Rodinná firma: Časovaná bomba, které nikdo nevěnuje pozornost

Systém, který fungoval téměř dokonale, a přesto říše padla. Ne proto, že by ji porazil silnější nepřítel. Padla pod tlakem kombinace nájezdů germánských kmenů, politické nestability, častého střídání císařů, obrovské inflace a ekonomické krize, závislosti na otrocké práci nebo neschopnosti bránit rozsáhlé hranice. Ale především ztratila svoji vnitřní soudržnost. Přestala předávat hodnoty, identitu a způsob vedení z generace na generaci. Rozpadla se zevnitř dříve, než ji mohl kdokoli porazit zvenku.
Co se dozvíte v článku
- České rodinné firmy: Silné navenek, křehké uvnitř
- Čísla, která by vás měla vyděsit
- Problém zakladatele: Zakladatel miluje firmu víc, než její budoucnost
- Honzík to tu zná, dělal tady od skladníka po nákupčího
- Neviditelná síla, která rozhoduje o všem
- Co nástupnictví není a čemu věnovat pozornost?
- Rodinná dynamika: Téma, o kterém se nemluví
- Proč průvodce?
- Jak úspěšné nástupnictví vypadá, aby to nebyla časovaná bomba?
- Nástupnictví jako dar
- Firmy, které přežily
- Pět otázek, které byste si měli položit dnes
- Trvanlivost není náhoda. Pět struktur, které fungují
- Co říká věda
- Ticho, které vás může stát firmu
- Tip redakce
České rodinné firmy: Silné navenek, křehké uvnitř
Proč o tom píšu? Protože přesně totéž vidím každý den u českých rodinných firem. Nejsou to impéria a nejsou pod nájezdy germánských kmenů, ale jsou to firmy, které někdo systematicky budoval třicet let, které živí rodiny, zaměstnávají lidi a drží často pohromadě celá sídliště a města. A které se dnes nacházejí přesně tam, kde byla Římská říše ve svém pozdním období silná navenek, ale křehká uvnitř, bez jasného plánu, jak předat to nejcennější, co mají. Sedím u tohoto stolu šestnáct let a vidím, co přichází – časovaná bomba.
Ano, rodinná firma není Římská říše, ale mechanismus zániku je překvapivě podobný. Firmy, které přežívají generace, jsou jako Řím v době své největší síly, postavené na hodnotách, systémech a vědomém předávání toho, co je dělá výjimečnými. Firmy, které zanikají s odchodem zakladatele, jsou jako pozdní Řím: sice mocné zvenku, ale prázdné uvnitř. Otázka zde není, zda vaše firma může trvat sto let. Otázka je, zda ji stavíte tak, aby mohla.
Avšak je třeba se poctivě vrátit do naší krásné země a uvedu to hned příkladem:
Sedím naproti majiteli firmy, kterému je přes šedesát. Firma funguje třicet let, zaměstnává necelých čtyřicet lidí, má stabilní klientelu, jak říká, a solidní obrat. Na stole před námi leží organizační schéma firmy a něco jako torzo strategického plánu na příštích pět let. Torzo je to proto, že cítí, jak ho celá ta situace s firmou postupně zmáhá.
Ptám se ho jednu jednoduchou otázku: „Kdo převezme firmu po vás?"
Odpověď je taková mírně agresivní, ale na to jsem zvyklý: „Kdo, kdo, no nikdo. Prostě jednou skončím a firma spolu se mnou.“
Čísla, která by vás měla vyděsit
Výzkum je v tématu mého článku nemilosrdný. Sedmdesát procent rodinných firem na světě nepřežije přechod do druhé generace. Osmdesát šest procent nepřežije třetí generaci. A kolem třetí generace pak statistiky ukazují, že necelá tři procenta firem skutečně přetrvají. Jen tři procenta. V některé zemi je to více, někde méně, ale je patrné, jak cyklické je toto období zániku.
