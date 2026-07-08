Rodičovský příspěvek se zvýší, dotkne se to však až budoucích dětí

Vyšší příspěvek se totiž bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027. Opozice nárůst příspěvku kritizuje jako nedostatečný.
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Rodičovský příspěvek se zvýší na 400 tisíc korun
Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh novely zákona o státní sociální podpoře z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, který počítá s nárůstem rodičovského příspěvku na 400 000 korun. Cílem návrhu je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi, zlepšit jejich finanční situaci a podpořit lepší sladění rodinného a pracovního života.
V současnosti se podle zákona o státní sociální podpoře rodičovský příspěvek poskytuje:
- v celkové částce 350 000 korun rodiči, který pečuje o nejmladší dítě v rodině narozené od 1. ledna 2024, nejdéle do 3 let jeho věku,
- v celkové částce 300 000 korun rodiči, který pečuje o nejmladší dítě v rodině narozené před 1. lednem 2024, nejdéle do 4 let jeho věku.
V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, se celková částka zvýší ze současných 700 000 korun na 800 000 korun.
Navýšení se dotkne až dětí narozených po 1. lednu 2027
Navýšení příspěvku se nebude vztahovat na stávající děti a bude se týkat až dětí narozených (nebo převzatých do trvalé péče nahrazující péči rodičů) od 1. ledna 2027.
Rodičovský příspěvek pomáhá rodinám zvládnout období, kdy jeden z rodičů pečuje o malé dítě a nemůže naplno pracovat. Jeho navýšení na 400 tisíc korun lépe reflektuje růst životních nákladů a poskytne rodinám větší jistotu v prvních letech života dítěte. Zároveň tím plníme závazek z programového prohlášení vlády, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Návrh mění pouze výši rodičovského příspěvku. Jeho účel, podmínky pro přiznání, okruh oprávněných osob ani způsob jeho vyplácení zůstává stejný. Novela zároveň nezavádí žádné nové povinnosti ani omezení pro příjemce dávky.
Opozice navrhovala valorizační mechanismus
Opozice s navýšením rodičovského příspěvku souhlasí, označuje ho ale jako nedostatečné. Opozice prosazovala zvýšení rodičovského příspěvku na 420 tisíc korun, jeho pravidelnou valorizaci a cílenou pomoc ženám, které při opakovaném mateřství přijdou o nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tyto návrhy ale vládní koalice nepodpořila.
Roky navrhujeme zavedení valorizace rodičovského příspěvku. Bohužel vyhrál nesmyslný argument ministra Juchelky, že pravidelné navyšování není možné. Když to jde s důchody, proč by to nemohlo jít s rodičovským příspěvkem? Mohlo. Předložili jsme hned dva možné způsoby, ze kterých si vláda mohla vybrat. Vůli skutečně pomoci mladým rodinám ale vláda očividně nemá, uzavřela místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.