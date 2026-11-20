Dana Nováková provozuje v Moravském krasu řemeslnou mozaikářskou dílnu, v níž se věnuje výrobě obrazů, dekorací i užitných předmětů zdobených mozaikou. Pod označením Mozaiky z krasu pořádá také kurzy a otevřené dílny pro zájemce, kteří nemají pro tvoření potřebný prostor.
Co se dozvíte v článku
- Od Gaudího po první střepy
- Co Danu naučila práce na stavbě
- Metoda pokus-omyl i hra se spárami
- Když vzniká motiv a nastupuje soustředění
- Od obkladů po lesní nálezy
- Nejtěžší je vymyslet motiv a hlídat spáry
- Když se chyba nedá opravit
- Inspirace v přírodě a pravidla skládání
- Cit pro barvy bez výtvarné školy
- Jaké druhy mozaik existují?
- Zakázky od obkladů po stolky
- Dílna pro veřejnost jako prostor ke zklidnění
- Tip na další příběh
Od Gaudího po první střepy
Cesta k mozaice byla podle Dany Novákové prozaická. Už na střední škole díky kamarádce objevila architekta Gaudího a fascinovaly ji jeho stavby, způsob tvorby i to, jak v dílech pracoval s mozaikou.
Po několika letech jsme vyrazili na týdenní výlet do Barcelony, kde jedním z mých cílů bylo projet a navštívit významné Gaudího stavby. A tam jsem mozaice propadla úplně a říkala jsem si, že v okamžiku, kdy budu mít kde mozaiku vyrábět, takto určitě udělám, vzpomíná Dana se smíchem a přiznává, že se jí moc líbila krása obrazů stvořená ze střepů. Ten paradox, kdy něco rozbijete a vytvoříte z toho něco krásného.
Pro mě je mozaika fascinující ve spojení destrukce a konstrukce, zdůrazňuje.
Svou první mozaiku Dana dokončila těsně před narozením svého syna. Bylo to v roce 2007 a ona neměla o mozaice žádné technické informace a šla do toho jen s nadšením.
Vzala jsem nějaké staré podivné štípací kleště, které rozhodně nebyly mozaikářské, a vrhla jsem se do toho. Střepy jsem rozbíjela i kladivem, což je rozhodně uspokojivé, ale když se na to dívám s odstupem, je to neefektivní a tento styl už vůbec nepoužívám. V té době jsem do toho vplula a bylo to cestou pokus omyl, popisuje. Nevěděla tehdy nic o žádném tvarování střepů nebo broušení, veškerá práce se střepy byla kladivem a občas někde něco přištípla. Velkou změnou byly mozaikářské kleště zvané papoušek, díky kterým začala Dana více experimentovat se štípáním.
Doma mají tři velké mozaiky a všechny byly pro Danu velkou praktickou školou, kde se učila všechny věci. První mozaiky lepila přímo na zeď, vůbec nevěděla o přípravě mozaiky na perlinku nebo o instalaci větších kusů mozaiky, což je běžný postup, jaký mozaikáři používají. Celé to proto trvalo velmi dlouho. První mozaika Daně trvala měsíc, i když je relativně malá. Druhá byla časosběrná mozaika a zabrala několik let.
Po měsíci s tím velkým břichem, když jsem dolepila mozaiku, měla jsem hodně pořezané prsty, ale věděla jsem, že tohle chci dělat, shrnuje Dana s tím, že ji to opravdu vtáhlo. Celý ten proces tvoření, kdy něco rozbijete, pak to skládáte a pod rukama vám vznikají obrazy.
Když se dnes podívám na svou první mozaiku, tak z mého pohledu je děsná a vidím na ní technické chyby, říká Dana s tím, že sama vždy lidem na kurzech říká, že mozaika je krásná sama o sobě právě tím kontrastem. Podle ní i mozaiky, co dělá absolutní laik, jsou krásné a mají své kouzlo a neopakovatelnost. Daně přijde fajn v mozaice chyby mít a vidět je, protože nestudovala žádnou restaurátorskou školu, nemá tedy odborný mozaikářský základ a tímto způsobem se učila. Díky tomu, že mozaiku měla na očích, tak se posouvala dál.