Pokud máte rodinnou firmu a sníte o tom, že ji jednou předáte dětem a pak třeba i vnoučatům, statistika je v tomto proti vám zcela brutálně. Není to nějaký můj pesimismus. Je to realita, kterou potvrzují studie z Evropy, z USA i z Asie. Nástupnictví rodinných firem zde selhává globálně a vlastně napříč všemi kulturami.
Ale proč? Co je skutečnou hlavní příčinou? Co je ta časovaná bomba z názvu mého článku?
Problém je v systému, protože má praxe opakovaně ukazuje, že ať je to problém ve vztazích v rodinné firmě, v nedodržování procesů nebo propadu kvality, je to o tom, že není v tématu nastavený dobrý systém.
Když se ptám majitelů firem, proč jejich podnik nepřežil přechod na další generaci, nebo proč se obávají, že nepřežije, dostávám vždy podobné odpovědi. Syn neměl zájem a dcera si zvolila jinou kariéru, s manželem dcery nemáme dobré vztahy a sourozenci se pohádali. Firma se zkrátka prodala, nikdo nevěděl, co dál atd.
Různí výzkumníci napříč světem zkoumali stovky rodinných firem, identifikovali konkrétní faktory, které rozhodují o tom, zda firma přežije přechod na novou generaci nebo se zhroutí. Výsledky jsou překvapivé, ne snad proto, co na seznamu je, ale proto, co tam chybí.
Vnitřní nábor, tedy automatické dosazení rodinného příslušníka do vedení sám o sobě nepomáhá. Dokonce ani to, zda nástupce „sedí" na danou pozici osobnostně a hodnotově, nestačí k tomu, aby rodinná firma přežila. To jsou věci, které si většina majitelů intuitivně myslí, že jsou klíčové, ale nejsou.
Co dnes skutečně rozhoduje, jsou tři věci: zapojení nástupce do vedení firmy ještě za života zakladatele, systematický trénink – mentoring nástupce a rozvoj budoucího lídra a firemní kultura – zdraví firmy, která přechod umožní. Jinými slovy, je to dost sofistikovaný proces, aby byl úspěšný, jinak se stává časovanou bombou.
Problém zakladatele: Zakladatel miluje firmu víc, než její budoucnost
Phil Hogan ve své knize All this will be yours, píše jasné sdělení:
Cokoli máš, předáváš to dál – otec synovi, syn dceři. Vše je dědictví. Předáváš to jako moudrost, dobré srdce nebo barvu očí. Je to ale přirozené. Plody své práce předáváš svým dětem, aby mohly stavět na tvých úspěších a inspirovat budoucí generace. Není to snad smyslem rodiny?
Tady musím být upřímný, protože tohle vidím ve své praxi nejčastěji a je to zároveň nejtěžší téma pro jakýkoli rozhovor s majitelem. Zakladatelé rodinných firem jsou do určité míry výjimeční lidé. Mají odvahu, vizi a vytrvalost a vybudovali tzv. něco z ničeho, prošli krizemi, které by většinu lidí zlomily, a drží firmu pohromadě. To jsou jejich největší přednosti a zároveň je to jejich největší past.
Protože právě tato síla, myslím tato schopnost být středem všeho toho podnikatelského vesmíru, se v okamžiku přechodu stává brzdou. Protože zakladatel, který celý život rozhodoval sám, jen obtížně předává pravomoci. Nástupce, který dostane zodpovědnost, ale ne skutečnou autoritu, se nemůže učit. No, a tak firma, která funguje jen díky zakladatelově osobnosti a neformálním vztahům, je po jeho odchodu najednou zcela bezmocná.
Jeden z mých klientů, majitel menší výrobní firmy na plastové díly, technicky brilantní, mi jednou řekl větu, která mi utkvěla v paměti:
Moje děti to tady jednou převezmou, ale musí mi nejdřív dokázat, že to zvládnou!
