Sbohem, Temu? Na sociální sítě padla panika z konce levných nákupů

Momentálně platí při nákupech zboží z čínských e-shopů výjimka z placení cla, pokud hodnota zboží v zásilce nepřekročí 150 eur. Od 1. července však dojde ke změně a nákupy z Číny a ze zemí mimo Evropskou unii výrazně podraží.
Co se dozvíte v článku
Jak jsme psali, zavádí se clo ve výši 3 eur za položku v zásilkách, které nepřesahují 150 eur a které jsou zasílány ze zahraničních e-shopů a platforem, které neleží v EU. Clo bude zavedeno na poštovní zásilky a zásilky od obchodníků, kteří platí DPH v tzv. zvláštním režimu pro prodej na dálku. Zvláštní režim zákazník pozná podle toho, že zaplatí DPH přímo na e-shopu.
Tato nová úprava, při které byl odstraněn bezcelní limit u zásilek nízké hodnoty (do 150 EUR), je reakcí EU na obrovský příliv e-commerce zásilek především z asijských e-tržišť. Cílem je nejen zachovat konkurenceschopnost evropských obchodníků, ale také dodržovat environmentální a bezpečnostní předpisy, které zásilky z těchto tržišť často nesplňují, uvedla Hana Štaffová, mluvčí Generálního ředitelství cel.
Zmatky kolem termínů
S blížícím se termínem platnosti této novinky se na sociálních sítích objevuje stále více reakcí, a to především ve skupinách zaměřených přímo na toto on-line tržiště. Jsou zde hlavně různé otázky, například, jak to bude s balíčkem objednaným a zaplaceným nyní, který má dojít až po 1. červenci.
Celníky nebude zajímat, kdy se zboží objednalo, ale kdy přijde na celnici, zdůrazňuje v odpovědi uživatel Facebooku a dodává:
Sice jsem nepochopil jak by se to platilo, když by zásilka šla do boxu, ale zřejmě by to poslali na Zásilkovnu a tam by se to doplatilo při převzetí… Pochybuju, že by to clo jen tak odpustili.
Podle některých se clo má platit až po daném datu.
Ne, až po objednání od 1. 7. Platí se rovnou Temu, ne na celnici… Celníci neví, kolik věcí máte v balíčku a platí se za každou věc zvlášť, vysvětluje svůj pohled uživatelka. Jiná odpovídá, že celníci vědí přesně co je v balíčku, mají k dispozici fakturu a balík si klidně můžou otevřít, když se jim něco nebude zdát.
A clo se platí od 1. 7., takže je jedno, kdy jste to objednala, záleží datum předložení na celním úřadě, doplňuje.
Odpověď na otázku týkající se termínu přináší Radovan Hauk, partner poradenské společnosti Moore Czech Republic. Ten zdůrazňuje, že pro spotřebitele není rozhodující den, kdy si objednají, ale den, kdy zboží fyzicky vstoupí na území Evropské unie.
Nové pravidlo se proto vztahuje na všechny zásilky proclené od 1. července 2026 dál. Tedy i na zboží objednané ještě v červnu, pokud k proclení dojde až po tomto datu, dodává.
Smazat aplikaci, nebo nakupovat dál?
Zatímco někdo po 1. červenci plánuje s nákupy přestat (
Mám 3 objednávky a každý den mi píšou kde jsou, do 18.6.mi to má přijít a končím s Temu. Za ty roky co jsem chtěla jsem koupila. A odstraním aplikaci a když budu něco potřebovat koupím tady. Sbohem Temu, píše jedna uživatelka.), jiní se cly nenechávají odradit.
Hele třeba já to neřeším vůbec. Mě je to úplně jedno, já budu objednávat furt stejně. No tak to trochu zdraží no a co, furt to bude levnější než to koupit u nás, tak co řešíte? ptá se jeden uživatel Facebooku.
