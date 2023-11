S čelovkou na hlavě a pod stanem začala šít dětské oblečení, které s dětmi roste

Kurátorka umění, která se vrhla na šití

V minulosti přitom pracovala jako kurátorka umění a tato zkušenost se promítla i do její současné činnosti: Měla jsem k výtvarné tvorbě velmi blízko, i jako praktik, říká Bílková, podle které se tak práce s uměním a výtvarnými technikami promítla i do jejího přístupu k designu oblečení.

Přestože se nyní primárně věnuje své značce, svého původního povolání se úplně nevzdala. Momentálně mám jednu zakázku a zpracovávám vlastní sbírky historického porcelánu pro město Ostrov, přiblížila Bílková.

Největším hitem jsou lacláče

Už zpočátku se při šití zaměřila na dětské oblečení, zejména na tepláky a lacláče, které se zároveň staly nejprodávanějším produktem. A reakce zákazníků jsou vesměs vždy pozitivní. Chodí mi opravdu milé zprávy od zákaznic, jsem z toho vždy úplně nadšená, vypráví Bílková. Spokojenost zákazníků je pro ni důležitá a milé slovo nebo fotka od nich jsou pro ni zadostiučiněním za vynaloženou práci.





Celý příběh značky Máma v lese tak stojí na základech osobního příběhu zakladatelky, která využila své předchozí zkušenosti a přetvořila je do podnikání v oblasti dětského oblečení, s přihlédnutím k vlastním potřebám a potřebám její rodiny.

Les je základem značky i životní filozofie

Velkou roli v tom hrála i láska k přírodě. Les, který je nedílnou součástí její značky, totiž pro ni představuje útočiště: Je to útěk do ticha, do klidu, kde je řád, vysvětluje Bílková a zdůrazňuje, jak jí příroda slouží jako inspirace nejen pro její tvorbu, ale i jako prostředí pro výchovu dětí. Příroda je pro mě určitě velice důležitá, dodává.

Důležité jsou pro její byznys i sociální sítě. Ty byly zpočátku jejím hlavním prodejním a komunikačním kanálem. Jsou pro mě důležité, potvrzuje Bílková. Sociální sítě jí posloužily i jako náhrada za trhy během období, kdy se nemohla účastnit prodejních akcí z důvodu mateřských povinností.

Nyní už si vybírá a zavítá především na řemeslné trhy v blízkosti svého bydliště. Designové akce ale také nevylučuje: Nemohu být úplně na každé designové akci v roce, ale určitě je to pro mě jako velká výzva, přemítá Bílková o vyvážení svého času mezi pracovními a rodinnými závazky.

Zdeňka Bílková vnáší do oděvního průmyslu svěží vítr. Její přístup má základy v udržitelnosti a praktičnosti, což výrazně rezonuje s dnešními trendy. Mým cílem je vytvořit oblečení, které poroste s dětmi, aby jej mohly nosit co nejdéle, vysvětluje Bílková. Její design je přitom typický nastavitelností díky nápletům a upravitelným ramínkům lacláčů.

Každý zbytek tkanin dokáže důmyslně zužitkovat

Inovace se odráží také v materiálovém výběru, kde preference přírodních tkanin napomáhá dlouhověkosti produktů. Použití kvalitní bavlny doplněné elastanem tak přispívá k většímu komfortu dětí při jejich neustálém pohybu a hře. Chci, aby se děti cítily pohodlně a zároveň byly stylově oblečené, zdůrazňuje Bílková.

Veškerý materiál, který jí při výrobě zbyde, je buď darován školám, nebo recyklován do nových kolekcí. Tato zero waste iniciativa nejenže snižuje environmentální dopad značky, ale také podporuje kreativní využití každého kusu látky. Je to o tom hledat harmonii mezi modelem a jeho vlivem na životní prostředí, přiznává Bílková. Její produkty jsou tak důkazem, že funkčnost a estetika mohou jít ruku v ruce.

