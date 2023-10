Řetězce zlevňují pouze v akcích. Běžná cena základních potravin zůstává vysoká

Na serveru Podnikatel.cz jsme se zaměřili na ceny šesti produktů ze segmentu základních potravin ve třech vybraných obchodních řetězcích.

Jak jsme již uváděli, ceny byly sledovány v řetězcích Albert Hypermarket, Billa a Kaufland, a to vždy v druhé půlce měsíce. Při sledování cen byly vyloučeny privátní značky řetězců, které jsou ve většině případů levnější než značkové výrobky. Zároveň jsme se nezaměřovali na zboží, které bylo zrovna v akci, aby nedocházelo ke zkreslování. Některé cenovky vypadají jako akční, tedy zlevněné zboží, ale jedná se o poutání na dlouhodobě zvýhodněnou cenu (označení Kauflandu), případně trvale nízkou, jako to prezentuje Albert Hypermarket. V případě supermarketu Billa může být na cenovce i cena pro členy jejich klubu, ale pro ty bez slevové karty platí původní cena. Pokud to šlo, jednalo se v rámci jednotlivých supermarketů o stejné produkty, případně jejich podobné alternativy.