток до стандартних двомісячних розстрочок.

Raiffeisen bank також зарахує людям з України на свої рахунки 2500 крон. Їх рахунок безкоштовний в чеських кронах або євро, з тим, що вони можуть використовувати до 19 різних валют безкоштовно в межах одного номера рахунку. У межах рахунку один вхідний іноземний платіж є безкоштовним, а вихідні платежі на рахунки українських банків також безкоштовні. Raiffeisen bank на свому веб-сайті зазначає, що готує як інтернет, так і мобільний банкінг українською мовою для полегшення адміністрування.

У банку Česká spořitelna з особистим рахунком Plus клієнти автоматично отримують можливість безкоштовно отримати дві платіжні картки, можливість використовувати рахунок в іноземній валюті, дигітальний банкінг George, відсоткову ставку 1,5% на ощадний рахунок до 200 000 крон, можливість оплати мобільним пристроєм за допомогою Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay або Fitbit Pay, а також необмежену кількість віртуальних карток для розрахунків в Інтернеті або у продавців у стандартних магазинах.

Швидша та безкоштовна видача картки

Fio banka пропонує новоприбулим клієнтам видачу платіжної картки в експрес-режимі без комісії. Так само в банку Česká spořitelna клієнтам з України не доведеться чекати доставки платіжної картки (стандартно це від 5 до 7 робочих днів), але вони можуть відразу створити віртуальну платіжну картку в банкінгу George і почати розплачуватися нею в інтернеті або завантажити на свій мобільний гаманець. Також в ČSOB люди отримають безкоштовну картку від свого рахунку протягом трьох днів з моменту його відкриття.

Банки скасовують комісію за платежі в Україну

Česká spořitelna скасувала комісію за всі платежі фізичних та корпоративних клієнтів в українські банки та з них, а також комісію за зняття коштів з українськими платіжними картками зі своїх банкоматів. Крім того, Air bank повертає всім своїм клієнтам комісію за іноземні платежі в Україну для підтримки пожертвувань, спрямованих безпосередньо в цю країну. Комісія за цей платіж у розмірі ста крон повертається на рахунок клієнтів. Вихідні іноземні платежі в Україну абсолютно безкоштовні для фізичних осіб у UniCredit Bank, а Fio banka також вирішила пробачити своїм клієнтам комісію за іноземні платежі на українські рахунки до кінця травня.

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