Co Danu naučila práce na stavbě
Dana přiznává, že při tvorbě mozaik čerpá ze zkušeností, kdy pomáhala manželovi na stavbách. Dělávali jak na střechách, tak stavěli různé malé dřevostavby, dělali předělávky podkroví a různé interiérové vychytávky. Součástí jejich akcí tak byly například předělávání koupelen nebo opravy popraskaných dlažeb. Danu to naučilo několik věcí. Jednak poznala prostředí staveb a zjistila, jak to tam funguje, což jí dnes pomáhá, když dělá nějaké větší realizace jako je obklad kuchyňské linky mozaikou nebo pokládání mozaiky na podlahu. Ví díky tomu následnost řemesel a co obnášejí.
Další věc se týká toho, že mozaikářství je v mnohém podobné obkladačskému řemeslu. Protože když chcete dělat mozaiku dobře, potřebujete zvládnout práci s cementovým lepidlem, pokládku dlaždic a spárování. Jedná se o úplně stejné postupy, které používají obkladači.
Díky naší práci v tom oboru jsem si to mohla vyzkoušet a vidět, jak to funguje, jakým způsobem si třeba musím srovnat podklad, když mám křivou zeď nebo podlahu, co všechno si musím pohlídat nebo jak si připravit podklady a podobně, vyjmenovává Dana. Nyní už naspárovala kilometry a kilometry spár, takže tím získává zručnost. Zároveň pro Danu byla práce ve stavebnictví výborná v tom, že zjistila, jaké nářadí může používat.
Danin muž je tesař, takže dělali i různé truhlářské výroby. Dana ráda kombinuje dřevo a mozaiku, což samo o sobě není úplně optimální, protože dřevo je materiál, který pohlcuje vodu a různě se rozpíná, což v mozaice může znamenat komplikace. Ona si však díky zkušenostem spoustu takových problémů dokáže představit a reagovat na ně. Kromě toho Dana zažila na stavbách také spoustu humorných situací, protože jak s úsměvem podotýká, ženy na takových místech jsou pořád ještě exoti.
Metoda pokus-omyl i hra se spárami
Dana se všechny věci, které umí, naučila metodou pokus-omyl. I lidem říká, ať se nebojí dělat chyby. Jak je uvedeno výše, sama na začátku rozbíjela střepy kladivem a jen občas něco štípla kleštěmi. Obrovský posun byl tedy podle ní ve zručnosti a zkušenosti co se týče tvarování.
Teď už jsem schopná štípat poměrně složité tvary, člověk si vezme kleště a vyštípá srdíčko nebo kolečko, uvádí Dana. Druhá věc je podle ní, že už má povědomí o tom, že existují diamantové brusné houby, díky kterým se nepořeže a střepy budou krásně hladké.
Dále jde o technologické věci. Například, že když se dělají větší mozaiky, lepí se na perlinku, což je stavební síť, na kterou se předpřipraví motiv, přilepí se na ni mozaika disperzním lepidlem a poté se celá síť s mozaikou vezme a nalepí jednorázově na ze´d nebo na podlahu. Dana na začátku mozaiku vnímala jenom jako obraz stvořený ze střepů s tím, že střepy jsou to hlavní, co mozaiku tvoří. Postupně zjistila, že to tak úplně není, ale jde o souhru tří věcí: střepy, spáry a spárovačka.
Spáry jsem vnímala jako něco, co tam prostě jen tak mimochodem vzniká a spárovačku jako něco, co jen zaplní místa. Ale vy si s tou mozaikou můžete hrát a přenechat spárovačce samostatné místo, například, když chcete, aby vynikl nějaký motiv nebo kresba, upřesňuje s tím, že člověk to musí dostat do oka.
