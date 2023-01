Reklama na TikToku je opravdu levná a jednoduchá. Značky si mnou ruce

Marketingoví odborníci se shodují, že je v případě příspěvků na sociálních sítích důležité nastavit si očekávání. Když vytvoříte kvalitní video, dokážete jeho prostřednictvím oslovit milionové publikum, a to pouze organicky. U placených kampaní je pak doporučeným postupem vytvořit speciální videa a ta pak propagovat.

Jaká jsou specifika placené propagace na TikToku?

Klára Lošková, Social Media Team Leader z firmy Taste, na úvod zdůrazňuje, že TikTok Business Manager je důvěrnou kopií Meta Business Suite a celý reklamní systém je sestavený velmi podobným způsobem. Takže se v tom každý, kdo dělá reklamy v Metě, velmi jednoduše vyzná. Co je ale trošku jiné, je detailní cílení TikToku, které umožňuje cílit na specifické věci jako na verzi systémového operátora (např. pouze iOS 15) a podobně. Zároveň je nastavování výkonnostních reklam poněkud detailnější, protože si přímo v reklamě nastavujete konkrétní konverzní cíle, kterých může být u jedné reklamy hned několik, dodává.

Tomáš Černovský, Certified Social Media and Online Marketing Consultant, si myslí, že marketingové specialisty možná překvapí, že některá nastavení jsou odlišná od Mety, jako je například minimální denní rozpočet na reklamní skupinu 20 EUR / den nebo třeba automatické cílení nebo cílení dle operátora zařízení. Také je třeba mít na paměti, že na TikToku musíte mít video obsah, a to ideálně ve formátu 1080×1920 pixelů, v Metě můžete vytvářet obrázkové reklamy nebo reklamy z fotek, s tím na TikToku moc nepochodíte, doplňuje.

Jak vysvětluje Vít Janda, jednatel společnosti TikTokuj, na TikToku můžeme reklamu obecně rozdělit do 2 hlavních kategorií: reklamy rezervační a reklamy aukční. Rezervační reklama se vyznačuje tím, že je potřeba ji řešit napřímo s TikTokem či s jeho zástupci pro dané trhy. Celá kampaň se dopředu plánuje, synchronizuje a potvrdí s TikTokem, proběhne a poté reportuje. Připomíná spíše takovou mini TV kampaň. Aukční reklama je naproti tomu přístupná komukoliv, kdo si vytvoří reklamní účet. Skrze něj je pak možné libovolně propagovat videa, určovat si rozpočty, cílení reklam apod. Také je možné si reklamní účet propojit skrze TikTok Pixel s vaším webem či e-shopem a pozorovat, co tam dělají lidé, kteří se prokliknou z reklamy. Aukční reklamy se dělí na dark post a spark ads. Dark post – video dáme do reklamy, ale není na žádném TT účtu, zatímco spark ads musí být na nějakém TT účtu, vysvětluje Dominik Matušinský, account director z marketingové agentury Kreativ Gang CZ.

Cena reklamy je bezkonkurenční

Co je ale největší rozdíl mezi TikTok a Meta reklamou, je cena, kterou má podle Kláry Loškové TikTok bezkonkurenční. CPM (cena za tisíc zobrazení) se pohybuje na třetině té facebookové. Placená reklama, respektive dosahy, které TikTok skrze reklamu dokáže přinést, je však velice příznivá – u ceny za 1000 zobrazení se pohybujeme klidně už od 3 Kč. Samozřejmě pak záleží na konkrétním nastavení kampaně apod., přidává Vít Janda.

Matyáš Kouřil ze společnosti iOpraveno.cz nám potvrdil, že placenou propagaci na TikToku využívají a kombinují s využitím dedikovaných kreativ s boostováním organického obsahu skrz spark ads. Výsledky propagace na TikToku jsou podle něj v poměru cena/výkon nejlepší ze všech sociálních sítí s tím, že s CPC (cena za proklik) se může pohybovat okolo 0,4 Kč. Při naší poslední propagaci jsme se s denním nákladem 1238 Kč dostali na výsledek za jeden den: 87k zhlédnutí, 3112 prokliků a 1733 konverzí (konverze nebyla nastavena na nákup, ale na vložení produktu do košíku). Za dnešní ceny TikTok reklamy si například u společnosti Meta „skoro ani neškrtnete“, uvádí na konkrétním příkladu.

