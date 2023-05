Ráj čajů, bylinek a koření je v Čejkovicích u Hodonína. Jak vznikl byznys plný vůní?

Prvotním plánem byly čaje i spolupráce s místními

Společnost Sonnentor byla založena v roce 1988 v rakouské vesničce Sprögnitz, která se nachází na pomezí České republiky a Rakouska. Zakladatelem byl tehdy třiadvacetiletý Johannes Gutmann, který chtěl na jednu stranu pomoct sedlákům z rodného chudého kraje, na druhé sám potřeboval práci. V roce 1992 potom začínal společně s Tomášem Mitáčkem podnikat v České republice, konkrétně v Čejkovicích u Hodonína, kde obnovili starý brownfield v podobě starého rozpadlého mlýna.

Tomáš Mitáček dodnes patří k nadšeným průkopníkům ekologického zemědělství. Johannes je veselý chlapík a obyčejný sedlák a myslím, že podobně smýšlející lidé se přitahují. Mám radost, že od začátku je ten náš tým v Čejkovicích opravdu takovou skvělou partou, kterou spojuje myšlenka hodnot, ekologie a trvalé udržitelnosti, říká na úvod Josef Dvořáček s tím, že tehdy zvolili motto: „Tady roste radost“ a cílem bylo, aby to zažil každý, kdo k nim přijde. Sonnentor je tak papírově dceřinou společností rakouské firmy, ale veškeré peníze, které u nás vydělají, tady zůstávají. Investují do rozvoje areálů, nákupu strojů a obecně do podpory lokálního českého trhu.

Josef Dvořáček vystudoval zemědělství a po revoluci strávil mnoho měsíců na stážích v německy mluvících zemích. Odmalička doma vždy něco pěstovali a měli velkou zahradu. Můj táta byl ovocnář, učil mě včelařit a hospodařit. Měli jsme pole, domácí zvířata a byl jsem veden k úctě k ruční práci a ke všemu, co nám příroda a krajina nabízí, vzpomíná. Do Sonnentoru Josef naskočil až v roce 2009, kdy zde pracovalo asi 45 zaměstnanců. Dnes tuto rodinu, jak říká, tvoří kolem 180 spolupracovníků a je pro něj velkou ctí tento koráb vézt.

Od začátku se Sonnentor chtěl zaměřovat na čaje a další hlavní myšlenkou byla přímá spolupráce s místními lokálními sedláky, od kterých kupovali bylinky, čaje a koření, a zpracovávali je v krásně zabalené produkty. Nyní mají ve svém sortimentu přes 180 druhů koření, 120 druhů porcovaných čajů, 80 druhů sypaných čajů, biokávu, biosirupy a spoustu dalších bylinkových produktů. Hlavním odbytištěm je Česká republika, ale také Rakousko, Německo a německy mluvící země obecně. Je to tím, že máme velmi podobnou kuchyni a kulturu jídla. A možná i spřízněností z Rakouska-Uherska, dodává s úsměvem Josef.

Cílem bylo odlišit se a dělat radost

Čaje od Sonnentoru se nevyznačují jen dobrou chutí a kvalitou, ale také zajímavými názvy. Josef Dvořáček vysvětluje, že chtějí jejich zákazníkům dát vědět, kdo za těmi produkty stojí. Proto se na každé krabičce jejich produktu nacházejí fotky pěstitelů a sedláků. Ti jsou také jejich reklamou. Mezi spolupracovníky máme velmi hezké vztahy a o stejně přátelský a férový přístup usilujeme i s našimi dodavateli, pěstiteli a místními partnery a také se zákazníky, zdůrazňuje s tím, že právě zákazníkům chtějí přinášet radost, pohodu, požitek a nadšení z bylin, čajů a koření, které vyrábí. Chtějí tak, aby si ty chvíle s šálkem jejich čaje opravdu vychutnali a užili.

Proto volíme názvy, které člověka pohladí, potěší a vykouzlí úsměv na tváři, doplňuje Josef. Nejoblíbenější názvy jsou třeba Dobrá nálada, Čaj štěstí, Anděl strážný, Pohodář nebo z řady štěstí název Štěstí je být ženou, Štěstí je mít přátele. Mezi další čaje patří Balzám na nervy nebo Knedlík v krku, což poukazuje na nějaký neduh. Nechtěli jsme jen vyrábět čaje na prostatu nebo pro ženy v přechodu, ale chtěli jsme, aby se náš produkt odlišil, přinášel lidem radost a mohl se stát krásným dárkem, shrnuje Josef Dvořáček.

