Радимо українцям: Змінений процес прибуття до Чехії

Українці тепер мають вільний доступ до ринку праці і можуть швидко отримати гуманітарну фінансову підтримку. Нові правила діють від 21. березеня 2022 року. Ми пропонуємо їх короткий огляд як в чеській, так і в українській версіях.

В'їзд на територію Чехії

Для новоприбулих з України процедура відрізняється в залежності від обставин їх прибуття. На практиці можуть в першу чергу виникнути дві ситуації:

У них тут є родичі або якесь інше походження – вони приїжджають до Чехії в рамках безвізового режиму, а потім подають заяву на тимчасовий захист протягом 90 днів на робочому місці Mіністерства внутрішніх справ ( ministerstva vnitra ). Тимчасовий захист означає право на перебування на території Чеської Республіки. Тимчасовий захист надається Міністерством внутрішніх справ або поліцією Чеської Республіки.

ministerstva vnitra Вони не мають жодних зручностей, житла тощо – вони можуть приїхати до Реєстраційного гуманітарного центру Вишні Лхоти (Vyšní Lhoty 234, 739 51) або до спеціально створених регіональних центрів.

Для всіх дійсно, вони повинні зареєструватися протягом 30 днів у відділі проживання іноземців поліції іноземців. Якщо вони проживають в приватності, вони повинні зареєструватися самі. Якщо це проживання в готелі або іншому об'єкті розміщення, реєстрація буде надана орендодавцем. Доречно переконатися, що він дійсно це зробив. Діти до 15 років не зобов'язані декларувати своє місце проживання, їм не потрібно реєструватися. Після цього у людей є 90 днів, щоб отримати тимчасовий захист.

Все забезпечать спеціальні регіональні центри

Спеціальні центри були створені в окремих регіонах, що спрощує всю процедуру для біженців. Всі формальності обробляються в одному місці. Вони можуть зареєструватися тут у поліції іноземців, подати заяву на тимчасовий захист, отримати медичне страхування, зареєструватися в бюро праці, подати заявку на матеріальну допомогу або знайти житло.

Новий інститут тимчасового захисту

Тимчасовий захист означає право на перебування на території Чеської Республіки. Крім громадян України, тимчасовий захист поширюється також на осіб, які мали постійне проживання в Україні до початку конфлікту (станом на 24 березня 2022 року) і чия подорож до країни походження зараз неможлива.

Особи з тимчасовим проживанням в Україні (студенти тощо) не зможуть отримати тимчасовий захист у Чехії. Однак вони можуть використовувати стандартні інститути, такі як міжнародний захист. Тимчасовий захист в Чеській Республіці не може бути застосований іноземцями, які подали заявку на нього або отримали його в іншій державі-члені Європейського Союзу.

Іноземець, якому була надана спеціальна віза з метою терпимості до перебування в Чеській Республіці в період з 24 лютого 2022 року до дати набрання чинності цього нового закона, тепер вважається іноземцем з тимчасовим захистом.

Для отримання інформації українці можуть скористатися спеціальною інформаційною лінією Міністерства внутрішніх справ Чехії +420 974 801 802.

Заява на тимчасовий захист

Про надання тимчасового захисту особисто заявляється у відділах поліції іноземців (регіональних управліннях), але найчастіше в спеціально створених регіональних центрах для біженців. Заявник зобов'язаний подати проїздний заграничний документ та фотографію. Якщо немає можливості обробити заявку з причин ємності, є можливість вказати інше місце для того, щоб іноземець подав заявку (щоб йому не довелося чекати кілька годин або днів на обробку). У такому випадку вони повинні отримати на місці тільки свідоцтво про заявку.

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Надання тимчасового захисту проставляється іноземцю з візовою наклейкою у паспорті. Якщо це неможливо, робиться запис про надання тимчасового захисту на проїзному документі або за його межами. Іноземець, який не має дійсного паспорта, може бути оформлений на місці (без адміністративної комісії). Якщо вони несуть умови для його видачі в конкретному центрі, отримати його можна в Міністерстві внутрішніх справ або в поліції Чехії (необхідна подача фотографії).

Іноземцям з тимчасовим захистом не присвоюються ідентифікаційні номера. Іноземці, яким надано тимчасовий захист, повинні повідомити про своє місце проживання. Про будь-які зміни в проживанні можна повідомити, заповнивши електронну форму. Обсяг даних такий же, як і реестраційна форма.