No uvnitř jsem se sám sebe hned zeptal:
Jak vám to mají asi dokázat?
A tady další důkaz potvrzuje jasně to, co se ví, že nástupce, který není aktivně zapojen do řízení firmy ještě za přítomnosti zakladatele, zkrátka nedokáže přechod zvládnout. Není to tedy otázka talentu, kompetencí a ani vůle, je to, jak píši v tomto odstavci, otázka systému.
Honzík to tu zná, dělal tady od skladníka po nákupčího
Dalším tématem, o kterém se zmiňuji hned v úvodu, je téma rozvoje nástupce. Protože tréninkem zde myslím něco jiného, než si možná myslíte. Když řeknu „trénink nástupce", většina českých majitelů si představí, že syn nebo dcera nastoupí do firmy, projdou si všechna oddělení, a pak přijde předání. Hotovo.
Tohle není trénink, tohle je taková iluze tréninku nástupce.
Skutečný rozvoj nástupce zahrnuje věci, které jsou především nepohodlné. Zahrnuje situace, kdy nástupce musí rozhodnout a zakladatel musí „nechat ho rozhodnout“, i když ví, že by rozhodl jinak. Zahrnuje také chyby, ze kterých se nástupce učí, a to vyžaduje prostředí, kde chyby nejsou trestem, ale součástí procesu. Samozřejmě také zahrnuje mentoring, koučink, setkávání s lidmi mimo firmu, vzdělávání, a to všechno v době a tempu, kdy firma ještě funguje naplno pod plnou silou zakladatele.
Právě tento rozvoj nástupce má statisticky nejvýznamnější vliv na udržitelnost rodinné firmy. Silnější než vnitřní nábor a silnější než osobnostní vhodnost, silnější než cokoli jiného měřeného.
To není překvapení pro kohokoli, kdo se nástupnictvím zabývá systematicky, ale je to výrazný kontrast s tím, jak většina rodinných firem k tomuto tématu přistupuje. Tedy tak, že nepřistupuje vůbec, dokud není pozdě a vše to nevybouchne.
Neviditelná síla, která rozhoduje o všem
Třetí faktor, který považuji za nejsložitější a zároveň nejčastěji podceňovaný, je firemní kultura. Je to ta skutečná – každodenní. Je to způsob, jakým se ve firmě mluví, mlčí, jak se něco ve firmě řeší, jak se přistupuje k tématům, chybám, jak se mluví k zákazníkům nebo k zaměstnancům. Je to taková hustá neviditelná vrstva, která drží firmu pohromadě, teda ne vždy, někdy ji i pomalu a jistě rozežírá zevnitř.
Kultura firmy je jako malta mezi cihlami. Dokud je zakladatel přítomen, drží vše pohromadě, ale málokdo si uvědomuje, že ta malta není v cihlách, je v něm. V jeho autoritě, jeho vztazích a jeho osobním způsobu rozhodování. V okamžiku, kdy odejde, cihly zůstanou a malta zmizí s ním a stavba, která vypadala pevně, se začne prakticky ihned rozpadat.
Noví lídři nemají přirozený respekt, starší zaměstnanci vzpomínají na ty „zlaté časy", klienti se ptají, zda firma bude fungovat stejně a firma, která měla solidní výsledky, se začne drolit zevnitř.
Naopak firmy, kde je firemní kultura vědomě budována jako systém, kde jsou hodnoty živé a sdílené, kde rituály a způsoby chování nejsou závislé na jedné osobě, ale jsou součástí řekněme „DNA firmy“, ty přechod na novou generaci zvládají výrazně lépe.
A já to také vidím v praxi opakovaně, protože firma, kde zakladatel vědomě budoval kulturu jako „náš způsob práce“ nejen „můj způsob práce", přechod zvládla výrazně lépe. Firma, kde byl zakladatel středobodem vesmíru a kulturu svojí firmy nikdy opravdu pojmenoval ani nepředal, se po jeho odchodu rozpadla do několika málo let.
