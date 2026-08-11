Roaming 2026: Srovnali jsme ceny operátorů. Kde vás data vyjdou na tisíce?

Roaming představuje službu mobilního operátora umožňující využívat vlastní SIM kartu a domácí tarif i v zahraničí prostřednictvím sítí tamních operátorů. Jeho podmínky využívání se však liší podle destinace.
Co se dozvíte v článku
Pozor na některé státy
Podle operátora Vodafone je ideální nastavit si roaming už doma. Lidé tak mají vše pod kontrolou, protože znají ceny i limity předem a na místě už nemusí řešit eSIM nebo místní SIM kartu. Navíc jsou připojeni okamžitě po příjezdu, což jim ušetří starosti s hledáním Wi-Fi a prodejen operátorů.
Připravení cestovatelé navíc využívají ověřenou síť svého operátora, která je bezpečnější, dodávají na webu s tím, že jejich zákazníci si mohou aktuální nastavení roamingu snadno zkontrolovat a případně upravit v aplikaci Můj Vodafone+ nebo v internetové samoobsluze.
Odborníci upozorňují na to, že mnoho Čechů vyráží na dovolenou s pocitem, že mobilní telefon mohou v zahraničí používat stejně jako doma. Jak jsme už dříve psali, pokud je zákazník na dovolené v Evropské unii a volá, případně používá další služby, zaplatí za ně podle svého tarifu.
Mnoho lidí automaticky předpokládá, že když cestují po Evropě, mohou telefon používat stejně jako doma. Ve Švýcarsku to ale nemusí platit a účet může překvapit velmi rychle, zejména při používání navigace, sociálních sítí nebo streamovacích služeb, říká Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
Podobně se evropská roamingová regulace nevztahuje na Turecko, kde se podmínky mohou výrazně lišit podle konkrétního operátora a zvoleného tarifu. V poslední době roste také popularita Albánie a Černé Hory, kde bývají příznivé ceny za ubytování a stravování, ale ceny za mobilní služby mohou být u některých operátorů vyšší. Z interní analýzy společnosti T-Mobile přitom vyplynulo, že v minulém roce mimo území Evropské unie Češi navštěvovali právě především Turecko a také Švýcarsko.
Je potřeba dát si pozor také na to, že se v příhraničních a pobřežních oblastech může telefon automaticky přihlásit do sítě operátora z jiné země. Typickým příkladem jsou některé části Středomoří, kde lze zachytit signál ze severní Afriky, nebo oblasti v blízkosti státních hranic. Jak vysvětluje Martin Thienel, telefon si síť vybírá automaticky podle síly signálu. Pokud se přihlásí k operátorovi mimo Evropskou unii, mohou být ceny za data i volání výrazně vyšší.
Například při nahrávání fotografií do cloudu, nebo sledování videí mohou náklady rychle narůst do stovek či tisíců korun. Vyplatí se proto sledovat, do jaké sítě je zařízení připojeno, případně zvolit operátora ručně, doplňuje.
Přehled nabídky a cen za roaming
BLESKMobil
Roaming u operátora BLESKmobil má název BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ a jedná se o doplňkovou službu umožňující využívání služeb BLESKmobil i v sítích smluvních operátorů v zahraničí. Na BLESKmobil předplacených kartách je služba BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ přednastavena.
|Zóna
|Odchozí hovory (za min)
|Příchozí hovory (za min)
|SMS
|MMS
|Data (1 MB)
|EU (Zóna 1)
|2,50 Kč
|0 Kč
|1,50 Kč
|5 Kč
|jako v ČR
|Zbytek Evropy (Zóna 2)
|42 Kč
|24 Kč
|12 Kč
|9,50 Kč
|240 Kč/MB
|Ostatní (Zóna 3)
|66 Kč
|54 Kč
|12 Kč
|9,50 Kč
|300 Kč/MB
GoMobil
U tohoto operátora jsou rozdílné ceny za roaming u jednotlivých tarifů. V tabulce jsou ceny pro tarif nazvaný RINGO DATA.