Інформацію для громадян України надає

Медичне страхування

Для перебування в Чехії необхідно мати медичну страховку (zdravotní pojištění). Це залежить від типу перебування:

Безвізове перебування (туристичне перебування) – протягом максимум дев'яноста днів безвізового перебування громадяни України не беруть участі в державному медичному страхуванні. Щоб не платити за будь-яку медичну допомогу самі, вони повинні мати комерційну туристичну страховку від однієї зі страхових компаній. Страховку також можна оформити онлайн. Тимчасовий захист – на момент отримання тимчасового захисту людина стає учасником системи державного медичного страхування з доступом до медичної допомоги в повному обсязі, при цьому чеська держава виплачує за неї премію. Людина з тимчасовим захистом повинен прийти в будь-яке відділення VZP страхової компанії або іншої компанії медичного страхування приблизно через 5 днів, де отримає свідоцтво про страхування. Це буде показувати у лікаря або в лікарні, якщо буде потрібна медична допомога.

Іноземець, якому були надані медичні послуги на території Чехії і згодом наданий тимчасовий захист вважається, від дати надання медичних послуг на території Чеської Республіки в період 30 днів до дати надання тимчасової охорони, з метою оплати наданих медичних послуг, державною застрахованою особою. Діти українських біженців, які можливо народилися в Чехії (автоматично протягом 60 днів від народження), також будуть застраховані державою.

У разі попереднього надання спеціальної візи з метою терпимості діють подібні правила та медичне страхування (державні застраховані особи по новому дійсні з 24 лютого 2022 року до дати видачі візи або тимчасового захисту).

Можливість освіти та працевлаштування

Для цілей Закону про працевлаштування іноземець з тимчасовим захистом вважається іноземцем з дозвілом на постійне проживання відповідно до Закону про проживання іноземних громадян в Чеській Республіці. Це означає, що ці іноземці мають вільний доступ до ринку праці. Їм більше не потрібен дозвіл на роботу. Вони можуть вступати в будь-які трудові відносини з роботодавцем, або звертатися в бюро праці для включення в реєстр шукачів роботи. Бюро праці також допоможе з фінансуванням курсів чеської мови або перепідготовкою. Форма для подачі заяви на реєстрацію в якості шукача роботи (Formulář k podání žádosti o evidenci jako zájemce o zaměstnání).

Матеріальні надзвичайні пільги

Іноземцю з тимчасовим захистом, який проживає на території Чеської Республіки, буде виплачена гуманітарна допомога в розмірі 5000 крон за календарний місяць, в якому йому було надано тимчасовий захист. Якщо дохід, соціальне та майнове становище іноземця з тимчасовим захистом таке, що не дозволяє йому забезпечувати найнеобхідніші життєві потреби, допомога в розмірі 5000 крон на місяць може надаватися на підставі його заяви повторно, протягом п'яти календарних місяців безпосередньо після місяця надання тимчасового захисту.

Заява про надання допомоги повинна містити ідентифікаційні дані заявника, його місце проживання в Чеській Республіці та документи, що підтверджують, що заявник є іноземцем з тимчасовим захистом. Доходи, соціальні та майнові відносини на території Чеської Республіки зазначаються заявником у заяві та задокументовуютьця всіма наявними документами або у формі чесної декларації.

Допомога виплачується у бюро праці Чеської Республіки – регіональними відділенями та відділинням столиці Праги. Батьки подають заяву від імені дітей. Перша допомога в розмірі 5000 крон буде виплачена «автоматично». Подальша допомога потім на заяву, якщо ситуація людини, особливо з точки зору доходів і активів, залишається незадовільною. Подати заяву в електронному вигляді можна по вже виповнений формі без розширеного електронного підпису, або відсканованою або сфотографованою з власноручним підписом.

Допомога виплачується готівкою або шляхом переказу на платіжний рахунок в банку, відділу іноземного банку або ощадно-кредитного кооперативу в Чехії, призначеного заявником. Допомога не виплачується за кордоном. Якщо іноземцю зі спеціальною візою з метою терпімості раніше була виплачена допомога по екстреній негайній допомозі, ця пільга не буде врахована. Українець може отримати нову гуманітарну пільгу.

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