Podle Tomáše Černovského je potřeba si říct, že TikTok je stále v začátcích, a jak tomu již u sociálních sítí bývá, začátky jsou levnější – tak jako reklama na Facebooku byla výrazně levnější před 8 lety ve srovnání s dneškem, to stejné se bude dít i na TikToku. Tyto systémy jsou totiž založené na aukčním bidování, tedy laicky řečeno, čím více inzerentů je na síti a využívá reklamu, tím se reklama pro všechny zdražuje a stejně to platí i na druhou stranu spektra. Aktuálně jsme tedy v době, kdy je reklama na TikToku extrémně levná. Pro ukázku, pokud na TikToku podpoříte svůj příspěvek (tomu se říká tzv. Spark reklamy) rozpočtem 1000 Kč, pak váš příspěvek může díky reklamě získat např. 160 000 impresí, tedy zobrazení, upřesňuje s tím, že na jiné síti se vám už tohle nepovede.

Dosah příspěvků záleží na kvalitě videa a algoritmu

TikTok se vyznačuje svým velmi vysokým organickým dosahem. Který však, jak podotýká Vít Janda, samozřejmě není zaručen pokaždé a neznamená to, jak si lidé často mylně myslí, že úplně „cokoliv“, co na TikTok nahrají, bude mít vysoké dosahy. TikTok je proto pro mnoho značek atraktivní platformou právě proto, že se na ní bez velkých spendů do reklamy dá získat velmi krásný dosah (v řádech desetitisíců až statisíců), doplňuje. Klára Lošková zdůrazňuje, že vše záleží na kvalitě videa a algoritmu TikToku a obecně lze říci, že kvalitní nepromované příspěvky, které zrovna nevyletí s trendem, získají 10–30 tisíc zhlédnutí. Zatímco pokud jedno takové video reklamně podpoříte, byť jen pár stovkami, počet zhlédnutí se vyhoupne ke 130 tisícům. Pro značky je to tak unikátní příležitost využít reklamní prostor, který v ČR ještě není zahlcen, a zároveň přináší skvělé výsledky za nízké ceny. Je pouze potřeba si pohlídat, že stále vytváříte nativní TikTok content a ne prodejní brandovou reklamu. Tento formát totiž na TikToku nepřinese tak hezké výsledky, upozorňuje dále.

Také zástupci značek se shodují, že dosahy záleží na konkrétních příspěvcích. Například na profilu iOpraveno.cz mají videa, která mají miliony zhlédnutí bez placené propagace, ale třeba i organické příspěvky boostnuté přes spark ads. Tam se většinou snaží boostovat pouze příspěvky, které fungují organicky. Nahrajeme video, které obsahuje výzvu akci (nákup, nějakou slevu, vyplnění formuláře). Organicky funguje, a proto se rozhodneme dosah ještě zvětšit. Ve finále má pak video třeba 200k zhlédnutí organicky a 200k zhlédnutí z placené propagace, popisuje Matyáš Kouřil.





Podobně na profilu Vymalujsisam.cz mají obrovský organický dosah u videí, která se velmi povedla, ale také velmi malý u méně povedených videí (mají méně views, než je počet jejich followers). Placenou reklamou většinou podpoříme právě ty příspěvky, které byly organicky úspěšné a prokázalo se na nich, že uživatele TikToku zaujaly. Tedy jejich dosah je tou placenou reklamou ještě více naboostovaný, dodává David Vacek, jednatel Vymalujsisam.cz. I Milan Polák, CEO značky ZOOT, říká, že rozdíly v dosahu jsou ve stovkách procent, a tak většinou postupují tak, že pustí příspěvek organicky. A v 72 hodinách po spuštění pak rozhodujeme o propagaci na základě toho, zda organicky funguje, anebo ho chceme tlačit, protože je pro nás nutné informaci dostat k lidem, doplňuje.

Firmy na TikTok nedají dopustit

Některé společnosti a značky se TikToku v poslední době věnují dost aktivně a je to znát také na jejich výsledcích. Například Iuliia Litvinova, manažerka provozu Bagel Lounge Florenc, uvedla data od vedoucí jejich oddělení marketingu: v současné době mají více než 27 tisíc sledujících a TikTok spravují od července 2020. Používají ho spíše jako kanál pro povědomí o značce a na této platformě nepoužívají placenou propagaci, rozvíjejí se prostřednictvím vytváření obsahu a organického pokrytí. Máme mnoho videí a 100 000 zhlédnutí. Testujeme různý obsah, zveřejňujeme scény ze sféry gastro, snažíme se, aby byl náš obsah zábavný, nezapomenutelný, vyjmenovává.

ZOOTu TikTok funguje spíše brandově: tvoří pro něj zajímavý inspirativní content, který pak používají i pro Instagram a další jejich sociální sítě. Základna fanoušků nám tam roste, a tak testujeme i performance na této síti. Na TikToku nám fungují rychlé zajímavé video příspěvky. Teď třeba jdeme testovat video-výstřižky toho nejzajímavějšího z našeho módního podcastu Ponožky v sandálech, prozradil Milan Polák.

