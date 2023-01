Řešit logo a grafiku značky na TikToku? Uživatelé to vůbec neocení

Prvním krokem musí být strategie

I přes určité odlišnosti v obsahu i algoritmu této sociální sítě by před tvorbou obsahu mělo být prvním krokem přípravy nastavení celkové strategie – tedy čeho chcete na sociální síti dosáhnout, kdo je vaše cílová skupina, jaké KPI’s budete sledovat nebo třeba jaké je postavení vaší firmy z hlediska archetypů značky a z toho vycházející tonalita komunikace. Podle Magdalény Šaškové, manažerky sociálních médií reklamní a marketingové agentury Contexto, platí, že byste na tvorbě příspěvků neměli trávit hodiny času, a to zvláště pak u TikToku, který je rychlý a divák vám dá 2–3 vteřiny svého času, kdy se rozhoduje, zda se bude na vaše video dívat dál nebo ho přeskočí. Důležitý je tedy styl komunikace a její obsah, který vychází z vaší celkové strategie: Jak chcete vaši značku reprezentovat, jak má působit? A toho se musíte držet.

Dále dodává, že na TikTok nepotřebujete žádné složité grafické programy, vše zvládnete udělat z telefonu. Nejtěžší je vymyslet, o čem budete točit, samotná realizace je pak už poměrně jednoduchá, protože sociální síť nabízí obrovské množství filtrů, šablon, samolepek a podobně, které pro svou tvorbu můžete využít. Pokud tvoříte obsah pro firemní profil, je třeba postupovat podle vámi určených pravidel, tzn. tonalita, obsah, styl atd. Proto je dobré si dopředu tvořit redakční plány, např. na měsíc dopředu, kde si rozvrhnete témata, o čem vaše příspěvky budou, a podle toho pak postupujete, doplňuje. Vojtěch Lambert, Executive Director LCG New Media, podotýká, že je vhodné se na začátku při přípravě strategie zamyslet, v jakém prostředí se značka/produkt nachází, kde ho zákazníci používají a jak, jaké jsou výhody atd. A to vše pak přetavit do obsahu.

Branding je na TikToku nežádoucí

Jak zdůrazňuje Ondřej Tyleček, generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors, lidé se na TikTok chodí bavit, ne sledovat reklamu. Značky tak podle něj musí na TikToku zapomenout na zásady, které pro jejich prezentaci platí v televizi, na billboardech nebo na Facebooku. TikTok je mikrosvět, který má svá vlastní pravidla. Podle Jakuba Křenka, Creative Strategist v agentuře Adison, by se každá značka měla snažit o to, aby bylo co nejlépe rozpoznatelné, že právě ona je autorem daného obsahu. Míru využití různých brandových assetů si musí každé marketingové nebo komunikační oddělení nastavit samo. Je pravda, že přemíra brandového designu může mít (nejen) na TikToku negativní efekt, zároveň je ale třeba říct, že samotný obsah je důležitější, přidává.

Vojtěch Lambert popisuje, že nějaké výrazné firemní grafiky se spíše nepoužívají. Ani loga jako taková se přímo ve videích skoro nepoužívají a nejčastěji se používají firemní barvy nebo brand kódy, ale ne loga s tím, že jsou vidět vždy u profilu u každého videa. Grafika se používá buď v podobě viditelných úvodních nápisů a headlinů, nebo se dělá tzv. motion grafika, či se videa natáčí v prostředí, které navazuje na firemní identitu. Videa by měla být spíše organického charakteru (navazovat na videa, která člověk potkává na TT) než klipového charakteru s tím, že klipový typ videí patří spíše a jedině do kampaní, ne na zeď. Stejně jako na Instagramu i v TikToku se dá zároveň graficky ladit celkový vzhled feedu, tedy úvodní frame je možné sjednotit u všech příspěvků pro maximalizaci zvýraznění brand identity, radí. Tato sociální síť je především o autenticitě, kterou zde její uživatelé vyhledávají. Proto zde platí, že když vaše video vypadá více přirozeně a ne jako reklama, mám mnohem větší šanci uspět, myslí si Magdaléna Šašková.

S logy tedy opatrně a citlivě

Vizuální stránka je poměrně důležitá pro náhled videa (první frame). Pokud mám zajímavý obsah, měl bych to prodat na prvním framu a nalákat lidi dále. To samé platí pro video, kdy musí být to zajímavé a klíčové hned na začátku, doporučuje Vojtěch Lambert. Podle něj by značky měly myslet na to, že by videa měla mít nějaký spojovací prvek – zvuk, grafický prvek, nápis, prostě cokoliv. To může pak značce pomoci v rozpoznání a konzumaci dalších videí v čase. Příspěvky by tedy měly být konzistentní, ne vše jiné. Také Jakub Křenek zdůrazňuje, že je dobré se držet toho, že brand by se měl objevit co nejdříve, a to ideálně v okamžiku, kdy se ve videu „něco děje“ a lidé tomu věnují maximální pozornost. Vhodným doplňkem podle něj pak často mohou být brandové barvy, které mohou ve videích hrát roli. A to klidně po celou dobu trvání videa.

