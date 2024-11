Resort spravedlnosti nestíhá digitalizaci, ČR tím přišlo o desítky milionů z EU

S digitalizací se potýká i ministerstvo spravedlnosti

S digitalizací se nepotýká jen ministerstvo pro místní rozvoj, ale i další ministerstva. Mezi problémová patří například i ministerstvo spravedlnosti, kterému se stále nedaří spustit systém eISIR (digitální insolvenční rejstřík), který je klíčový pro digitalizaci justice. Jedná se o součást projektu vybudování nového modulárního elektronického systému spisové služby, nového elektronického informačního systému insolvenčního rejstříku a sedmi podpůrných aplikací.

Původně se počítalo, že rejstřík bude hotový do konce roku 2019

Vytvoření digitálního insolvenčního rejstříku přitom slibovala už resortní strategie ministerstva spravedlnosti pod vedením Roberta Pelikána (za ANO) z roku 2016 nazvaná eJustice 2020. V roce 2017 se pak ministerstvu spravedlnosti podařilo získat na vytvoření rejstříku prostředky z EU. Podle tehdejších vyjádření ministerstva měl být digitální insolvenční rejstřík hotový do konce roku 2019.

Výběrové řízení nicméně bylo vypsáno až v roce 2018, kdy už resortu spravedlnosti šéfoval Jan Kněžínek (za ANO). Tendr však už od začátku provázely problémy a ministerstvo několikrát změnilo podmínky pro dodavatele licencí a posunulo i termín pro podání závazných nabídek. V dubnu 2019 pak ministerstvo tendr raději zrušilo.





Následně rezort převzala Marie Benešová (za ANO), která opětovně vypsala výběrové řízení na začátku roku 2020, přičemž se v zadávací dokumentaci předpokládalo spuštění do provozu po 30 měsících od nabytí účinnosti smlouvy. Ministerstvo spravedlnosti v průběhu realizace projektu eISIR rozdělovalo a opět slučovalo veřejné zakázky (dále také „VZ“) a posouvalo jejich realizaci. Zároveň doplňovalo, rozšiřovalo a vynechávalo dílčí aktivity. Tento nekoncepční postup byl příčinou opakovaného prodlužování termínu ukončení realizace z 31. 12. 2019 až do 31. 12. 2023 (nejzazší možný termín), upozornil v kontrolní zprávě v roce 2022 Nejvyšší kontrolní úřad.

Smlouva byla nakonec uzavřena až v roce 2022

Za předchozí Babišovy vlády se veřejnou zakázku nepodařilo dokončit a smlouvu s vítěznou firmou IBM uzavřelo ministerstvo spravedlnosti až pod taktovkou stávajícího ministra Pavla Blažka (ODS) na začátku června 2022. Důvodem, proč se smlouva uzavřela více než dva roky po vypsání zakázky, byly podle ministerstva průtahy v řízení, námitky dodavatelů a řízení na Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Ve smlouvě, kterou uzavřelo ministerstvo spravedlnosti v červnu 2022 se společností IBM, byl sice uveden nejzazší termín dokončení v září 2023, už tehdy ale bylo jasné, že dle harmonogramu a tzv. milníků, které měl plnit dodavatel, je tento termín nereálný. Milníky totiž počítaly s vytvořením systému za 29 měsíců od platnosti smlouvy, tedy v listopadu 2024. Původní termín, který byl 30 měsíců při podpisu smlouvy, byl zkrácen o měsíc na 29, jak je uvedeno v příloze č. 2 Smlouvy – milníky – počet měsíců T0+29. Nejzazší termín byl uveden pro potřeby vyúčtování dotace na projekt, neboť při podpisu smlouvy ještě tento termín nebyl prodloužen, uvedl serveru Podnikatel.cz Vladimír Řepka, mluvčí ministerstva spravedlnosti.

Kvůli zpoždění přišlo ČR o desítky milionů korun z EU

Nebylo tak překvapením, že ministerstvo termín v září 2023 nestihlo a požádalo o prodloužení do konce roku 2023. Ani v tomto termínu ale neuspělo a požádalo o další prodloužení, tentokrát do července 2024 a následně do poloviny letošního listopadu. Odložení na rok 2024 ale mělo pro Českou republiky nepříjemné finanční důsledky. Evropská Unie, která měla systém z většiny financovat, totiž stanovila nepřekročitelný deadline na konec roku 2023. Ministerstvu spravedlnosti bylo v projektu proplaceno necelých 83,7 milionu korun z původně plánovaných 158,5 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylých 71,8 milionu korun už Česko kvůli zpoždění nedostane a od letošního roku musí již vše financovat ze svého.

Práce na projektu jdou navíc značně pomalu. Jak serveru Podnikatel.cz upřesnil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka, z alokovaných 41 mil. Kč bylo v letošním roce vyčerpáno jen 3,2 mil. Kč. Pokud ale nebude projekt dokončen ani v novém limitním termínu, bude muset Česko dokonce vrátit již proplacených 84 milionů. Přitom maximální termín ukončení realizace, o který případní příjemci u nedokončených projektů mohou usilovat, je 14. listopad 2025, v případě nefungujících projektů je to 31. říjen 2026, doplnil serveru Podnikatel.cz Petr Waleczko, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj, které má spravování dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj na starost.

Resort spravedlnosti opět žádá o odklad

Už v září letošního roku ale bylo jasné, že ani poslední prodloužení termínu do listopadu ministerstvu spravedlnosti nepomohlo a do letošního 15. listopadu projekt spuštěn nebude. Ke splnění milníku 4, po kterém měl být systém spuštěn za 9 měsíců a které ministerstvo akceptovalo, přitom došlo v prosinci 2023. Dle harmonogramu ve smlouvě tak měl být systém spuštěn už během letošního září. S ohledem na vady a nedodělky zjištěné v průběhu projektu a při testování je důvodná obava, že tyto dodavatel nebude schopen včas odstranit. Spuštění systémů v listopadu 2024 by tedy bylo nezodpovědné, uvedlo ale ministerstvo spravedlnosti v tiskové zprávě na začátku října.

Ministerstvo proto požádalo o další prodloužení lhůty. Aktuálně poslední podané žádosti o změnu požadující prodloužení doby realizace projektu dosud vyhověno nebylo. Žádost o změnu byla příjemci vrácena k doplnění a nelze v tuto chvíli předjímat, zda jí bude nebo nebude vyhověno. Příjemce v žádosti požaduje prodloužení do 14. 11. 2025. Pro projekt v tuto chvíli platí termín ukončení 15. listopadu 2024, uzavřel Petr Waleczko.