Na profilu společnosti iOpraveno na většině videí vystupuje výhradně Matyáš Kouřil a také spravuje veškeré sociální sítě. Soustředí se hlavně na formát krátkých videí, který je dnes všemi sítěmi vyzdvihován (Reels, TikTok, YT shorts). Nejvíce se jim daří na sociální síti TikTok díky tomu, že je otevřena novým možnostem a sledovanost si zde může ukrojit každý. Dnes to ale není jen o tom natočit kdejaký trend a získat na tom, v podstatě bez práce, až miliony zhlédnutí. To platí i v případě placené propagace na TikToku, podotýká. Statické posty pro propagaci nefungují a je podle něj třeba se adaptovat na formát krátkých a trefných videí, která zároveň diváka pobaví nebo mu předají hodnotu (naučí se něco nového, zjistí nová fakta atd.).

U firemního profilu Super zoo, o který se stará od jeho počátku právě společnost TikTokuj, za první rok (2021) dosáhli cca 100 000 sledujících a v roce 2022 počet navýšili na 138 000. Podle Víta Jandy je vidět, že kdo začal v tom roce 2021, mohl velmi rychle nabrat hodně sledujících, a to díky prvenství v daném oboru na TikToku, dobrému obsahu a dalším faktorům. Nyní už jsou diváci mnohem vybíravější a nedají jen tak někomu follow jako dříve. A čím déle budou značky s nástupem na TikTok otálet, tím „těžší“ to bude. Respektive bude těžší přijít s takovými koncepty videí, které diváky osloví a budou unikátní. Logicky se tak TikTok časem stane více využívaný i skrze placené reklamy, které budou značky muset, chtě nechtě, začít používat, aby se dostaly na dosahy, kterých jiné značky mohly dosáhnout organicky díky tomu, že začaly „včas“, vysvětluje.

Dá se reklama snadno i měřit?

David Vacek také využívá placenou propagaci na TikToku, ale její velkou nevýhodou je podle něho oproti ostatním sociálním sítím špatná měřitelnost výsledků. Já nad reklamou na TikToku přemýšlím jako nad reklamou v televizi… Dostanete své produkty lidem před oči, ale přímý vliv na vaše tržby změříte stále poměrně složitě. TikTok má v tomhle stále mezery, myslí si. Podle Dominika Matušinského by si v prvé řadě měla firma ujasnit svá očekávání, proč na TikTok vstupuje: dosahy, prokliky, nebo konverze? Chce dlouhodobě oslovit mladou generaci, nebo potřebuje rychle začít prodávat? TikTok podle něj nabízí možnost měřit a sledovat různé statistiky.

Podle Tomáše Černovského se dá říct, že měření na TikToku má obdobné možnosti jako u Mety. Je tam možné měřit dosah reklam, tedy reach skrze reklamní manažer, další metriky, jako je zobrazení, prokliky, CPC, CTR, CPM, konverze, je také možné doměřovat a vyhodnocovat. Pro konverze je zapotřebí na web nebo e-shop implementovat TikTok Pixel a samozřejmě i konkrétní konverze (to stejné je potřeba u Mety), upřesňuje.

Vít Janda vysvětluje, že TikTok, co se týče měření a organiky, umožňuje nahlédnout pod pokličku jak TikTok profilu (kdo nás sleduje – muži/ženy, věk, celkový počet interakcí na videích – like, komentáře, sdílení atd.), tak jednotlivých videí (celková doba přehrávání, počet zhlédnutí, průměrná doba přehrávání, oslovené publikum, interakce – like, komentář, sdílení, uložení). U placené reklamy je díky prostředí TikTok Business Manageru přístup i k metrikám typu ROAS apod., které se počítají zejména díky napojení TikTok profilu/reklam na web, kam lidi odkazujeme. Můžeme tak měřit například to, kolik lidí, kteří se proklikli na web z reklamy na TikToku, přidalo produkt do košíku apod. Do všech odkazů (jak v tlačítkách v reklamě, tak v bio na profilu) můžeme samozřejmě přidat UTM parametry – v Google Analytics tak dokážeme porovnávat zdroje návštěvnosti apod., vyjmenovává.

Jaká cílová skupina je vlastně na TikToku?

Marketingoví odborníci shodně uvádějí, že je na českém TikToku kolem dvou milionů českých uživatelů nad 18 let s tím, že většina uživatelů je ve věku 18–24 let. Tím se ale nenechte odradit, pokud to není vaše cílovka. 43 % uživatelů na TT je totiž starších 24 let. Oslovíte tam tedy i starší publikum, které tam aktivně konzumuje obsah, upozorňuje Klára Lošková. Také Vít Janda říká, že v České republice je vidět, že většina uživatelů je stále z mladší generace do 24 let, a vidí, že ale postupně čím dál více přibývá i „starší“ generace, což je patrné i v následující tabulce pocházející z jeho společnosti. Podle Tomáše Černovského si velká část populace a marketérů stále myslí, že TikTok je pro děti, a to už není úplně tak pravda. Na TikToku je přes 73 % uživatelů v ČR starších 18 let. Je jasné, že ne všechno to je 100% pravda, ale i kdybychom brali 50 nebo 60 %, tak už se jedná o slušnou cílovou skupinu, dodává.