Dana se pořád učí a i dneska se jí stane, že jí něco takzvaně neštymuje a musí přemýšlet, jak to udělat, aby jí to fungovalo. Velkou výzvou je pro ni stínování nebo zapouštění barev do sebe.
To je na tom pěkné, že nejde o něco, co se naučíte a pak valíte nějakou rutinu, ale pořád máte co objevovat. Pořád je to hravý a zábavný způsob tvoření, dodává.
Když vzniká motiv a nastupuje soustředění
Při tvorbě mozaiky je na začátku nějaký motiv. V Danině případě je to tak, že u některých mozaik ví, že chce vytvořit určité mozaiky a má to v hlavě, a někdy neví.
Mám svůj skicář, do kterého si kreslím různé motivy a píšu různé ad hoc nápady. Když přijde ten správný čas, tak to vytáhnu a nějakým způsobem rozpracovávám, přiznává. Motiv je potřeba rozkreslit a poté se začíná tvořit. Dana ráda pracuje s náhodou. Často u svých mozaik ví, jak bude vypadat hlavní motiv, ale neví, jaké bude pozadí nebo doplňující prvky a podobně. Velmi ji to baví vymýšlet během procesu tvorby.
Je to reakce na to, jak ustřihnete obkladačku a ona se vám zlomí a vznikne tam zajímavá linie, kterou využijete, nebo začnete kombinovat materiály a zkoušíte, jak to mezi sebou funguje, jaká v tom je dynamika, popisuje nadšeně.
Každá mozaika zabere odlišnou dobu. Menší mozaiky trvají den, den a půl, větší realizace na podlahu nebo zeď zaberou čtrnáct dní, měsíc i více. Záleží také na tom, jak je motiv detailní. Mezi náročné zakázky patřil stolek z elektrikářské špulky, na kterém měl být vyobrazený indiánský válečník. Obličejové mozaiky jsou podle Dany hodně obtížné, protože musí řešit vedení spár a spáry jsou v tomto případě to, co dělá výraz osoby. Hodně času zabere také broušení střepů, které například na podlaze nesmějí být ostré.
Když Dana jede instalovat mozaiku na zakázku, její část si přiveze na perlince, ale zbytek dolepuje na místě. V takovém případě je schopná pracovat několik hodin v kuse. V České Třebové jí dýchali na paty obkladači a ona jela v kuse čtrnáct hodin a to několik dní za sebou.
Je to pro mě takový tvořivý rauš, kdy najedu na takové podivné fungování. Jenom piju kafe, ani moc nejím a jenom tvořím, směje se.
V rámci běžného dne Dana vydrží u mozaiky kolem osmi hodin. I deset hodin štípat podle ní vydržíte, protože střepy nejen štípáte, ale také tvarujete, zkoušíte a brousíte. Děláte tedy spoustu různých pohybů.
Když si připravuji nějaké střepy, například pro děti z mateřské školky na workshop, tak pořád jenom stříhám maličkatý střepy. A to po dvou hodinách člověku začne umdlévat ruka, to teda ano, doplňuje Dana.
Od obkladů po lesní nálezy
Podle Dany se mozaika dá dělat v podstatě s čímkoliv. Sama když začínala, neměla žádné speciální kleště. Dnes nedá dopustit na mozaikářské profi kleště, které jí umožňují dělat precizní střepy s minimální námahou. Zároveň může štípat i silné nebo pevné materiály, jako jsou dlažby. Dana by také nechtěla být bez kvalitní řezačky na obklady. Díky ní si práci zefektivní a zrychlí. Skvělé věci jsou i brusné diamantové houbičky nebo vychytávky jako jsou různé přímé brusky.
Tím, že Dana dělá kurzy a zároveň prodává mozaiky nebo dělá realizace, nabízí prodej obkladaček a dlažeb kusově. Když někdo chce na tvoření a nechce si kupovat metr čtvereční červených obkladaček, ale potřebuje jenom dvě dlaždičky, tak si je může koupit u ní. Tím pádem Dana vždy kupuje klasické obkladačky po metrech čtverečních ve stavebninách. Má tak poměrně širokou zásobu a barevnou paletu.