V supermarketech produkty nenajdete

Produkty Sonnentoru vůbec nenajdete v regálech klasických obchodních řetězců. Josef Dvořáček zdůrazňuje, že to není proto, že by byli pyšní nebo namyšlení, ale proto, že znají hodnotu jejich výrobků. Ta dobrá kvalita a lidé, kteří za ní stojí, by se v anonymních prostorách, v těch bílých, jednotvárných monotónních hypermarketech úplně ztratila, myslí si a dodává, že řetězce a supermarkety navíc tlačí ceny dolů. Mají velmi neférový přístup ke svým dodavatelům a přistoupit na jejich podmínky by znamenalo vzdát se svým způsobem našich hodnot, proto produkty dodáváme pouze do specializovaných prodejen, bio prodejen, prodejen zdravé výživy nebo dárkových prodejen a prodáváme také prostřednictvím našeho e-shopu, vysvětluje dále s tím, že nechtějí podporovat tuto kulturu prodeje.

Sonnentor má také vlastní prodejny a Josef věří tomu, že lidé opustí kulturu levných potravin supermarketů a budou podporovat vznik menších obchůdků, které přinesou skutečně kvalitní lokální potraviny a zároveň budou zrcadlit prosperitu regionu. Je podle něj důležité, aby i na malých městečkách byl dobrý místní pekař, řezník nebo dobrý obchůdek, kde si koupíte lokální trvanlivé věci, jako jsou čaje, marmelády a podobně. Abychom nekupovali produkty jen od nadnárodních firem, kde jsou z velké části produkty z průmyslu, který je více chemický než potravinový. Podporujeme a chtěli bychom rozvíjet spolupráci nebo podporu malých lokálních prodejen a obchůdků. Je skvělé, že se díky dobré vzájemné spolupráci mohou tyto obchůdky rozvíjet společně s námi, dodává Josef Dvořáček.

Každé podnikání má své těžkosti

Podle Josefa Dvořáčka bylo nejdůležitější, aby v tom jejich ekologickém a trvale udržitelném podnikání nešlo jen o prázdná slova nebo greenwashingový plán, ale aby se tyto hodnoty propsaly do DNA celé firmy. Bylo také potřeba se s nimi vnitřně sžít, protože nelze dělat něco, čemu člověk nevěří. Sonnentor vznikl z myšlenky podpořit regionální pěstitele a ti jsou dodnes jedním ze základních kamenů celé společnosti. Jsem přesvědčený o tom, že se nemůžete usmívat na svoje zaměstnance, dávat jim bonusy a zároveň být darebák na vlastní dodavatele. To se promítne do atmosféry ve firmě, popisuje Josef Dvořáček.

Také při covidu bylo všechno jinak. Společnosti ale nejvíce pomohlo, že se rok předtím věnovali optimalizaci e-shopu a měli připravený sklad. Díky tomu situaci zvládli a také se v digitalizaci hodně posunuli. Navíc, jak podotýká Josef, během covidu zaznamenali také větší poptávku po zdravých produktech a potravinách. Když covid ustoupil, řešili zase drahé energie, nestabilitu dodávek obalových materiálů a jejich cenu obecně. Malá pozitivní zpráva je, že tím, že zpracováváme produkty z ekologického zemědělství, cena bio surovin nestoupla tolik jako u konvenčních potravin, protože ekologičtí zemědělci nejsou závislí na vysokých cenách umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a všech chemikálií, doplňuje Josef.

Firma je otevřená veřejnosti

V Čejkovicích u Hodonína můžou lidé navštívit také návštěvnické centrum Bylinkový ráj, které je součástí areálu firmy. Ačkoliv jsou společnost zpracovatelská a výrobní, rozhodli se otevřít veřejnosti a všem zájemcům nabídnout možnost nakouknout pod pokličku výroby a zpracování bylin, čajů a koření. Bylinkový ráj jako turistický a vzdělávací projekt funguje od roku 2012 a patří k oblíbeným turistickým cílům jižní Moravy. Ročně tam zavítá více než 40 000 návštěvníků. Ti se mohou zúčastnit exkurze do výrobních prostor, prohlédnout si sklad bylin a uvidí i samotnou výrobu čajů. Dozví se tak, co všechno se s bylinkou musí stát, než doputuje z pole do čajového sáčku a seznámí se také s hodnotami firmy. Exkurze probíhají za plného provozu a podle Josefa jde o symbol transparentnosti. Kromě exkurzí pořádá Sonnentor také spoustu různých akcí pro širokou veřejnost. Jako jsou workshopy nebo školení pro firmy, univerzity, ale také pro školy a školky.