Věková skupina Počet uživatelů 18–24 let 1 130 000 25–34 let 530 000 35–44 let 223 000 45–54 let 116 000 55+ 83 000

I Milan Polák zmiňuje, že o TikToku se hodně mluví jako o sociální síti pro mladé, ale oni ví, že tam je i část jejich trochu starší cílovky, která na této síti roste. A tak se snaží zaměřovat na tyto dvě cílovky. Nechceme zase komunikaci ZOOTu úplně měnit. Nicméně vidíme, že naše služby nejrychlejší dopravy a zkoušení v ZOOT kabinkách a content kolem nich baví i mladé lidi. Je to pro ně něco unikátního, uvádí. Ve Vymalujsi.cz spíše cílí na dívky/ženy, věk například nijak neomezují. Kdo má TikTok, tak už to o něm něco říká a už tím se určitým způsobem segmentuje. Pak už je jedno, kolik mu je let, doplňuje s úsměvem David Vacek. Zaměřujeme se na lidi vlastnící Apple zařízení, protože nabízíme opravy a příslušenství právě pro tuto značku. Věkově nijak necílíme, ale většinou se jedná o lidi ve věku 18–34. Na Instagramu máme starší publikum, přidává Matyáš Kouřil.

Je TikTok vhodný pro každou značku?

Osobní přesvědčení Kláry Loškové je, že si na TikToku dokáže vytvořit správnou komunikaci jakákoliv značka. Jde totiž o síť, ne které je primárním cílem pobavit sledující a vybudovat si vztah. Tady až tolik nezáleží na tom, co je jejím produktem či službou, ale jde hlavně o to, aby dokázala komunikovat odlehčeně a s humorem a lidé si cestu k produktu/službě najdou sami. Jako skvělý příklad často uvádím Českou Televizi či Českou spořitelnu. Pokud může mít banka a veřejnoprávní instituce TikTok, pak už může snad každý, myslí si. Také podle Dominika Matušinského je TikTok vhodný pro každou značku. Čím dál více velkých značek sice začíná objevovat sílu TikToku, ten ale stále nabízí velice lukrativní prostor pro menší firmy či podnikatele, kteří by v tuto chvíli například na Facebooku či Instagramu museli zaplatit velké částky, aby tyto velké hráče dotáhli, dodává.

Také Vít Janda si, pokud se jedná o B2C značky, troufá říci, že takřka každá značka by už měla dnes působit na TikToku anebo to mít minimálně na paměti a aktivně řešit, jak to udělat. Čím déle budou značky otálet, tím těžší pak bude nabrat sledující apod. Nyní je podle něj ideální doba „utrhnout“ si kus trhu pro sebe – zejména pro menší značky, které například nemají dostatek prostředků na to, aby v těch zaběhlých mediálních kanálech konkurovaly velkým firmám s většími budgety, se nyní otevírá prostor, jak se na TikToku zviditelnit za relativně přijatelných podmínek a získat tam své zákazníky. Pro B2B firmy by doporučoval se primárně zaměřit na LinkedIn, ale určitě by zvážil působení na TikToku i jako HR kanál, který může generovat spoustu kandidátů o pracovní pozice, protože znají případy, kde se to velice vyplatilo.

Naopak Tomáš Černovský jako specialista na sociální sítě není zastánce toho, že by na TikToku měla být každá značka. Myslí si, že každá značka má místo na některé ze sociálních sítí, ale nutně to nemusí být vždy TikTok. Málo značek by mělo být na všech a jsou značky, které by se měly více soustředit např. na LinkedIn nebo na Facebook a Instagram. Vnímá tedy, že by většina značek měla zvážit, zdali je TikTok pro ně a zdali jim může být prospěšný. Je to vždy o cílové skupině, zdali se na dané sociální síti pohybuje nebo nikoliv. Firmy, které jsou v B2C a prodávají mladší cílové skupině, by neměly váhat. Firmy, které prodávají střední věkové skupině, by TikTok měly zvážit. Věřím totiž, že tato cílová skupina, řekněme 25 – 44 let, bude v dohledné době několika jednotek let dostupná skrze TikTok. Starší cílová skupina zde také bude, ale otázka je, jak moc hojná tato skupina bude. Pokud prodáváte této cílové skupině, pak bych zatím vstup zvážil, uzavírá.