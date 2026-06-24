Říčany letos omylem zvýšily daň z nemovitostí, pro rok 2027 schválily výrazné snížení

Místní koeficient u bytů poklesne z 5 na 0,8. Na 0,8 navíc město snížilo i koeficienty u některých dalších typů nemovitostí.
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Říčany omylem zvýšily daň bytů, zkoušely to hodit na berňák
Jak server Podnikatel.cz informoval před několika měsíci, město Říčany vloni schválilo vyhlášku, ve které omylem zvýšilo pro byty místní koeficient z 3 na 5. Své pochybení ale Říčany házely na berňák. Podle názoru města použil finanční úřad chybný výklad, když byty nezařadil do „obytných budov“, nýbrž do zbytkové kategorie „ostatní zdanitelné jednotky“. Pro obytné budovy totiž město stanovilo místní koeficient 3, zatímco pro ostatní zdanitelné jednotky koeficient 5. Jak uvedly Říčany v tiskové zprávě, cílem města v posledních letech bylo a je zpoplatnit zejména logistické a průmyslové areály a nikoli měnit daň u bytů.
V Říčanech si nepřečetli výklad ministerstva
Ve skutečnosti ovšem nepochybil finanční úřad, nýbrž zastupitelstvo města Říčany, které skutečně loni schválilo pro rok 2026 zvýšení místního koeficientu u bytů z 3 na 5. Ačkoli tak učinilo omylem, přesně to v reálu udělalo. Jak potvrdil daňový expert Petr Koubovský z Komory daňových poradců ČR, byty spadají pod kategorii „ostatní zdanitelné jednotky“. Tedy dle vydané vyhlášky města skutečně byty musí podléhat místnímu koeficientu 5, jelikož právě tento koeficient schválilo zastupitelstvo u „ostatních zdanitelných jednotek“.
Ostatně i právní výklad ministerstva vnitra z roku 2024 říkal, že byty spadají pod ostatní zdanitelné jednotky. Ve výkladu se uvádí:
Pro účely předmětného zákona tvoří skupinu:
- „obytných budov“ budovy obytných domů a ostatní budovy, s výjimkou budovy garáže, pokud tyto ostatní budovy tvoří příslušenství k budově obytného domu
- „ostatních zdanitelných jednotek“ zdanitelné jednotky jiné než dle § 10a odst. 1 písm. c) až f) zákona o dani z nemovitých věcí – zjednodušeně řečeno, ve většině případů bytové jednotky.
Říčany se nakonec berňáku omluvily
Nakonec ale Říčany svoji chybu uznaly a vydaly další tiskovou zprávu, ve které se omluvily.
Město Říčany se omlouvá vlastníkům bytových jednotek. Zároveň je třeba omluvit se také Finančnímu úřadu v Říčanech, který nemá žádný vliv na členění nemovitostí do jednotlivých kategorií a postupoval správně v souladu se svou metodikou, uvedly Říčany.
Říčany pro rok 2027 sníží koeficienty
Zároveň zastupitelé před dvěma týdny schválili novou obecně závaznou vyhlášku, která pro rok 2027 snižuje u bytů místní koeficient k dani z 5 na 0,8. Vyhláška navíc snižuje na 0,8 i koeficienty u ostatních zpevněných ploch pozemku, stavebních pozemků, zastavěných ploch a nádvoří, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro ostatní druhy podnikání a u ostatních zdanitelných staveb.
Zatímco letos za byt s výměrou 37,3 m2 zaplatili obyvatelé Říčan na dani 2015 Kč, v roce 2027 půjde jen o 322 Kč. Ještě před zvýšením koeficientu (v roce 2025) činila daň u takového bytu 1209 Kč.