Velmi oblíbenou součástí Bylinkového ráje je čajový salon s kavárnou, kterému říkají ČAS NA ČAJ. Není zde jen čaj a káva, ale také například čokoláda, kterou vyrábí v sousední vesnici, místní domácí dezerty nebo zmrzlina. Terasa kavárny přiléhá k bylinkové zahrádce svaté Hildegardy. Ta je inspirována klášterní zahradami a děti i dospělí zde najdou spoustu příležitostí k zábavě a odpočinku. Součástí venkovního areálu je i vyhlídka a útulná firemní prodejna. Nejnovějším projektem je letos otevřená ekologická výrobní a skladová budova Solis s novou unikátní zážitkovou exkurzní trasou. Jde o nový turistický okruh zavěšený pod stropem prvního patra. Lidé tak mohou procházet výrobou ve třímetrové výšce. Celá trasa je nádherně architektonicky zpracovaná a její součástí je i spousta interaktivních prvků, aby návštěvníci zakusili atmosféru opravdu všemi smysly.

Vztahy s dodavateli jsou osobní

Sonenntor spolupracuje s necelou třicítkou českých pěstitelů, kteří jim dodávají téměř desetinu veškerých surovin. S některými z nich spolupracují už dlouhé roky, v některých případech se jedná už o druhou generaci. Ta nejzásadnější podmínka spolupráce je, aby byly byliny pěstovány ekologicky a pěstitel měl vyřízenou potřebnou bio certifikaci. Pak už záleží jenom na společné dohodě, vysvětluje Josef Dvořáček. Každá surovina podléhá velmi přísné kontrole. My je posíláme do akreditovaných laboratoří a hlídáme, aby neměly žádný obsah herbicidů, pesticidů, který není dovolený v bio produktech, popisuje dále.

V případě surovin, které v místních podmínkách nerostou, má Sonentor pěstitelské projekty v zahraničí, a to i v zemích třetího světa. Osobně znají ty farmáře, od kterých nakupují suroviny. Například pravidelně navštěvují pěstitele Josého Castra v Nikaragui, od kterého odebírají kávu. Ten se zapojil do projektu a vede zde a podporuje asi šedesátku drobných farmářů. V Tanzanii je zase Cleopa Ayo a jeho žena Agnes, kteří pomáhají více než šesti stovkám pěstitelů koření, a to od zasazení až po transport. Kromě pepře se zde dobře daří skořici, citronové trávě nebo kardamomu. Každé setkání s Cleopou mě přesvědčuje, že přímý obchod je tou správnou cestou, že znáte původ a kvalitu suroviny a zároveň vidíte i dopady svého podnikání přímo v místě, kde ti lidé žijí, dodává Josef Dvořáček.

Udržitelné podnikání je úcta k přírodě a k lidem

Podnikat udržitelně pro Josefa Dvořáčka znamená fungovat v souladu s přírodou tak, aby dopad jejich působení na ni nebyl negativní. Neměří úspěch společnosti jenom finančními zisky, ale také přínosem pro společnost a pro přírodu. Díky tomu, že topí bylinkovými peletami vyrobenými z odpadu při zpracování bylin, nakupují pouze energii z obnovitelných zdrojů a využívají energii z fotovoltaických panelů na střechách jejich budov, přispívají ke snížení uhlíkové stopy. U nové budovy Solis vybudovali dvě velké retenční nádrže pro záchyt dešťové vody, kterou budou využívat při splachování nebo při zálivce zahrady. Pro moderní a úsporné řešení se rozhodli i v otázce vytápění a chlazení budovy tepelnými čerpadly.

Dalším cílem společnosti je snižování odpadů. Josef Dvořáček vždy říká, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Pro ně je důležitý uzavřený cyklus zpracování. Z odpadu tedy vytváří pelety na vytápění, zbytky z výroby, jako jsou nepoužité čajové sáčky, vozí do kompostárny a snaží se eliminovat také odpad od dodavatelů. Úplnou samozřejmostí je, když máme nějakou akci, tak děláme tzv. třídicí hnízda, kde jsou umístěny koše na různé typy odpadu a hlídáme, aby lidé důsledně třídili, doplňuje Josef Dvořáček.