Co nástupnictví není a čemu věnovat pozornost?
Za léta práce s rodinami a jejich firmami jsem identifikoval tři přesvědčení, která se opakují tak často, že je označuji ve své praxi za takové mýty a každý z nich může firmu zaplatit velmi draho.
Mýtus první „Moje děti to zvládnou přirozeně, protože vyrostly se mnou ve firmě."
Víte, zde musíme vyjasnit jednu zásadní věc, protože vyrůstat ve firmě a umět ji řídit jsou dvě zcela rozdílené věci. Znát firmu jako zákazník nebo jako dítě majitele neznamená mít manažerské kompetence, schopnost vést lidi, strategické myšlení nebo odolnost vůči krizi. Toto přesvědčení vede k tomu, že nástupci nastoupí nepřipraveni, pod obrovským tlakem.
Situaci následně neunesou, nebo přijmou špatná rozhodnutí nebo celou sérii takových rozhodnutí s dlouhodobými důsledky. Bohužel se někdy opakovaně potkávám s tím, že firmy, které si toto téma tzv. „udělají po svém“, dnes již neexistují.
Dokonce i na mém webu jste historicky našli reference firem, které dnes již neexistují. Je to možná přirozené, ale spíše to vnímám jako obrovskou škodu, protože firma má přesah do lokálních komunit a o to je tento dopad dramatičtější.
Mýtus druhý: „Nástupnictví vyřeším, až to uzraje."
„To má čas.“ nebo „Musí to teprve uzrát.“ Čas nikdy nepřijde sám od sebe. Majitelé rodinných firem jsou lidé činu, řeší však často problémy, které hoří. Nástupnictví tzv. „nehoří“ a krizový plán také ne, dokud nepřijde krize zdravotní, rodinná nebo podnikatelská a v krizovém momentě se nástupnictví řeší špatně, protože je to celé pod tlakem, bez dostatku času a bez chuti a přesvědčení.
Výzkum ukazuje, že úspěšný přechod generací vyžaduje roky systematické práce, a ne pouhé týdny nebo měsíce.
Mýtus třetí: „Hlavní je, kdo firmu zdědí."
Toto je možná na závěr tématu pozornosti majitele nejnebezpečnější mýtus ze všech. Většina rodinných sporů o nástupnictví se točí kolem otázky kdo, který potomek, v jakém poměru a s jakou rolí. Přitom výzkum opakovaně ukazuje, že způsob přechodu je stejně důležitý nebo důležitější než samotný výběr nástupce.
Firma, kde byl přechod dobře naplánován a realizován, přežije i s méně tzv. „ideálním" nástupcem. Firma, kde byl přechod chaotický a plný rodinných konfliktů, se rozpadne i tehdy, když je nástupce objektivně schopný a kompetentní. Zajímavé, že?
Rodinná dynamika: Téma, o kterém se nemluví
O tématu týmové dynamiky jsem psal již před deseti lety na svém blogu. Tady se nyní musím dotknout tématu, které bývá v konzultantských kruzích systematicky obcházeno: „Rodina“.
Rodinná firma není jen firma. Je to systém, kde se prolíná logika podnikání a logika rodiny. No a tyto dvě logiky jsou si v mnoha ohledech zcela protikladné, protože v podnikání rozhodují kompetence, výsledky a přidaná hodnota, ale v rodině rozhodují vztahy, emoce, tradice nebo historie.
Spravedlnost v podnikání znamená, že dostanu tolik, kolik toho do firmy přináším. Ovšem spravedlnost v rodině znamená, že se ke všem dětem přistupuje stejně vyváženě.
Tyto dvě klíčové logiky se v rodinné firmě střetávají prakticky každý den a v okamžiku nástupnictví dochází ke střetu nejostřejšímu. Kdo dostane větší podíl? Kdo bude co řídit? Co s potomkem, který ve firmě nepracoval? Jak naložit s partnerem nástupce, který začíná mít vliv?