Pokud chcete ve videu na TikToku pracovat s vaším logem, mělo by to být podle Magdalény Šaškové velmi opatrné, protože video nesmí na první pohled vypadat jako reklama. S logem můžete pracovat třeba tak, že ho umístíte na předměty ve videu samotném (na oblečení, rekvizity, pozadí, formou samolepky atd.). Ale nenásilně. Myslete na to, že méně je někdy více, uvádí a zmiňuje i další možnost v podobě umístění loga na konec videa. To může být i formou „packshotu“, který přidáte na konec každého videa, a v packshotu může být vaše logo v plné kráse a k tomu i nějaká informace nebo výzva. Například sledujte nás pro další novinky. Obecně se dá doporučit, aby logo bylo ukázáno vícekrát než jen jednou. Ale opakuji, citlivě, nenásilně, shrnuje Jakub Křenek.





Značky by se neměly brát příliš vážně

Ondřej Tyleček podotýká, že brand booky a design manuály značek zatím s TikTokem a jeho specifiky většinou nepočítají, protože typicky úspěšný obsah na TikToku se zcela vymyká obvyklým komunikačním pravidlům značek. Ty úspěšné dělají především zábavné a často ztřeštěné příspěvky. To neznamená, že komunikace nemůže být důstojná, ale značka, která se bude brát příliš vážně, nejspíš neuspěje, vysvětluje a uvádí jako příklad výborné a úspěšné komunikace na TikToku Českou televizi. Divák, který nepoužívá TikTok, by tamní příspěvky našeho veřejnoprávního média nejen nepochopil, ale nejspíš i odsoudil, domnívá se a dodává, že v příspěvcích České televize nevidíme žádný branding, ale vidíme tam vtipně a nápaditě využitý produkt, což je dobrý návod i pro jiné značky.

Podle Vojtěcha Lamberta je nejčastějším způsobem, jak můžete odlišit videa a zároveň je udělat taková, aby měla virální potenciál, zvolit úvodní přelepky s nápisy nebo claimy v barvách značky. Obsah videí by pak měl navazovat na danou firmu. Například fashion značky mohou dělat videa z prodejny/pobočky, firmy z prostředí kanceláří a značky z prostředí, kde daný produkt zákazníci například používají. Jde o to přenést myšlenku, emoci a příběh pomocí video story, ne skrze grafiku, ta je tady na rozdíl od tradičnějších sociálních sítí pouze jako doplněk, ne klíčový prvek, popisuje.

Klíčové je zaujmout

Na TikToku jde především o zaujetí a obsah samotný a vizuální stránka není až tak důležitá. TikTok není Instagram, který je o „hezkých obrázcích, na nichž dokonalí lidé ukazují svůj dokonalý život“. Na TT toto neplatí, ten je především o autenticitě, která mu zaručila strmý vzestup a celosvětově stále rostoucí počty uživatelů. TikTok je o zábavě, o tom, jak dokážete své publikum oslovit a jaký obsah jim předáváte, doplňuje Magdaléna Šašková s tím, že důležité je na začátku promyslet, jak své publikum chcete zaujmout a udržet. Tedy o čem vaše videa budou, jaké použijete „háčky“, jak budete pracovat s komunitou apod. Natočit video umí dnes už skoro každý, ale natočit video, které bude obsahově zajímavé a přivede vám nové sledující (potenciální klienty/zaměstnance), to už je složitější, zdůrazňuje.

Jste zvyklí pečlivě editovat fotky na Instagram a mít pod kontrolou každý detail své vizuální prezentace? Tento přístup na TikToku nefunguje, říká Ondřej Tyleček a dodává, že nejen zde, ale třeba také na rostoucí popularitě BeReal sledují, že sociální sítě směřují od předstírané dokonalosti k autenticitě. Pro úspěch na TikToku buďte autentičtí, zábavní a využívejte aktuální trendy, radí. Také podle Jakuba Křenka je klíčové na TikToku zaujmout obsahem Pokud si to ale nikdo nespojí se značkou, splachujete veškeré produkční a mediální náklady do kanálu. V případě tohoto kanálu radím s brandingem spíš šetřit, ale určitě na něj nerezignovat, uzavírá.