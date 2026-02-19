Razie v hernách: Nešlo jen o nelegální hru, ale i o zaměstnance a švarcsystém

Zatímco pozornost veřejnosti často míří na nelegální herny, inspektoři tentokrát narazili i na problém v legálně provozovaném zařízení.
Pojali zde podezření, že někteří pracovníci nevykonávali činnost v řádném pracovněprávním vztahu, ale formou takzvaného švarcsystému.
Mohlo jít tedy o situaci, kdy lidé pracují jako živnostníci, ačkoli fakticky plní pokyny zaměstnavatele, pracují podle jeho rozvrhu a na jeho odpovědnost. Takový postup je v rozporu se zákonem o zaměstnanosti.
Právě švarcsystém je dlouhodobě jedním z nástrojů, jak obcházet odvody na sociální a zdravotní pojištění nebo se vyhnout povinnostem vůči zaměstnancům.
Zadržené automaty i osoby se zákazem
Vedle podezření na nelegální zaměstnávání řešily úřady také případy nelegálního hazardu. Ve třech nelegálních provozovnách celníci zadrželi 15 technických zařízení různých typů a prověřili 16 osob.
V jednom případě dokonce osoba zapsaná v Rejstříku vyloučených osob umožňovala vstup do provozovny a vyplácela výhry z nelegálně provozovaných zařízení. U dalších osob vzniklo podezření na porušení zákona o zaměstnanosti.
Nelegální hazard pod drobnohledem
Podle vyjádření vedení celní správy je potírání nelegálního hazardu dlouhodobou prioritou.
Přistoupili jsem proto u těchto nelegálních provozoven k několikadennímu uniformovanému tzv. stálému dozoru. Chceme tak zabránit nelegálním provozovatelům hazardních her v opětovném provozu nelegálních zařízení, uvedl ředitel Odboru služby dohledu Petr Müller.
Akce ukázala, že problém šedé ekonomiky se netýká jen skrytých heren bez povolení, ale může se objevit i v legálně fungujících provozech. A právě podezření na švarcsystém v oficiální herně může být jedním z nejzávažnějších zjištění celé kontrolní akce.
