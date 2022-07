Řidiči pozor, zvýší se pokuty za vážné dopravní přestupky a změní se bodový systém

Současných 7 pásem sazeb pokut se redukuje na 4 pásma, do kterých se přestupky rozdělují podle jejich typové závažnosti. V oblasti bodového ohodnocení jednotlivých jednání (přestupků, trestných činů) se současných 5 skupin sníží na 3. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou připravilo ministerstvo dopravy.

Maximální hranice pro pokuty se zvýší

Ministerstvo dopravy poslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o silničním provozu, který reviduje správní trestání v oblasti dopravních přestupků a také bodový systém. Ukazuje se, že současné nastavení správních trestů, tedy pokut a zákazů činnosti, nemá dostatečné preventivní a represivní účinky a je potřeba přistoupit k jeho revizi, přičemž cílem tohoto opatření je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, píše se v důvodové zprávě.

Aktuálně platí u pokut za přestupky těchto sedm kategorií:

Nově půjde za přestupky v prvním nejpřísnějším pásmu uložit pokutu od 25 000 Kč do 75 000 Kč (§ 125c odst. 5 písm. a)). Jedná se o nejzávažnější přestupky, jako je odmítnutí podrobit se vyšetření, zda byl řidič ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, řízení vozidla, aniž by byl řidič držitelem řidičského oprávnění nebo pokud řidič cizinec pozbyl právo řízení motorového vozidla na území České republiky či řízení se zadrženým osvědčením o registraci vozidla. Téměř všechny tyto přestupky jsou už nyní zařazeny do nejpřísněji trestaného pásma.

Za přestupky ve druhém pásmu bude možné uložit pokutu od 7000 Kč do 25 000 Kč (například jízda na červenou). Za přestupky ve třetím pásmu bude možné uložit pokutu od 4000 Kč do 10 000 Kč (například nezastavení před přechodem pro chodce nebo telefonování za jízdy). Za přestupky ve čtvrtém pásmu bude možné uložit pokutu od 2000 Kč do 5000 Kč (například jízda bez pásů nebo špatné parkování).

V jednotlivých pásmech dochází ke zvýšení zejména horních hranic sazeb. Dochází tím k rozšíření jednotlivých pásem tak, aby bylo v případě potřeby vzhledem k okolnostem spáchání přestupku možno uložit tvrdší pokutu než dnes, doplňuje se v důvodové zprávě s tím, že díky současné úpravě dolních hranic sazeb pokut dojde ke zvýraznění rozdílu mezi sazbou pokuty ukládané příkazem na místě a minimální sazbou pokuty ukládané ve správním řízení. Cílem tohoto odsazení sazeb pokut má být zvýšení motivace k vyřízení přestupku příkazem na místě.

Pokutu půjde uložit i pod dolní hranici sazby

Další novinku tvoří navyšování horní hranice sazby pokuty na dvojnásobek, pokud byla spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda. Nejvyšší možná výše pokuty, tj. za způsobení dopravní nehody přestupkem spadajícím do prvního pásma, je nicméně omezena na 100 000 Kč. Ruku v ruce s tím ovšem bude možné uložit pokutu i pod dolní hranici sazby, a to až na 1/5 dolní hranice sazby. Díky tomuto institutu bude možné ve výjimečných případech předejít například hrozícím likvidačním důsledkům ukládané pokuty, uvádí se v důvodové zprávě.

Dále se prodlouží možný zákaz činnosti, budou tato 4 pásma

18 měsíců až 3 roky

6 až 18 měsíců

6 až 12 měsíců (toto pásmo je určené pro 17letého řidiče)

3 až 6 měsíců

Za nejméně závažné prohřešky se pokuty sníží

U pokut ukládaných příkazem na místě, kdy jsou v současnosti stanoveny pouze horní hranice sazeb, se nově určí, s výjimkou nejmírnějšího pásma, pevné pokuty – 1500 Kč, 2500 Kč a 5000 Kč. V nejmírnějším pásmu se pak horní hranice pro pokuty sníží z 2000 Kč na 1500 Kč.

