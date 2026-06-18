Rozdíl mezi postoupením pohledávky a postoupením smlouvy

Například když firma prodá balík nezaplacených faktur nebo převede dlouhodobý kontrakt na nástupnickou společnost, je prvek „postoupení“ obsažen v každé z těchto transakcí. Pokaždé však s jinými právními důsledky a rozdíl není jen akademický.
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Právě tento rozdíl může rozhodnout o tom, kdo má právo vymáhat dluh nebo kdo naopak povinnost dál plnit ze smlouvy. Oba tyto právní instituty jsou upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Pojďme si vysvětlit jejich podstatu a vzájemně je rozlišit.
Postoupení pohledávky
Postoupení pohledávky, označované jako tzv. cese, znamená, že dosavadní věřitel (tzv. postupitel) převede svou pohledávku na jinou osobu (tzv. postupníka). Může se jednat např. o nesplacený úvěr, nezaplacenou fakturu, nárok na úhradu kupní ceny, smluvní pokutu či jiný peněžitý nárok. K postoupení pohledávky pak může dojít i bez souhlasu dlužníka. Postoupení pohledávky ovšem neznamená, že by se postupník stal smluvní stranou smlouvy, z níž pohledávka vznikla a byl z ní zavázán se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími. Pokud například prodávající (jako postupitel) postoupí pohledávku na zaplacení kupní ceny, postupník tím získává právo kupní cenu vymáhat. Nestává se však automaticky „prodávajícím“, který má celou řadu dalších práv a povinností plynoucích ze smlouvy – jako například závazků vztahujících se k případným reklamacím, dodacím lhůtám apod.
Jak pohledávku správně, a hlavně bezpečně postoupit? Základem je kvalitní postupní smlouva, která obsahuje všechny zákonem vyžadované náležitosti. Zákon sice neklade na postupní smlouvu požadavek písemné formy, z důvodu vyšší právní jistoty ji však lze jednoznačně doporučit. Pro platnost postoupení je dále nutné pohledávku ve smlouvě podrobně specifikovat. V praxi k tomu dochází zejména uvedením její aktuální výše ke dni postoupení, dále přesnou specifikací smlouvy, z níž pohledávka vznikla (např. smlouvy o zápůjčce) a dalšími informacemi, které pohledávku nezaměnitelným způsobem identifikují.
Podle občanského zákoníku dochází k účinnosti postoupení okamžikem účinnosti postupní smlouvy. U pohledávek postupovaných za úplatu je proto vhodné účinky postoupení smluvně „odložit“ a navázat je až na okamžik zaplacení úplaty za postoupení. Postoupením nabývá postupník vedle samotné pohledávky také její příslušenství a veškerá práva s pohledávkou spojená, včetně případného zajištění. Současně platí, že dokud postupitel dlužníka o postoupení pohledávky nevyrozumí, nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníkovi neprokáže (např. předložením uzavřené postupní smlouvy), může se dlužník svého dluhu nadále zprostit jeho splněním postupiteli – tedy původnímu věřiteli. Proto je potřeba nezapomenout dlužníka o postoupení pohledávky a o změně věřitele co nejdříve informovat.
Postoupení smlouvy
Postoupení smlouvy má na smluvní strany, na rozdíl od postoupení pohledávky, podstatně širší dopady. Nepřevádí se totiž jen jednotlivý nárok (tj. pohledávka), ale veškerá práva a povinnosti plynoucí z konkrétní smlouvy. Nová osoba (postupník) tím vstupuje do role původní smluvní strany (postupitele). Nejde tedy jen o změnu v osobě věřitele, ale o komplexní změnu smluvní strany v rámci určitého smluvního vztahu. Při postoupení smlouvy postupník nenabývá jen právo něco inkasovat, ale také odpovídající povinnosti, odpovědnost a další smluvní mechanismy. Může jít například o povinnost poskytnout určitou službu, dokončit dílo, odstranit vady nebo dodržovat sjednané lhůty. Současně na něho mohou přejít i práva, která nejsou spojena výhradně s pohledávkou, jako například právo uplatňovat smluvní sankce nebo právo od smlouvy odstoupit.
Nabízí se otázka – lze postoupit každou smlouvu? Ne tak úplně. Ustanovení § 1895 občanského zákoníku totiž říká, že převést práva a povinnosti ze smlouvy třetí osobě je možné, pokud to „nevylučuje povaha smlouvy“ a současně „nebylo dosud splněno“. V praxi nebude možné postoupit především smlouvy, u kterých je plnění vázáno na osobní vlastnosti jedné ze stran, jako např. smlouvy na tvorbu uměleckého díla, software apod. Postoupit nepůjde ani smlouvy, které již byly zcela splněny. Má-li plnění ze smlouvy trvající nebo pravidelně se opakující charakter, bude v takovém případě možné smlouvu postoupit, ale jen ve vztahu k tomu, co ještě splněno nebylo.
Na rozdíl od postoupení pohledávky musí postoupená strana s postoupením smlouvy souhlasit. Okamžikem účinnosti postoupení se totiž postupitel (v rozsahu postoupení) vůči postoupené straně osvobozuje od svých smluvních povinností. Drobnou vadou na kráse je v této souvislosti § 1899 občanského zákoníku. Podle něho totiž může postoupená strana zabránit následkům osvobození postupitele od jeho práv a povinností ze smlouvy, pokud postupník smlouvu neplní. Stačí pouhé jednostranné prohlášení postoupené strany, že osvobození postupitele odmítá. Takovéto prohlášení lze učinit do patnácti dnů ode dne, kdy se postoupená strana dozvěděla nebo kdy musela zjistit, že postupník svůj závazek ze smlouvy nesplnil.
Na co si dát pozor při postoupení
U postoupení pohledávky není souhlas dlužníka nutný. Dlužník nemá rozhodovat o tom, zda jeho věřitel smí svou pohledávku převést na někoho jiného. Zákon totiž dlužníka chrání jinak – zejména zachováním námitek, pravidly pro oznámení postoupení nebo nemožností postoupení tam, kde to vylučuje dohoda či povaha pohledávky. U postoupení smlouvy je situace odlišná. Druhá smluvní strana má legitimní právo si svobodně zvolit, s kým chce být v obchodním vztahu. Proto je souhlas postoupené strany u postoupení smlouvy nezbytný.
Podnikatelé by si v každém případě měli nejprve ujasnit, čeho chtějí dosáhnout. Pokud má třetí osoba pouze inkasovat určitý dluh, bude zpravidla postačovat postoupení pohledávky. Pokud však má na tuto osobu přejít celý obchodní vztah, samotná cese stačit nebude a je na místě uvažovat o postoupení smlouvy jako celku. Záměna obou institutů může vyjít velmi draho, a proto je důležité umět jejich charakter správně rozlišit.
Tip redakce
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