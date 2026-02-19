Podnikatel.cz  »  Právo  »  Razie v hernách: Nešlo jen o nelegální hru, ale i o zaměstnance a švarcsystém

Razie v hernách: Nešlo jen o nelegální hru, ale i o zaměstnance a švarcsystém

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Mladý muž v brýlích s vyděšeným výrazem
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Celníci a inspektoři práce vyrazili na začátku února do terénu s jasným cílem. Prověřit hazardní provozovny a potlačit šedou ekonomiku.

Zatímco pozornost veřejnosti často míří na nelegální herny, inspektoři tentokrát narazili i na problém v legálně provozovaném zařízení. 

Pojali zde podezření, že někteří pracovníci nevykonávali činnost v řádném pracovněprávním vztahu, ale formou takzvaného švarcsystému. 

Mohlo jít tedy o situaci, kdy lidé pracují jako živnostníci, ačkoli fakticky plní pokyny zaměstnavatele, pracují podle jeho rozvrhu a na jeho odpovědnost. Takový postup je v rozporu se zákonem o zaměstnanosti.

Právě švarcsystém je dlouhodobě jedním z nástrojů, jak obcházet odvody na sociální a zdravotní pojištění nebo se vyhnout povinnostem vůči zaměstnancům.

Zadržené automaty i osoby se zákazem

Vedle podezření na nelegální zaměstnávání řešily úřady také případy nelegálního hazardu. Ve třech nelegálních provozovnách celníci zadrželi 15 technických zařízení různých typů a prověřili 16 osob.

V jednom případě dokonce osoba zapsaná v Rejstříku vyloučených osob umožňovala vstup do provozovny a vyplácela výhry z nelegálně provozovaných zařízení. U dalších osob vzniklo podezření na porušení zákona o zaměstnanosti.

Nelegální hazard pod drobnohledem

Podle vyjádření vedení celní správy je potírání nelegálního hazardu dlouhodobou prioritou. Přistoupili jsem proto u těchto nelegálních provozoven k několikadennímu uniformovanému tzv. stálému dozoru. Chceme tak zabránit nelegálním provozovatelům hazardních her v opětovném provozu nelegálních zařízení, uvedl ředitel Odboru služby dohledu Petr Müller.

Akce ukázala, že problém šedé ekonomiky se netýká jen skrytých heren bez povolení, ale může se objevit i v legálně fungujících provozech. A právě podezření na švarcsystém v oficiální herně může být jedním z nejzávažnějších zjištění celé kontrolní akce.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