Tyto otázky nejsou jen pouhé organizační, jsou to těžké a hluboce emocionální otázky. A pokud nejsou řešeny otevřeně a vědomě, s jasnými pravidly a se zapojením všech dotčených, stávají se z nich doslova vybuchující tlakové hrnce, které jednoho dne explodují.
Já nejsem rodinný terapeut, ale v mé práci s rodinami se terapeutickým tématům zcela nevyhnu. O to více k nim chovám pokoru, protože firma a rodina jsou v tomto kontextu neoddělitelné. Kdo si myslí, že nástupnictví je jen pouhá právní, smluvní a finanční záležitost, dívá se na toto téma vysoce povrchně. Je to práce s jemnocitem.
Proč průvodce?
Teď se dostávám k tomu, o čem nerad mluvím, ale o čem mluvit musím: o roli člověka, který rodinnou firmou provází procesem nástupnictví. V konzultantském světě se tato role obvykle nazývá poradce rodinných firem, jenže zde poradenství samo o sobě nestačí. Poradce přijde, analyzuje situaci, doporučí řešení a odejde. Rodina pak zůstane sama s těmi všemi doporučeními a kupa práce před nimi, která v reálu narazí na emoce, vztahy a dynamiku, se kterou se v konzultantské zprávě nepočítalo.
Průvodce je však něco jiného. Průvodce zná firmu i rodinu v čase, sleduje jejich vývoj, je přítomen v kritických momentech, pomáhá pojmenovat to, co se pojmenovávat nechce. Je to člověk, který sedí u stolu, když se rozhoduje o tom či onom zásadním. Průvodce je přítomen, když syn zakladatele říká otci, že nechce pokračovat v rodinném řemesle. Který pomáhá rodině formulovat pravidla, která jsou férová pro všechny, nejen na papíře, ale i v realitě každodenní rodinné dynamiky.
Tohle je práce, která se nedá dělat vzdáleně nebo snad jednorázově. Vyžaduje důvěru, čas a ochotu jít do skutečné hloubky, která zcela přesahuje limity běžné poradenské práce.
Jak úspěšné nástupnictví vypadá, aby to nebyla časovaná bomba?
Dovolte mi dva příklady z mojí praxe, sice raději anonymizované, ale o to více skutečné.
Případ první: Firma, která přechod zvládla
Výrobní firma, už druhá generace a zakladatel, který začal téma plánovat osm let před tím, než fakticky předal svoje vedení. Syn nastoupil do firmy nejdřív jako řadový zaměstnanec bez výhod a s plným pracovním úvazkem. Po třech letech se stal vedoucím výroby. Po dalších dvou převzal obchodní oddělení. Teprve po pěti letech byl jmenován ředitelem obchodu a zakladatel sám ještě další dva roky zůstal v roli předsedy správní rady, nikoli zasahujícího operativního šéfa.
Během celého procesu pracovala rodina s průvodcem. Ne proto, že by měla problémy, měla problémy jako každá rodina, ale proto, že chtěla mít prostor pojmenovat a vyřešit věci předtím, než se z nich stanou krize nebo problematická místa. Dnes je firma bezpečně v rukou druhé generace. Funguje a roste a zakladatel se konečně věnuje věcem, na které celý život neměl čas.
Případ druhý: Firma, která v přechodu absolutně selhala
Tato obchodní firma sídlí na mé cestě do práce, a tak jejich příběh ve mně poměrně často rezonuje jako opravdu špatný příklad. Syn převzal firmu po své matce, která byla vlastníkem nábytkové firmy. Ve firmě byl i dlouholetý manažer, který byl pověřen běžnou operativou, avšak nikdy zcela neměl vysokou řídící a rozhodovací roli.
