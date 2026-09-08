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Řidičům přichází důležité upozornění. Kdo ho nastaví, vyhne se problémům s doklady

Jana Knížková
Dnes
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Mladý muž sedi za volnatme dodávky, usmívá se
Autor: Depositphotos.com
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Na platnost některých řidičských dokladů už není nutné myslet jen vlastní hlavou. Portál dopravy rozšiřuje systém automatických upozornění, která řidiče včas upozorní na blížící se důležitý termín. Novinka se tentokrát týká především profesionálních řidičů, kteří používají kartu do digitálního tachografu.
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Ten, kdo si upozornění nastaví, dostane první zprávu 60 dní před koncem platnosti karty. Pokud by na výměnu stále nezareagoval, přijde ještě druhé upozornění 20 dní před jejím vypršením. Řidič tak má dostatek času požádat o vydání nové karty a vyhnout se situaci, kdy mu platnost staré karty skončí.

Pozor také na novou kartu

Systém umí upozornit i na jinou důležitou situaci. Pokud už má řidič novou kartu vydanou, ale její platnost začne až později, může si nastavit upozornění na její aktivaci.

V takovém případě přijde zpráva 10 dní a následně ještě jeden den před začátkem platnosti nové karty. Smyslem je připomenout řidiči, že musí starou kartu v tachografu vyměnit za novou.

Jak informuje Ministerstvo dopravy ČR, karta řidiče do digitálního tachografu je určena profesionálním řidičům vozidel, která jsou vybavena digitálním tachografem. Zaznamenávají se na ni například doby řízení, pracovní doba, bezpečnostní přestávky a odpočinek. Každý řidič přitom může mít pouze jednu platnou kartu.

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O kartu už žádají tisíce řidičů online

Portál dopravy přitom není pro profesionální řidiče žádnou novinkou. Elektronické podání žádosti o kartu řidiče patří mezi využívané služby.

Celkem už přes Portál dopravy lidé podali 10 636 žádostí o kartu řidiče do digitálního tachografu. Jen během letošního srpna jich bylo 1073.

Nejčastějším důvodem byla vůbec první žádost o kartu, která představovala 48 procent srpnových podání. Dalších 42 procent tvořily žádosti o obnovu po skončení platnosti. Ztráta nebo odcizení karty představovaly šest procent a poškození či nefunkčnost čtyři procenta.

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Řidiči si navíc mohou zvolit, jak si novou kartu převezmou. V srpnu jich 58 procent využilo převzetí na úřadě, zatímco 42 procent si nechalo kartu doručit do boxu nebo na výdejní místo.

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Upozornění jsou zdarma

Nastavení upozornění je jednoduché. Uživatel si způsob jejich zasílání zvolí přímo v sekci Upozornění na Portálu dopravy. Zprávy mohou chodit e-mailem nebo prostřednictvím SMS. Za upozornění se nic neplatí.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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