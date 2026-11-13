Řetězce spustí podzimní Sbírku potravin. Darovat půjde na pokladně i on-line

V sobotu 14. listopadu proběhne podzimní Sbírka potravin. Zákazníci při ní v rámci návštěvy vybraných obchodů mohou přidat k nákupu trvanlivé potraviny nebo drogerii a za pokladnami je předat dobrovolníkům, případně je vložit do boxů u pokladen. Na některých prodejnách je možné sbírku podpořit i finančním darem přímo na pokladnách.
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Zapojí se supermarkety i drogerie
Cílem sbírky potravin je poukázat na problémy s nedostatkem potravin na jedné straně a jejich plýtváním na straně druhé.
Do této podzimní Sbírky potravin jsou zapojeny tyto prodejny: Albert, BILLA, COOP, dm drogerie markt, Globus, Hruška/Flop Top, Kaufland, Lidl, MAKRO, PENNY, Tesco a Teta drogerie.
Zákazníci mohou darovat například:
- těstoviny, rýži a luštěniny,
- konzervy a hotová jídla,
- dětskou výživu,
- olej, mouku či trvanlivé mléko,
- hygienické potřeby,
- drogerii pro domácnost.
Darované potraviny a drogerie budou následně prostřednictvím potravinových bank distribuovány stovkám charitativních a sociálních organizací, které je předají lidem v nouzi po celé České republice.
Podle Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, je Sbírka potravin výjimečná tím, že spojuje obchodníky, potravinové banky, neziskové organizace, dobrovolníky i širokou veřejnost. Každý z nich přitom hraje nezastupitelnou roli.
Obchody poskytují prostor a zázemí, potravinové banky zajišťují logistiku a distribuci pomoci, tisíce dobrovolníků věnují svůj čas a zákazníci svými dary proměňují solidaritu v konkrétní pomoc, vyjmenovává s tím, že právě toto unikátní partnerství je důvodem, proč se ze Sbírky potravin stal jeden z nejsilnějších projektů občanské solidarity v České republice.
Někteří prodejci připravili balíčky
Trvanlivé potraviny a drogerii budou moci lidé darovat ve všech obchodech Tesco po celé republice. Ve vybraných 86 prodejnách budou navíc přítomni dobrovolníci, kteří jim s darováním pomohou. Tesco navíc nabízí jednodušší způsob darování prostřednictvím předpřipravených balíčků. Jak uvádějí na webu, pro držitele Clubcard jsou na den sbírky připraveny výhody v podobě 300 bodů navíc při nákupu nad 700 korun.
V PENNY mohou lidé kromě darování trvanlivých potravin a drogerie také finančně prostřednictvím darovacího tlačítka přímo při placení na pokladně. Obsluze stačí nahlásit libovolnou částku, kterou chtějí darovat s tím, že při jednom nákupu lze věnovat až 500 korun, a to i opakovaně.
BILLA umožňuje několik způsobů darování. Lidé mohou přispět jak na prodejnách nebo na vybraných čerpacích stanicích Shell, tak prostřednictvím virtuálního balíčku. Ten je možné zakoupit přímo u pokladny nebo na samoobslužné pokladně BILLA. Přispět lze jednoduše načtením EAN kódu ze žlutého proužku na letáčku. Každým načtení zákazníci přispějí 100 Kč, takže pro vyšší příspěvek stačí kód načíst vícekrát.
Zákazníci společnosti dm mohou od 10. 11. do 14. 11. 2026 přidat ke svému nákupu virtuální balíček. V prodejnách dm se jedná o balíček v hodnotě 50 Kč, 100 Kč nebo 200 Kč u pokladny s obsluhou. V aplikaci Moje dm nebo v online shopu dm.cz mají balíčky hodnotu 100 Kč, 200 Kč, 300 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč.
Darovat lze i on-line
Zapojit se do sbírky je možné také on-line, a to při nákupu v partnerských e-shopech:
dm drogerie, iTesco, Košík.cz, Rohlík.cz a Teta drogerie. Až na výjimku v podobě e-shopu dm, Sbírka potravin trvá od 10. listopadu až do 24. listopadu.
V Rohlíku mohou zákazníci zakoupit elektronické vouchery. Za takto darované peníze následně potravinová banka nakoupí přímo na Rohlíku potraviny a další položky, které budou nejvíce potřeba. Na Košíku zákazníkům stačí vybrat balíček, který považují za nejužitečnější a zaplatit ho s běžným nákupem. Podobně v e-shopu Teta mohou lidé přispět tak, že při výběru dopravy zvolí možnost darovat příspěvek do Sbírky potravin.