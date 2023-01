Řekne vám i vtip. Virtuální asistentka je hitem mobilního bankovnictví

České banky hledají cesty, jak usnadnit klientům orientaci a práci s internetovým bankovnictvím. Do popředí se tak dostávají nové nástroje, které se stávají u klientů rychle oblíbené.

Jedním z takových je i virtuální asistentka KATE od skupiny KBC, kterou v Česku provozuje finanční skupinu ČSOB. Kate není obyčejný chatbot: sama se učí, dokáže odpovídat a její práce se navíc rozšiřuje tím, jaké problémy klienti řeší. Ale to není jediné, co ještě umí: Třeba dnes už vás pobaví tím, že vám řekne vtip nebo vám řekne hvězdné datum, říká v podcastu Podnikatel+ Andrea Fousková, ředitelka pro rozvoj KATE a personalizované komunikace ČSOB.

Využití virtuální asistentky však nekončí v mobilním bankovnictví, kde se s ní klienti potkají nejčastěji. Její možnosti se stále rozšiřují a do budoucna se s ní budeme moci setkat třeba i v chytrém autě.

Podobně jako u chytrých asistentů v mobilních telefonech bychom rádi propojení využili v dalších hlasově ovládaných zařízeních, tedy v chytrých reproduktorech nebo v chytrých autech, doplňuje Fousková. Budoucnost bankovnictví tak již brzy dostane zcela nový rozměr. V současné době se využívají také nástroje umělé inteligence.

Vaše banka propaguje virtuální asistentku Kate, která je dostupná v mobilním bankovnictví. Proč Kate? Proč ne Katka?

Je to společná asistentka celé skupiny KBC. ČSOB jako banka je její součástí a hledalo se jméno, které bude fungovat na všech trzích. Muselo být vyslovitelné a srozumitelné jak pro Českou republiku, tak i pro Belgii, Bulharsko a Maďarsko. Takže se zvolila Kate a ne Katka. A proč je to žena? Udělali jsme si průzkum a zjistili jsme, že ženský hlas funguje na klienty mnohem lépe.

Co vlastně Kate všechno umí a proč ji používat?

Kate umí odpovědět na dotazy klientů k našim bankovním produktům a službám. Ale taky se snažíme, aby byla takovým parťákem i v nebankovním světě, podobně jako Siri nebo Alexa a Google Asistent. Aby uměla ještě něco navíc než jen bankovnictví. A taky se snažíme o to, aby byla nejen důvěryhodná, ale i lidská a vtipná, takže pracujeme neustále na její schopnosti porozumět, abychom dokázali klientům adekvátně odpovědět. A co se týče porovnání s trhem, naše virtuální asistentka Kate se odlišuje tím, že se ji snažíme propojovat s bankovními systémy, takže je schopná spoustu situací sama vyřešit od začátku do konce. A samozřejmě k tomu využívá dostupná data, která máme. Takže je v tom řešení mnohem rychlejší.

Vy jste říkala, že dokáže být lidštější, že dokáže poradit i v jiných oblastech než v bankovnictví. Předpokládám však, že recept na palačinky mi asi nedá?





To vám zatím opravdu nedá. Ale možná je to dobrý podnět. My se soustřeďujeme na to, abychom primárně pokryli bankovní a pojišťovací oblast. Ale třeba dnes už vás pobaví tím, že vám řekne vtip nebo vám řekne hvězdné datum. A připravujeme další věci. Ale není to to hlavní, na co se chceme soustředit.

A jak ten vtip vyvolám?

Zadáte ji: „Řekni mi dnes vtip a řekni mi další vtipy.“ Kate vám řekne další vtipy a můžete se dlouho smát.

Předpokládám ale, že Kate není klasický chatbot, který se používá v e-shopech?

Ne, není. Chatbot většinou funguje podle předdefinovaného stromečku otázek a odpovědí. A to my neděláme. Snažíme se, aby znala i kontext. Kate je postavená na datech a je postavená i na aktuálních situacích, co se kolem nás děje. Pokud se třeba snažíte zaplatit a nejde vám to, tak vám zjistí, z jakého důvodu, a okamžitě nabízí pomoc. Pokud jste zapomněl PIN ke kartě, zobrazí vám ho, a pokud máte nízký limit na kartě, tak vám ho navýší. To je rozdíl oproti klasickým chatbotům, které znáte.

Co si vlastně vaše skupina od nasazení slibovala? Na koho cílíte?

Cílíme prakticky na všechny věkové skupiny, protože si myslíme, že Kate, pokud dokáže pomáhat s běžnou bankovní agendou a třeba i částečně mimobankovní, klient už nebude muset s jednoduchými záležitostmi ztrácet čas a chodit na pobočku nebo volat na call centrum. A navíc s Kate může komunikovat kdykoli, je dostupná i o víkendech. A chceme, aby ji využívala časem podstatná část našich klientů, i těch firemních, protože Kate je dostupná i ve firemní aplikaci.

Máte informace o tom, kolik lidí asistentku aktuálně využívá? A mají k ní důvěru?

Ano, tyto údaje sledujeme pečlivě a naším cílem je, aby ti, co si Kate vyzkouší, se k ní pravidelně vraceli a líbila se jim. Od spuštění sledujeme, že máme víc jak 600 tisíc unikátních uživatelů, kteří si s ní už něco řekli nebo udělali. Kate samozřejmě není přístupná jen hlasem, ale také i textem a tlačítky. Klienti už vedli s Kate dva miliony konverzací. Ona už dnes umí pomoci asi ve sto padesáti situacích a poradí si v pěti stech oblastech, takže to rozšíření je opravdu velké.

Jak dlouho jste aplikaci vyvíjeli? Nebo jste položili její základ na již existujícím řešení?

Kate vznikla od základu u nás. První nápad se zrodil v roce 2020 a přišel z Belgie. Do prosince daného roku jsme ji už implementovali do první aplikace DoKapsy a od té doby její působnost rozšiřujeme. Aktuálně jsme ve třech mobilních aplikacích. A tím je DoKapsy, kde si můžete koupit například jízdenky, pak je to ČSOB Smart, to je hlavní aplikace pro klienty, fyzické osoby, a potom je to ČSOB CEB Mobile, což je pro firemní klientelu.

Ale bylo to docela zajímavé, protože se stavěl tým s pár nadšenci, s úplně novými technologiemi, které v bance nikdo předtím neznal, takže jsme museli sehnat na trhu odborníky. Kate je dnes v cloudu, takže i to byl pro nás úplně jiný svět, který jsme museli objevovat. Samozřejmě v regulovaném prostředí banky to taky nebylo úplně jednoduché.

Jak vyhodnocuje dotazy, které již v aplikaci zazněly? Nebo se učí aplikace sama na základě předchozích nasbíraných zkušeností?

Sledujeme pečlivě, co klienti chtějí, a na základě toho zařazujeme do výroby nové situace a odpovědi. A rozhodujeme o tom, co se naučí. Nemůžeme to samozřejmě nechat úplně volně, takže to máme pod kontrolou. Pro nás je Kate zrcadlem do banky. Já tomu říkám, že získáváme instantní feedback od zákazníků. A podle toho reagujeme a dokážeme vyvíjet nové služby a přidávat nové a nové situace.

Bude možné Kate v budoucnu propojit i s jinými aplikacemi v rámci otevřeného bankovnictví?

Určitě ji plánujeme propojit i s jinými aplikacemi a asistenty, kteří budou vznikat na trhu, ale je to spíše vize dalších let. Zásadní je právě to, aby propojení bylo pro klienta pohodlné a zároveň naprosto bezpečné.

