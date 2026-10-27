Restart České pošty: Nejen balíky a losy, chce být užitečnější. Chystá zásadní změny

Poslat dopis, vyzvednout balík nebo vyřídit běžnou poštovní záležitost. Česká pošta chce, aby lidé její pobočky využívali i k dalším úkonům. Plánuje proto rozšiřovat nabídku služeb, které by zákazníkům umožnily vyřídit více věcí během jediné návštěvy. Novinky se mají týkat nejen občanů, ale také firem a jejich potřeb.
Jedním z hlavních směrů je pomoc při komunikaci se státem. Pošta chce navázat na zkušenosti se službami Czech POINT a postupně rozvíjet asistenci při vyřizování úředních záležitostí. Konkrétní rozsah nových služeb bude záviset na dohodách s příslušnými institucemi.
Na pobočce pomohou i s úředními záležitostmi
Pro některé lidi může být orientace v elektronických formulářích a úředních postupech složitá. Česká pošta chce proto rozšířit možnosti osobní pomoci těm, kteří si s vyřizováním agendy nevědí rady nebo potřebují poradit s jednotlivými kroky.
Na pobočce by zákazníci mohli získat pomoc například s vyplněním formuláře, přípravou potřebných příloh nebo správným odesláním podání. Pošta by tak mohla usnadnit přístup k veřejným službám i lidem, kteří si nejsou jistí postupem v digitálním prostředí. O žádostech budou i nadále rozhodovat příslušné úřady, nikoli pošta. Konkrétní nové agendy se budou zavádět podle toho, na čem se podnik s jednotlivými institucemi dohodne.
Více služeb pro domácnosti i firmy
Vedle tradičních poštovních služeb chce podnik rozvíjet také nabídku finančních a dalších komerčních služeb. Zaměřit se chce na potřeby domácností i firem a využít svou rozsáhlou síť poboček k tomu, aby byly služby dostupné na více místech.
Další oblastí je spolupráce se státem, zejména v souvislosti s digitalizací a podporou jeho fungování. Jednotlivé projekty chce Česká pošta představovat postupně podle toho, jak budou připravené k zavedení.
Pobočky se mají přizpůsobit lidem v okolí
Česká pošta počítá se zachováním sítě téměř 3000 poboček včetně provozoven Pošta Partner. Jejich podoba a nabídka se však mají postupně měnit podle potřeb konkrétních lokalit.
Modernizace má přinést přehlednější uspořádání prostor, lepší podmínky pro obsluhu zákazníků, možnost poradenství a bezbariérový přístup. Na vybraných místech se počítá také se samoobslužnými zónami, které by byly dostupné nepřetržitě a umožňovaly vyřídit některé úkony bez návštěvy přepážky.
Balíkovna zůstává součástí nabídky
Změny se dotknou také spolupráce mezi Českou poštou a Balíkovnou. Obě části mají lépe koordinovat provoz a využívat společné kapacity. Cílem je zlepšit návaznost služeb a spolehlivost doručování.
Pro zákazníky bude podstatné především to, zda se plánované změny promítnou do jednoduššího vyřizování zásilek a dostupnosti služeb. Česká pošta chce svou rozsáhlou síť využít nejen k doručování, ale také jako místo, kde lidé a firmy získají přístup k širší nabídce praktických služeb.
Kdy přesně budou nové služby dostupné a které konkrétní úkony přibudou, zatím není stanoveno. Jejich zavádění bude záviset na připravenosti jednotlivých projektů a dohodách s partnery.