Pracuju s obkladačkami Rako, což je pro mě velmi příjemný materiál. Jednak je to česká firma a navíc mají velice příjemnou tloušťku materiálů, se kterou se dobře pracuje, prozrazuje Dana.
Pokud ve stavebnictví nejsou barvy, které Dana potřebuje, dojde na nakupování na Bazoši a podobných platformách. Je jí to sympatické, protože má ráda myšlenku recyklace, neplýtvání a využívání zdrojů. Vybírá tedy staré materiály a dává jim novou šanci na uplatnění. Dlouho například sháněla růžovou, protože ji Rako dříve mělo ve své základní nabídce, ale pak je zrušili. Jsou zkrátka barvy, které nejsou běžné.
Všude možně Dana nakupuje korálky a další skleněné drobnosti do mozaik.
Mám trochu obsesi, protože moc ráda v mozaikách kombinuju různé přírodniny. Jdu na houby a místo hub donesu mrtě různých kamenů a kůry a zajímavých větviček a samorostů. Teď nedávno jsem si donesla košík plný chorošů, směje se Dana.
Nejtěžší je vymyslet motiv a hlídat spáry
U mozaiky je pro Danu jednoznačně nejsložitější než se vylíhne motiv. Tím, že není výtvarnice a vnímá se jako laik, je pro ni největší oříšek vytvořit motiv, který se jí bude líbit a bude v mozaice fungovat. V okamžiku, kdy tohle ví, už je to dobré.
Samozřejmě nejvíce času potom zabere vyštipování a samotná tvorba mozaiky, ale pro mě je nejsložitější vytváření motivu, podotýká a doplňuje, že když má zakázky, je velký oříšek naladit se na zákazníka a udělat návrh tak, aby mu to vyhovovalo.
Při samotné práci Dana musí především hlídat spáry. Aby byly tam, kde mají být a nevznikaly tam falešné spáry.
V mozaice se třeba u obličeje snažíte, aby měl hezký výraz, ale občas, jak tam střepy skládáte, tak můžou začít vést spáry jiným směrem a můžou vám výraz dost nabourat a ovlivňovat celkové vyznění, vysvětluje.
Když se chyba nedá opravit
Co se týče chyb, největším problémem jsou technické chyby. To jsou věci v mozaice, které neopravíte. Jak Dana popisuje, typicky je to například, když použijete na venkovní mozaiku místo dlažby obklady. Pak se může stát, že odpraská glazura. Podobné problémy mohou nastat, když z nějakého důvodu popraská spárovačka, nebo když si nepohlídáte výškové rozdíly ve střepech. Něco se opravit dá, něco se opravit nedá, je to individuální.
V tom je důležité si uvědomovat, a to učím i lidi na kurzech, že je to řemeslo. A pokud chcete, aby věci fungovaly, tak musíte dodržovat nějaká pravidla a technologické postupy. Musíte vědět, jak se chovají materiály, na které lepíte, a co budete potřebovat, aby to fungovalo, dodává Dana s tím, že pokud toto neznáte nebo ignorujete, tak se můžete dostat do problémů.
Někdy také člověk udělá mozaiku, která se mu po čase nelíbí. Jedná se o přirozené věci související se zkušenostmi. Dana si také u spousty svých starších mozaik říká, že by je udělala jinak.
Když se někomu úplně nepovede například souhra střepů a spár, tak za mě to není něco, z čeho se člověk musí hroutit. Naopak je to docela fajn a jde také o punc toho, že je to ruční výroba, doplňuje.
Inspirace v přírodě a pravidla skládání
S motivy je to podle Dany tak, že čím více zkušeností člověk má, na tím složitější věci si troufá a tím míň věcí je pro něho problém. To tedy také záleží na zkušenosti. Daně obecně přijde, že u mozaiky je důležité, když si člověk vybírá motiv, tak aby byl rozpixelovatelný. To znamená, že jej potřebujete rozsekat do malých kousků a musí to fungovat. V mozaice se dá i stínovat a celkově dělat se střepy neskutečné věci. Samozřejmě záleží i na používaném materiálu.