|Zóna
|Odchozí hovory (za min)
|Příchozí hovory (za min)
|SMS
|MMS
|Data (1 MB)
|EU a EEA (zóna 1)
|2,50 Kč
|neuvedeno
|1,30 Kč
|4 Kč
|nelze
|Mimo EU a EEA (zóna 2)
|37 Kč
|19,30 Kč
|11 Kč
|18 Kč
|80 Kč
|Zbytek světa + satelitní sítě (Zóna 3)
|70 Kč
|50 Kč
|19 Kč
|26 Kč
|348 Kč
Kaktus
Také u Kaktusu se ceny za roamingové služby odvíjejí od zón. Oproti loňskému srovnání zde nedošlo k žádné změně.
|Zóna
|Odchozí hovory (za min)
|Příchozí hovory (za min)
|SMS
|MMS
|Data (1 MB)
|Zóna 1 (EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Andorra)
|2,50 Kč
|0 Kč
|1,50 Kč
|4 Kč
|1 Kč
|Zóna 2 (zbytek Evropy, USA, Kanada, Rusko, Čína, Izrael, Egypt, Hongkong)
|35 Kč
|18 Kč
|9,60 Kč
|16,60 Kč
|75 Kč
|Zóna 3 (Zbytek světa, volání v letadle)
|69 Kč
|49 Kč
|14,60 Kč
|21,60 Kč
|360 Kč
LAMA mobile
LAMA mobile nabízí roamingové služby ve třech předdefinovaných zónách.
|Zóna
|Odchozí hovory (za min)
|Příchozí hovory (za min)
|SMS
|MMS
|Data (1 MB)
|Zóna 1
|1,50 Kč
|zdarma
|1,50 Kč
|6,63 Kč
|podle tarifu
|Zóna 2
|36 Kč
|19,90 Kč
|9,90 Kč
|10,90 Kč
|10,90 Kč
|Zóna 3
|66 Kč
|44,90 Kč
|13,90 Kč
|10,90 Kč
|329 Kč
MOBIL.CZ
U tohoto operátora došlo oproti roku 2026 k drobnému zdražení, v jednom případě o jednu korunu a ve druhém o 40 haléřů.
|Zóna
|Odchozí hovory (za min)
|Příchozí hovory (za min)
|SMS
|MMS
|Data (1 MB)
|1 – EU, Norsko, Lichtenštejnsko, a Island
|3,50 Kč
|0 Kč
|1,90 Kč
|5 Kč
|neuvedeno
|2 – zbytek Evropy, USA, Kanada, Rusko, Hongkong, Izrael a Egypt
|35 Kč
|18 Kč
|9,60 Kč
|16,60 Kč
|neuvedeno
|3 – zbytek světa
|69 Kč
|49 Kč
|14,60 Kč
|21,60 Kč
|neuvedeno
O2
V následující tabulce jsou ceny za roamingové služby u tarifu Svět Basic. Zóny jsou v tomto případě rozděleny jako EU, Zbytek Evropy a Ostatní, kde patří všechny zbývající země a provoz na lodích a v letadlech.
|Zóna
|Odchozí hovory (za min)
|Příchozí hovory (za min)
|SMS
|MMS
|Data (1 MB)
|Zóna EU
|jako v ČR
|jako v ČR
|jako v ČR
|6,50 Kč
|jako v ČR
|Zbytek Evropy
|42,35 Kč
|24,20 Kč
|12,10 Kč
|9,60 Kč
|240 Kč
|Ostatní
|66,55 Kč
|54,45 Kč
|12,10 Kč
|9,60 Kč
|300 Kč
T-Mobile
Co se týče cen za data, T-Mobile zde uvádí pouze datové balíčky. Například ty s názvy Data Svět A stojí v případě 1 GB 199 Kč, u 2 GB 379 korun a 5 GB pak 549 Kč. Podobně jako u samotného roamingu je potřeba si pohlídat, v jakých státech dané balíčky platí.
|Zóna
|Odchozí hovory (za min)
|Příchozí hovory (za min)
|SMS
|MMS
|Data (1 MB)
|Roamingová zóna T-Mobile Roaming 1
|jako v ČR
|jako v ČR
|jako v ČR
|jako v ČR
|jako v ČR
|Roamingová zóna T-Mobile Roaming 2
|35 Kč
|18 Kč
|9,60 Kč
|16,60 Kč
|neuvedeno
|Roamingová zóna T-Mobile Roaming 3
|69 Kč
|49 Kč
|14,60 Kč
|21,60 Kč
|neuvedeno
Vodafone
Zákazníci Vodafone si mohou pořídit i službu Roaming na den hodící se hlavně na volání a zprávy.