Protože syn neměl přístup k nějakému systematickému plánu nástupnictví, po svém nástupu do role majitele začal hýřit všemožnými expanzivními nápady na rozvoj podnikání. Rozvoj poboček v zahraničí a nákupy skladových zásob, smlouvy s neověřenými franšízanty, výběr levnějších dodavatelů nábytkových dílců a několikrát opakované výběrové řízení na dodavatele IT řešení, předimenzované marketingové rozpočty a luxusní auta, firmu postupně zbavily veškeré hotovosti.
K tomu se přidala ještě složitá osobnost nástupce a nekompetentnost dočasně povýšeného ředitele a spirála nabrala svoje tempo. Nyní je již firma v likvidaci.
Možná se ptáte, kde byla chyba, ve výchově, v procesu firmy nebo v samotném nástupnictví, možná to byl mix všeho, ale výsledek je zřejmý. Celá ta hodnota firmy, kterou zakladatelka budovala 20 let, se rozplynula v závěrečných 5 letech.
Nástupnictví jako dar
Rád bych tuto část o úspěšném nástupnictví uzavřel myšlenkou, která se mi v práci s rodinami opakuje jako červená nit. Předání firmy je jeden z největších darů, které zakladatel může budoucím generacím dát. Není to jen předání majetku, je to předání příběhu, hodnot, vztahů, způsobu práce s lidmi a s celým světem.
Ale tento dar musí být vědomě připraven a vědomě předán. Dar, který je hozen na stůl bez přípravy, bez rozhovoru, bez jasných pravidel, ten se nestává darem, ten se stává zátěží a někdy až prokletím.
Zakladatelé, kteří svou firmu skutečně milují, ji nepředávají v okamžiku, kdy musí, ale plánují předání v době, kdy mohou s klidem, s časem, s prostorem pro chyby a učení a v tomto procesu nezůstávají sami.
„Proč sázíš tyhle duby, tati? Vždyť tu už nebudeš, abys si je mohl užít? Vidíš tamhle ty stromy? Alberte? Někdo je zasadil, abychom se z nich mohli těšit.“
Firmy, které přežily
Existují firmy, které nástupnictví nejen přežily, ale díky němu vyrostly. Nejde o výjimky. Jde o vzory, ze kterých se dá učit a jsou také pro mou praxi vzorem.
Vezměte třeba Berettu. Pokud nejste fanoušci střelných zbraní jako já, možná znáte název, ale zřejmě neznáte jejich příběh. Beretta je italský rodinný výrobce zbraní, který je nepřetržitě v rukou stejné rodiny od počátku 16. století. Přes pět set let, přes všechny ty války, revoluce, světové konflikty, technologické revoluce i celou globalizaci. Stejná rodina a stejná firma.
Jejich nástupnický model rodinné firmy je elegantní a jednoduchý. V každé nové generaci je vychováno hned několik rodinných příslušníků pro klíčové pozice ve firmě. Každý člen rodiny dostane podíl na zisku, ale s každou generací je tento podíl menší a menší, protože rodina roste.
Paradoxně to funguje, i když každý jednotlivý dědic dostává relativně méně, absolutní hodnota toho, co dostávají, roste společně s firmou. Menší kus většího koláče je stále více než velký kus koláče malého.
Beretta není výjimka z pravidla, je důkazem, že pravidlo funguje, pokud ho vědomě praktikujete po celé generace.
Podobný příběh vypráví Hallmark. Hall založil firmu v roce 1910 v Kansas City s ničím víc než dvěma krabicemi pohlednic. Dnes je Hallmark miliardová korporace zahrnující Hallmark Cards i televizní produkci a stále je v rukou rodiny Hallů. Předsedou správní rady je Donald J. Hall, jeho synové drží klíčové pozice ve firmě.
Co drží Hallmark pohromadě přes generace nejsou jen peníze. Je to vědomě formulovaný systém hodnot, přesvědčení, že jejich produkty musí obohacovat životy lidí, že kreativita a kvalita jsou nezbytné pro úspěch, že lidé jsou jejich nejcennějším zdrojem.