Já hodně pracuju s fotkami, kdy když někam jedu, fotím si různé kytky, typy květenství, různých listů, krajiny nebo předměty. A potom si to buď překresluju anebo přímo podle té fotky dělám mozaiku, prozrazuje Dana.
Pro Danu je tak největší inspirací příroda. Nechce, aby to znělo jako klišé, ale příroda je pro ni něco jako životní nutnost. Je to místo, kde může čerpat inspiraci, ale také nacházet zklidnění, díky kterému je schopná překonat problémy. Zároveň je pro ni obrovským zdrojem inspirace. Stačí podle ní, když se podíváte na různé druhy listů nebo květenství, na struktury v ptačích křídlech nebo na motýlí křídla. To jsou neskutečné a nádherné věci.
Ve svých mozaikách se to snažím předávat dál, je to těžko uchopitelné a popsatelné, ale snažit se být v nějakém souladu. Nejenom s přírodou, ale i sami se sebou, také neničit, souznít, ladit, nebýt falešný nebo disharmonický, uvádí Dana.
Velká část motivů je tedy přírodní.
Ve velké oblibě mám ptáky, protože jsem amatérská ornitoložka a ptáci mě strašně baví. Snažím se i prostřednictvím mozaikových obrázků ukazovat, že ta nádhera kolem nás je, máme ji na dosah a stačí být pozorný a vnímat to, co máme kolem sebe, zdůrazňuje Dana.
Na zahradě mají kosy, takže má nyní nakreslený mozaikový obraz, kde jsou čtyři kosy v roští.
U kosů je zajímavé, že když je zima, tak se různě načepýří, aby jim bylo teplo. Takže se z nich stanou takové dělové koule. Když vidíte, jak tam sedí čtyři černé koule jenom se žlutými zobáky, s černým okem, kolem kterého mají žlutý kroužek, tak to je úplně fascinující, popisuje Dana.
Cit pro barvy bez výtvarné školy
Dana přiznává, že se vždy děsí, když jí přijde na kurz někdo, kdo je výtvarník. Jen těžko totiž pracuje s barvami a tím, jak je poskládat k sobě. V létě za ní byla kamarádka, která je výtvarnice a hodně si o tom povídaly. Dana není výtvarně vzdělaná, o věcech jako je teorie barev ví, ale cíleně s ní v mozaikách nepracuje.
Došly jsme při povídání k tomu, že pokud máte nějaký cit, nějakým způsobem barvy vnímáte a máte dostatečnou dlouhou zkušenost a samozřejmě nějaké fígle, jak si tím pomoct, dojdete ke stejným výsledkům, jako výtvarník, zmiňuje Dana. Všechno tedy dělá podle pocitů a zkušeností.
Když mi něco nepasuje, tak zkouším, jak to udělat jinak a zkouším, zkouším, zkouším, než najdu ten výraz, který mi pasuje nebo se mi zdá dobrý, doplňuje s tím, že jde o subjektivní věci. Někdo nedá dopustit na Pollocka, jiný miluje impresionisty.
Jaké druhy mozaik existují?
Zjednodušeně existují tři typy různých mozaik. Jedná se o kamenné mozaiky, skleněné mozaiky a mozaiky z obkladaček. Pak jde o různé kombinace a prolínání. Každá ze tří základních větví je trochu jiná co se týče zpracování materiálů. Používá se trochu jiné nářadí a jsou potřeba trochu jiné grify. Také materiály dovolují různé věci například co se týká barevnosti. V tomto ohledu je nejvíce hravá skleněná mozaika. U kamenných mozaik jsou barvy zase tlumené a jedná se o prastarý materiál. Daniným typem jsou obkladačky.
Pracuji s kameny, ale neopracovávám je. Nelámu je ani neštípu, protože nemám tak velkou dílnu, abych tady mohla mít všechno, podotkla.
