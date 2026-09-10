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Rodiče malých dětí dostanou zpět oblíbenou úlevu. Ale za jiných podmínek

Jana Knížková
Dnes
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Děti ve školce s paní učitelkou sedí u stolu a něco tvoří. Všchni se usmívají a tváří se spokojeně.
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Rodiče malých dětí se po několika letech dočkají návratu daňové úlevy. Od roku 2027 se znovu zavede školkovné, tedy sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. Stejně jako v minulosti půjde o možnost snížit si díky zaplaceným nákladům výslednou daň z příjmů.
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Školkovné zrušila předchozí vláda od roku 2024 v rámci konsolidačního balíčku. Nyní se má do daňového systému vrátit. Je součástí zákona o nové evidenci tržeb, který už schválila Poslanecká sněmovna. Návrh nyní míří k prezidentovi. Pokud bude podepsán a vyjde ve Sbírce zákonů, začne se nová úprava používat od roku 2027.

Kolik mohou rodiče získat

Školkovné není dávka, kterou by stát rodičům posílal na účet. Jde o slevu na dani, tedy částku, která může snížit jejich daňovou povinnost.

Výše úlevy se má stejně jako v minulosti odvíjet od toho, kolik rodič za umístění dítěte v předškolním zařízení skutečně zaplatil. Nárok proto nebude automaticky ve stejné výši pro všechny.

Zároveň existuje horní hranice. Ta se odvíjí od minimální mzdy platné na začátku daného roku. Pro rok 2027 byla minimální mzda stanovena na 24 900 korun měsíčně, takže právě 24 900 korun bude maximální školkovné na jedno dítě za zdaňovací období 2027.

To ale neznamená, že každý rodič dostane 24 900 korun. Pokud například za umístění dítěte během roku prokazatelně zaplatí méně, může uplatnit pouze tuto skutečně zaplacenou částku.

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Pro koho školkovné bude

Úlevu bude moci uplatnit poplatník, který vyživuje dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Rozhodující tedy bude nejen to, že rodič za předškolní zařízení platí, ale také splnění zákonných podmínek pro vyživované dítě.

Nejde přitom pouze o klasické mateřské školy. Pravidla počítají také s dalšími předškolními zařízeními, například dětskými skupinami nebo některými dalšími zařízeními péče o předškolní děti.

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Novinka pro rodiče, kteří se o dítě dělí

Výraznější změna se týká situací, kdy dítě žije ve dvou domácnostech, například při střídavé nebo společné péči rodičů.

Maximální částka se v takovém případě nebude násobit podle počtu rodičů. Za jedno dítě bude možné dohromady uplatnit pouze stanovený limit. Pokud tedy například jeden rodič využije část úlevy, druhému zůstane pouze zbývající část.

Rodiče se přitom mohou písemně dohodnout, jak si maximální částku rozdělí. Nemusí tedy jít automaticky o polovinu na každého. Mohou si například určit poměr 70 ku 30 procentům. Dohromady ale stále nesmějí překročit maximální částku stanovenou pro jedno dítě.

Školky budou muset údaje hlásit

Nová pravidla počítají také s povinností předškolních zařízení. Ta budou muset finanční správě elektronicky oznámit údaje o zaplacených částkách a osobách, které je uhradily. Oznámení se má podávat do 31. ledna následujícího roku.

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Cílem je mimo jiné zabránit tomu, aby si více lidí uplatnilo na stejné dítě vyšší částku, než zákon dovoluje.

Pro rodiče tak bude důležité především schovávat si doklady o zaplacených částkách. Školkovné se totiž bude znovu odvíjet od skutečných výdajů v daném zdaňovacím období. Za rok 2027 se tedy bude posuzovat, kolik rodič za umístění dítěte prokazatelně zaplatil právě během roku 2027.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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