Právě tady se potkává rodinný byznys s něčím hlubším. Protože firmy, které přežívají generace, nejsou jen dobře řízené, jsou silně hodnotově ukotvené, zakořeněné jako ty duby v úvodu tohoto odstavce mého článku. Tyto firmy mají totiž příběh, který je větší než pouhý jeden člověk a jeden životopis.
Pět otázek, které byste si měli položit dnes
Pokud jste majitelem rodinné firmy a čtete tento můj článek dovolte mi vám položit několik otázek. Protože správné otázky jsou cennější než hotové odpovědi:
- Za prvé: Víte, kdo po vás firmu převezme? Ne jako přání, ale jako konkrétní plán s konkrétním jménem a konkrétní připraveností?
- Za druhé: Je váš nástupce dnes aktivně zapojený do rozhodování nebo pouze přihlíží?
- Za třetí: Existuje ve vaší firmě písemný plán nástupnictví? Nejen v hlavě, ale na papíře, probraný s právníkem, daňovým poradcem a všemi dotčenými členy rodiny?
- Za čtvrté: Mluví vaše rodina otevřeně o tom, co se stane s firmou po vás nebo je to téma, které se raději obchází?
- Za páté: Máte vedle sebe někoho – průvodce, poradce, mentora, kdo zná vaši firmu i vaši rodinu a komu důvěřujete natolik, abyste mu svěřili i věci, které jsou těžké?
Pokud jste na většinu těchto otázek odpověděli „ne“ nebo „nevím“, máte odpověď na to, čemu byste měli věnovat pozornost jako první.
Neřešte strategii, digitalizaci nebo konkurenci, řešte nástupnictví. Protože časovaná bomba tiká a tiše.
Trvanlivost není náhoda. Pět struktur, které fungují
Randy M. Long, americký poradce rodinných firem, přirovnává budování trvanlivé firmy k budování středověkého hradu. Hrady stály staletí přes všechny ty války, živelné pohromy i ekonomické hrozby. Rodinná firma může stát stejně dlouho, ale pouze tehdy pokud je postavena na stejně pevných základech.
A tyto základy mají dnes konkrétní podobu, nejde o abstraktní filozofii, jde o struktury, které buď máte, nebo nemáte.
Rodinné porady
Ne jako formální korporátní schůze, ale jako pravidelný prostor, kde rodina mluví o tom, co se děje. Ve firmě i v životech jednotlivých členů. Kde se slaví úspěchy, řeší konflikty a sdílí hodnoty. Kde děti vyrůstají s tím, že firma je součástí jejich příběhu ne cizí věcí, o které mluví tatínek v práci. Firmy, které mají funkční rodinné porady, mají nesrovnatelně vyšší šanci na úspěšný přechod generací. Protože přechod není překvapením, je přirozeným pokračováním rozhovoru, který trvá roky.
Finanční výbor
Zní to jako záležitost miliardářů, ale není. Jak víte z mého předchozího příkladu, stačí pár let na likvidaci celého podnikání v rukou někoho, kdo k financím přistupuje zcela laxně. I relativně malá rodinná firma potřebuje strukturu, která rozhoduje o svém kapitálu, o reinvesticích, o tom, co firma dělá se svými zdroji. Pokud tuto strukturu nemáte, rozhoduje o všem jeden člověk zakladatel a v okamžiku, kdy zakladatel odejde, vakuum po něm je obrovské. Finanční výbor, do kterého jsou zapojeni i potenciální nástupci, je zároveň tréninkovým prostorem pro budoucí lídry.
Strategický plán rodiny
Odlišný od strategického plánu firmy. Tento plán říká, co rodina chce, a nejen co firma potřebuje. Jaká je vize rodiny pro příštích deset, dvacet let? Co chceme předat potomkům nejen majetkem, ale hodnotami, způsobem života, vztahem ke komunitě? Strategický plán rodiny je dokument, který drží pohromadě rodinnou identitu v čase, kdy se mění generace i okolnosti.