Do tohoto pásma sice spadají slovy zákona „porušení pravidel silničního provozu, která nejsou uvedena v samostatných skutkových podstatách“, co však ve skutečnosti znamená porušení více než 300 různých pravidel (například porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel nebo překročení rychlosti do 10 km/h). Lze tedy konstatovat, že výsledkem revize přestupků je nejen zpřísnění sankcí za závažné přestupky, ale i zmírnění sankcí u naprosté většiny méně závažných porušení pravidel silničního provozu, podotýká důvodová zpráva.

Takto budou nově výše pokut ukládaných příkazem na místě

Nejmírnější pásmo do 1500 Kč – nerozsvícená světla, jízda bez pásů

1500 Kč – jízda na motorce bez přilby

2500 Kč – překročení rychlosti 20 km/h v obci

5000 Kč – vjetí na přejezd, otáčení se na dálnici

Dále se rozšíří okruh přestupků, které půjde projednat příkazem na místě. Konkrétně se jedná o některé přestupky spočívající v porušení pravidel silničního provozu, u kterých se v současné době při jejich druhém spáchání v jednom roce ukládá zákaz činnosti a nelze je tedy projednat příkazem na místě. Navrhuje se tyto přestupky vyjmout z okruhu přestupků, za které se ukládá zákaz činnosti, a umožnit jejich projednání příkazem na místě.

Důrazný postih recidivy bude u těchto přestupků zajištěn prostřednictvím bodového systému, kdy bodové ohodnocení těchto přestupků bude nastaveno tak, aby po opakovaném spáchání takového přestupku řidič dosáhl maximální hranice bodového hodnocení a na rok pozbyl oprávnění k řízení motorových vozidel, vysvětluje se v důvodové zprávě.

Nově se bude dávat jen 6, 4, nebo 2 body

U bodového hodnocení se nově počet skupin podle typové závažnosti sníží ze současných 5 do 3 skupin, Nově tak budou tři sazby bodů – 6 bodů, 4 body a 2 body, což odpovídá pojetí bodového systému jako nástroje, kterým se dočasně vyloučí ze silničního provozu řidiči, kteří opakovaně porušují pravidla silničního provozu, a to „2× a dost“ v případě jednání, za která je 6 bodů, a „3× a dost“ v případě jednání, za která jsou 4 body. Z bodového systému se rovněž vypustí některá jednání, která nyní spadají do „zbytkové“ skutkové podstaty.

Takto budou nově bodové sazby:





6 bodů (2× a dost) – alkohol, vjetí na železniční přejezd, jízda na červenou

4 body (3× a dost) – omezení chodce, nedání přednosti v jízdě, telefonování při jízdě

2 body – nezastavení vozidla před přechodem pro chodce, řízení bez profesní způsobilosti

O počtech bodů budou řidiči informováni

Návrh dále přináší změnu okamžiku, ke kterému dochází k odečtení všech dosažených bodů v případě pozbytí řidičského oprávnění na 1 rok v důsledku dosažení stanoveného počtu bodů. V současné době dochází k odečtení všech dosažených bodů ke dni vrácení řidičského oprávnění. Nově se má zaznamenávat odečtení všech dosažených bodů již ke dni pozbytí řidičského oprávnění (nebo práva k řízení motorového vozidla v případě řidičů cizinců). Pokud by řidič řídil vozidlo v době, kdy nemá řidičské oprávnění, a dopustil se jednání, za která se v registru řidičů zaznamenávají body, budou mu tyto body zaznamenány a budou se mu počítat do „nového“ bodového hodnocení, upřesňuje se v důvodové zprávě.

V neposlední řadě získají nově řidiči možnost se nechat informovat o každé změně ve svém bodovém hodnocení. Tento způsob informování bude probíhat na žádost řidiče elektronickou formou (zvažováno je zasílání e-mailu, krátké textové zprávy nebo datové zprávy).

Pokud návrh projde zákonodárným procesem, mělo by ke změnám dojít od roku 2024.

Další změny, které novela přináší a které se netýkají sankcí, přineseme v samostatném článku v pátek.