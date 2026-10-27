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Restart České pošty: Nejen balíky a losy, chce být užitečnější. Chystá zásadní změny

Jana Knížková
Dnes
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Na obrázku je tabule, na které je logo České pošty. Tabule je přidělaná na budově.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Česká pošta plánuje rozšířit nabídku služeb. Na pobočkách by lidé mohli získat větší pomoc s vyřizováním úředních záležitostí, podnik chce rozvíjet také finanční a další komerční služby. Změnit se má i podoba některých poboček, které se mají více přizpůsobit potřebám místních obyvatel.
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Poslat dopis, vyzvednout balík nebo vyřídit běžnou poštovní záležitost. Česká pošta chce, aby lidé její pobočky využívali i k dalším úkonům. Plánuje proto rozšiřovat nabídku služeb, které by zákazníkům umožnily vyřídit více věcí během jediné návštěvy. Novinky se mají týkat nejen občanů, ale také firem a jejich potřeb.

Jedním z hlavních směrů je pomoc při komunikaci se státem. Pošta chce navázat na zkušenosti se službami Czech POINT a postupně rozvíjet asistenci při vyřizování úředních záležitostí. Konkrétní rozsah nových služeb bude záviset na dohodách s příslušnými institucemi.

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Na pobočce pomohou i s úředními záležitostmi

Pro některé lidi může být orientace v elektronických formulářích a úředních postupech složitá. Česká pošta chce proto rozšířit možnosti osobní pomoci těm, kteří si s vyřizováním agendy nevědí rady nebo potřebují poradit s jednotlivými kroky.

Na pobočce by zákazníci mohli získat pomoc například s vyplněním formuláře, přípravou potřebných příloh nebo správným odesláním podání. Pošta by tak mohla usnadnit přístup k veřejným službám i lidem, kteří si nejsou jistí postupem v digitálním prostředí. O žádostech budou i nadále rozhodovat příslušné úřady, nikoli pošta. Konkrétní nové agendy se budou zavádět podle toho, na čem se podnik s jednotlivými institucemi dohodne.

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Více služeb pro domácnosti i firmy

Vedle tradičních poštovních služeb chce podnik rozvíjet také nabídku finančních a dalších komerčních služeb. Zaměřit se chce na potřeby domácností i firem a využít svou rozsáhlou síť poboček k tomu, aby byly služby dostupné na více místech.

Další oblastí je spolupráce se státem, zejména v souvislosti s digitalizací a podporou jeho fungování. Jednotlivé projekty chce Česká pošta představovat postupně podle toho, jak budou připravené k zavedení.

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Pobočky se mají přizpůsobit lidem v okolí

Česká pošta počítá se zachováním sítě téměř 3000 poboček včetně provozoven Pošta Partner. Jejich podoba a nabídka se však mají postupně měnit podle potřeb konkrétních lokalit.

Modernizace má přinést přehlednější uspořádání prostor, lepší podmínky pro obsluhu zákazníků, možnost poradenství a bezbariérový přístup. Na vybraných místech se počítá také se samoobslužnými zónami, které by byly dostupné nepřetržitě a umožňovaly vyřídit některé úkony bez návštěvy přepážky.

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Balíkovna zůstává součástí nabídky

Změny se dotknou také spolupráce mezi Českou poštou a Balíkovnou. Obě části mají lépe koordinovat provoz a využívat společné kapacity. Cílem je zlepšit návaznost služeb a spolehlivost doručování.

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Pro zákazníky bude podstatné především to, zda se plánované změny promítnou do jednoduššího vyřizování zásilek a dostupnosti služeb. Česká pošta chce svou rozsáhlou síť využít nejen k doručování, ale také jako místo, kde lidé a firmy získají přístup k širší nabídce praktických služeb.

Kdy přesně budou nové služby dostupné a které konkrétní úkony přibudou, zatím není stanoveno. Jejich zavádění bude záviset na připravenosti jednotlivých projektů a dohodách s partnery.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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Přes Balíkovnu jsme si nechali poslat balíček jen jednou. Stačilo. Aniž by balík doručili na adresu, pošťačka doručila rovnou papír o nedoručitelnosti do schránky, ačkoliv jsme byli doma a pak museli odpoledne čekat na zaplněné poště. Navíc ty ceny jsou jinde. Konkurence nespí. Zrušil bych to jako celek, kdyby se nevozily občanům důchody.
fanny


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