Rodinná ústava
Zde se mnoho majitelů zarazí. Ústava zní jako přehnaná formalita pro velké rodiny s rodinným sídlem a třemi generacemi právníků, ale principy, které ústava zachycuje, jsou relevantní pro každou rodinnou firmu. Kdo je součástí rodiny pro účely firmy? Jak se rozhoduje? Co se stane, když chce člen rodiny svůj podíl prodat? Co když nástupce nechce pokračovat? Jak se řeší konflikty? Tyto otázky nepotřebují odpovědi až tehdy, kdy nastanou. Potřebují odpovědi teď, klidně, bez emocí krizového okamžiku.
Rodinné řízení
Největší a nejkomplexnější struktura ze všech. Kdo vede rodinu, když zakladatel odejde? Jak se přijímají důležitá rozhodnutí? Kdo má jakou autoritu? Rodinné řízení „Governance“ není administrativní nadstavba, je to další systém, další struktura bránící tomu, aby se rodinná firma proměnila v bojiště. Protože bez jasného systému řízení příroda nenechá vakuum prázdné. Zaplní ho konfliktem.
Všechny tyto struktury nejsou zárukou úspěchu. Vlastně nic dnes není zárukou úspěchu, ale jejich absence je téměř zárukou potíží dříve nebo později.
A teď si položte jednoduchou otázku: Kolik z těchto pěti struktur máte ve své firmě a rodině funkčních?
Co říká věda
Které faktory skutečně ovlivňují udržitelnost firem přes generace. Výsledky různých studií potvrdily to, co průvodci rodinných firem vidí v praxi: zapojení nástupce do řízení, trénink a rozvoj a firemní kultura mají prokazatelný pozitivní vliv na přežití firmy. Naopak samotný vnitřní nábor nebo osobnostní soulad nástupce s firmou nestačí.
Nástupnictví není kulturně specifický problém. Je to lidský problém a lidské problémy mají podobnou podobu napříč kontinenty.
Evropská data soukromých firem, která analyzoval Marcelo Ortiz z Universitat Pompeu Fabra, ukazují, že 74 % soukromých firem je rodinně kontrolovaných, ale jen 58 % z nich má v čele i rodinného manažera. Tisíce rodinných firem tedy čelí tomu, že sice vlastnická struktura zůstává rodinná, ale řízení přechází na externisty. Někdy je to vědomá volba. Velmi často je to důsledek toho, že nástupnictví selhalo. (zdroj)
Ticho, které vás může stát firmu
Vracím se k tomu tichu, o kterém jsem psal na začátku mého článku. Tichu majitele, který slyší otázku o nástupnictví a neví, co říct. Tohle ticho není přiznání slabosti, je to přiznání reality, takové reality, která je dnes v rodinném podnikání velmi běžná a která se dá změnit.
Ale upozorňuji, že jen tehdy, pokud se to ticho prolomí. Pokud se otázka, která byla léta odkládána, dostane na stůl a nejlépe s někým, kdo vám pomůže ji projít bez zbytečného strachu a s dostatkem respektu k tomu, co jste vybudovali.
Rodinná firma je jeden z nejkrásnějších způsobů, jak propojit práci s hodnotami, rodinu s posláním a přítomnost s budoucností, ale jen tehdy, pokud jí věnujeme pozornost, kterou si zaslouží i v těch tématech, která jsou nepohodlná.
Zvláště v těch.
Tip redakce
Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority i rozpočet
Možná to znáte. Máte plno práce, ale na firemním účtu to není vidět. Každé oddělení maká, ale jde jiným směrem. Projekty se rozjíždějí snadno, dokončují těžko. A na konci kvartálu si říkáte: „jak je možné, že z toho není víc peněz?“. Více v dalším komentáři Lucie Thiemlové.