Říčany nakonec přiznaly odpovědnost za vyšší daň z nemovitostí a berňáku se omluvily

Daniel Morávek
Dnes
Ilustrační obrázek.
Město Říčany omylem schválilo zvýšení daně z nemovitostí u bytů. Spletlo si totiž kategorie. Původně se svůj přešlap snažilo město hodit na finanční správu, nakonec ale přiznalo svoji chybu.

Zároveň se město omluvilo občanům a berňáku a uvedlo, že pro příští rok pravděpodobně majitelům dotčených nemovitostí sníží koeficient, aby jim letošní nárůst daně vykompenzovalo.

Říčany omylem zvýšily daň bytů, zkoušely to hodit na berňák

Jak server Podnikatel.cz informoval před několika měsíci, město Říčany vloni schválilo vyhlášku, ve které omylem zvýšilo pro byty místní koeficient z 3 na 5. Své pochybení ale Říčany házely na berňák. Podle názoru města použil finanční úřad chybný výklad, když byty nezařadil do „obytných budov“, nýbrž do zbytkové kategorie „ostatní zdanitelné jednotky“. Pro obytné budovy totiž město stanovilo místní koeficient 3, zatímco pro ostatní zdanitelné jednotky koeficient 5. Jak uvedly Říčany v tiskové zprávě, cílem města v posledních letech bylo a je zpoplatnit zejména logistické a průmyslové areály a nikoli měnit daň u bytů.

Město ve zmíněné tiskové zprávě nešetřilo vůči finančnímu úřadu kritickými slovy. Nadpis zněl: Chyba finančního úřadu – daň z nemovitostí. Aktuálně analyzujeme možnosti, jak by město mohlo bránit své občany, resp. vlastníky bytů, kteří mohli být poškozeni tímto nestandardním postupem finančního úřadu, uvedl tajemník městského úřadu Jaroslav Brandejs. V textu pak bylo uvedeno, že finanční úřad použil „naprosto absurdní výklad“ či že „finanční úřad zcela absurdně aplikuje jiným způsobem, než byla vůle města“.

V Říčanech si nepřečetli výklad ministerstva

Ve skutečnosti ovšem nepochybil finanční úřad, nýbrž zastupitelstvo města Říčany, které skutečně loni schválilo pro rok 2026 zvýšení místního koeficientu u bytů z 3 na 5. Ačkoli tak učinilo omylem, přesně to v reálu udělalo. Jak potvrdil daňový expert Petr Koubovský z Komory daňových poradců ČR, byty spadají pod kategorii „ostatní zdanitelné jednotky“. Tedy dle vydané vyhlášky města skutečně byty musí podléhat místnímu koeficientu 5, jelikož právě tento koeficient schválilo zastupitelstvo u „ostatních zdanitelných jednotek“.

Ostatně i právní výklad ministerstva vnitra z roku 2024 říkal, že byty spadají pod ostatní zdanitelné jednotky. Ve výkladu se uvádí:

Pro účely předmětného zákona tvoří skupinu:

  • „obytných budov“ budovy obytných domů a ostatní budovy, s výjimkou budovy garáže, pokud tyto ostatní budovy tvoří příslušenství k budově obytného domu 
  • „ostatních zdanitelných jednotek“ zdanitelné jednotky jiné než dle § 10a odst. 1 písm. c) až f) zákona o dani z nemovitých věcí – zjednodušeně řečeno, ve většině případů bytové jednotky.
Říčany se nakonec berňáku omluvily

Nakonec ale Říčany svoji chybu uznaly a před dvěma týdny vydaly další tiskovou zprávu, ve které se omluvily. Město Říčany se omlouvá vlastníkům bytových jednotek. Zároveň je třeba omluvit se také Finančnímu úřadu v Říčanech, který nemá žádný vliv na členění nemovitostí do jednotlivých kategorií a postupoval správně v souladu se svou metodikou, uvedly Říčany.

Cílem je nyní podle Říčan letošní nežádoucí dopad na vlastníky bytových jednotek v co největší možné míře kompenzovat. Nejpravděpodobnější z prověřovaných variant je přijetí nové obecně závazné vyhlášky, která by pro rok 2027 dočasně snížila koeficient u dotčených skupin nemovitých věcí na hodnotu 1.Současně město prověřuje i další možnosti řešení. Konkrétní postup bude zveřejněn po právním posouzení a projednání příslušnými orgány města, uzavřely Říčany.

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