Do mozaiky se podle Dany dá použít cokoliv, co člověk najde. Záleží i na jejím umístění, kdy například do venkovní není vhodné dřevo, protože bude rychle korodovat. Pokud ale dělá interiérovou mozaiku a nebude po ní chodit, dají se použít například staré klíče, korkové špunty od vína nebo knoflíky. Fantazii se v tomto případě meze nekladou.
Zakázky od obkladů po stolky
Když Dana dostane mozaikovou zakázku, je to pro ni vždy obrovská výzva. Jak zmínila výše, je vždy otázka, jestli si sednou se zákazníkem a bude mu vyhovovat její styl. Dále je potřeba sladit její vidění nebo návrhy s tím, co se líbí zákazníkovi.
Baví mě lidi do tvorby vtahovat, takže když se vytváří motiv, tak to děláme společně a hledáme finální tvar. Ale i v procesu tvorby jsem často s lidmi v kontaktu a řešíme různé nuance, jaké barvy kde použít a podobně, říká Dana
Kromě velkých zakázek, kdy Dana tvoří například mozaiku za kuchyňskou linku nebo do koupelny, může i mozaikovat parapet nebo udělat domovní číslo nebo stolek z elektrikářské špulky. To jsou také její oblíbené projekty.
Největší výzvou byl pro Danu výše zmíněný stolek s indiánem. Realistickým motivům a lidským osobám se totiž trošku vyhýbá.
Když začala vznikat ta mozaika, zadavatel přišel, že se ale náčelník tváří příliš smutně. Říkala jsem si, jak to mám udělat a snažila jsem se, aby nebyl tak vážný. Byl to oříšek, přiznává Dana s úsměvem. Nakonec se jí to povedlo. Když něco takto tvoří, je do toho opravdu ponořená a nevnímá okolí. Na začátku přešlapuje a říká si, jak to má udělat, aby to fungovalo, ale pak to začne fungovat a mozaika jí vzniká pod rukama.
A jak to končí, tak si vždycky říkám: A co teď budu dělat? Nemůžu to předat, nechám si to. Jak se do toho ponořím, tak získám k té mozaice vztah a je to těžké, když ji musím dát pryč, směje se Dana.
Dílna pro veřejnost jako prostor ke zklidnění
Dana nabízí hned několik kurzů a workshopů. Přiznává, že ani nečekala, že o kurzy bude takový zájem. Měla je od začátku jako doplněk k tomu, co dělá a zároveň jí dávají svobodu věnovat se věcem, které ji baví. Vždycky v sobě měla nějaký komunitní přístup a říkala si, že by bylo fajn dát k dispozici dílnu, když už ji má a pracuje v ní.
Přišlo mi sympatické nabídnout prostor lidem, kteří doma podobný prostor nemají. Nabídnout ho a říct, když si chceš udělat mozaiku, tak sem prostě přijď, zaplatíš nějakou částku a budeš tady mít k dispozici nářadí, materiály a já tady budu taky, když něco nebudeš vědět, tak pokecáme a dám ti možnost tvořit, popisuje s tím, že je ukecaná a baví ji práce s lidmi.
Navíc se od nich učí, protože do kurzů často chodí lidé, kteří zkouší různá řemesla. Danu tak baví vzájemné sdílení zkušeností a obohacování, kolikrát i během tvoření přijdou na něco nového. Podobně jako to má Dana s přírodou, tak jí přijde, a to zvlášť v dnešní době, ve které se moc věcí mění a je v ní hodně různé nejistoty, že člověk potřebuje najít nějaký klid, sílu nebo zastavení. To může podle ní poskytnout jak příroda, tak tvoření.
V jakémkoliv okamžiku, když začnete skládat střepy, tak se dostanete do takového super stavu, kdy najednou jenom skládáte a lepíte barvy a nějak to začíná mezi sebou fungovat. Vždycky je to hrozně obohacující, že je člověk klidný a vyčistí si hlavu. A tohle mi přijde fajn dávat dál, uzavírá Dana.
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