|Zóna
|Odchozí hovory (za min)
|Příchozí hovory (za min)
|SMS
|MMS
|Data (1 MB)
|Evropská unie
|jako v ČR
|jako v ČR
|jako v ČR
|jako v ČR
|jako v ČR
|Mimo EU
|30,52 Kč
|17,81 Kč
|9,68 Kč
|11,50 Kč
|7,70 Kč
|Zóna 3
|61,01 Kč
|35,59 Kč
|14,52 Kč
|11,50 Kč
|302,50 Kč
Srovnání cen za roaming
V tabulce je srovnání cen za roaming u zmíněných operátorů ve druhé zóně, kterou nejčastěji tvoří státy mimo Evropskou unii.
|Operátor
|Odchozí hovory (za min)
|Příchozí hovory (za min)
|SMS
|MMS
|Data (1 MB)
|BLESKmobil
|42 Kč
|24 Kč
|12 Kč
|9,50 Kč
|240 Kč
|GoMobil
|37 Kč
|19,30 Kč
|11 Kč
|18 Kč
|80 Kč
|Kaktus
|35 Kč
|18 Kč
|9,60 Kč
|16,60 Kč
|75 Kč
|LAMA mobile
|36 Kč
|19,90 Kč
|9,90 Kč
|10,90 Kč
|10,90 Kč
|MOBIL.CZ
|35 Kč
|18 Kč
|9,60 Kč
|16,60 Kč
|neuvedeno
|O2
|42,35 Kč
|24,20 Kč
|12,10 Kč
|9,60 Kč
|240 Kč
|T-Mobile
|35 Kč
|18 Kč
|9,60 Kč
|16,60 Kč
|neuvedeno
|Vodafone
|30,52 Kč
|17,81 Kč
|9,68 Kč
|11,50 Kč
|7,70 Kč
Jsou podle vás ceny za roaming přiměřené?
Ušetřit se dá s datovými balíčky
Lidé mohou v zahraničí používat mobilní telefon za základních podmínek jejich tarifu. Využít však mohou také datové balíčky, díky kterým mohou mnohdy výrazně ušetřit. Podle Martina Thienela se i tak vyplatí před odjezdem zkontrolovat nastavení telefonu, protože zejména mimo Evropskou unii může spotřebu výrazně navýšit automatické zálohování fotografií a videí do cloudových služeb nebo automatické stahování aktualizací a multimediálního obsahu na pozadí.
Pokud chcete mít náklady pod kontrolou, doporučuje se tyto funkce omezit pouze na připojení přes Wi-Fi, radí.
Operátor O2 na léto přišel s novými roamingovými balíčky Data Pas, díky kterým zákazníkům nikdy nedojdou data mimo EU. Po vyčerpání dat s plnou rychlostí se totiž automaticky aktivuje Datová pojistka s rychlostí 384 kb/s. Zákazníci tak zůstanou neomezeně online pro navigaci, zprávy, rezervace i další běžné potřeby na cestách. Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2, k tomu potvrdila, že tím chtěli odstranit jeden z největších stresů spojených s cestováním mimo Evropu.
Datovou pojistku jsme testovali v běžných situacích, které lidé na cestách skutečně řeší každý den. Navigace, komunikace i důležité aplikace fungují bez problémů i po vyčerpání dat s plnou rychlostí, doplnila.
Zákazníci mají k dispozici tři varianty balíčků s Datovou pojistkou:
- Data Pas na 3 dny za 199 Kč s 1 GB dat,
- Data Pas na 14 dní za 399 Kč s 5 GB dat,
- Data Pas na 30 dní za 499 Kč s 10 GB dat.
Například u GoMobilu jsou k dispozici v Zóně 1 balíčky 100 MB, 500 MB a 1 GB za ceny 19, 39 nebo 59 korun. Pro Zónu 2 je v nabídce balíček 500 MB za 299 Kč a 1,5 GB za 599 korun. Operátor Kaktus zase nabízí balíček 1 GB dat nazvaný Internet na vejlety A, B, C (podle zón). MOBIL.CZ nabízí tři datové balíčky Datuji mimo Unii 1, 2 a 3. Jelikož oba operátoři spadají pod T-Mobile, ceny za balíčky jsou v obou případech stejné, a to 199, 259 a 699 korun.