Furt to bude levnější, proto se to objednává, za stejné zboží zaplatíte u nás daleko víc a jsou problémy s reklamací. Temu nekecá a funguje. Já jsem ráda a nezneužívám je, když něco nevyjde, je to moje chyba, většinou si blbě přečtu velikost. Ale nenadávam, jen na sebe, uvádí další a není jediná:
Budeme nakupovat dál, lepší než to koupit tu desetkrát dražší, zní jeden z mnoha komentářů.
Podle některých komentářů tímto opatřením Temu skončí nebo přijde o peníze:
Tak to úplně skončí. No škoda některé věci tam jsou šikovné. nebo
Temu přijde o velký prachy …Je to škoda no bohužel. a také:
K O N E C Temu… Přijde jiná konkurence. Jiní zase osočují Evropskou unii, která tyto změny zavedla:
Ta EU je banda zlodějů, co dodat. Doufám, že se něco změní.
Mnozí jsou k Temu skeptičtí.
Nejlepší je už tento obchod nepodporovat. Mnoho věcí bylo ošizených a nekvalitních. Objeví se jistě jiný obchod nebo jiný název obchodu, myslí si jedna komentující. Uživatelé také očekávají, že obchod přijde s možností, jak nařízení obejít.
Dávám tomu měsíc, maximálně dva, a přijdou na fintu jak to občůrat, píše uživatelka.
Ale vždyť nikdo nikoho nenutí aby tam nakupoval, ať si každý nakupuje kde chce, shrnuje jedna z členek facebookové skupiny.
Sklady v EU to jistí?
Na sociální síti X toto téma otevřel ve svém obsáhlém příspěvku Lukáš Kovanda. Podle jednoho z odpovídajících v tomto EU hodně zaspala.
Temu, AliExpress, Shein apod. mají sklady v Polsku, Španělsku, Nizozemsku atd. Takže nějaké clo nás absolutně nebude zajímat, uvádí. Další opatření vítají:
Ale ho*no, konečně!!! Přestanou se sem vozit tuny plastovýho garbage, to je všechno. To už mělo bejt dávno!! nebo
Konečně nebudou naši kupovat hory čínských šmejdů, které vyhazujeme. Přidává se i další:
Já si myslím, že když si samoživitelky a důchodci nebudou objednávat spoustu nekvalitních hovadin, tak jen ušetří…
Podobně jako na Facebooku i na X lidé věří, že to v Číně nějak vymyslí.
Oni chtějí prodat, my chceme koupit. Kde je vůle, tam je cesta, píše jeden uživatel.
Kampak ta tři eura půjdou? Snad ne do rozpočtu EU? EU si vytváří nový zdroj financí obíráním vlastních chudých občanů. K čemupak asi ty peníze použije? ptá se jiný.
Trojnásobné ceny v Česku
Desítky komentářů se objevily také na Facebooku portálu TN.cz s touto zprávou.
Vždyť to stejné zboží tady prodává spousta překupníků za trojnásobně vyšší ceny…, zmiňuje uživatelka. Podle další je Temu nejlepší obchod a kdo chce nakoupí, kdo nechce, ať si kupuje tady předražené to samé. Podobně to vidí i jiná:
Tak ať navýší platy a budu to kupovat tady. Ale mnohem lépe to vyjde kupovat z Čínských webů (TEMU, Shein, atd…)
I když se bude platit clo, pořád to bude levnější než tady. Zdraží jedině překupníci, kteří to prodávají jako „lepší“ zboží a přitom to berou z tama. Takže se mně to moc nedotkne, potvrzuje další.
Už si nepamatuju že bych si něco koupil a nebylo to vyrobeno v Číně pokud to má být takto tak ať hlavně podpoří domácí trh. Nemám problém zaplatit víc v krámě ale tak ať to není z Číny ale je to domácí výroba, myslí si jeden z komentujících.
A zase na tom vydělají jen e-shopy předprodávající s vysokou marží zboží z Ali a dalších čínských e-shopů, přidává další.
Temu je jen špička ledovce
Podle Ruslana Skopala, spolumajitele ESHOP BOOSTER a společnosti Premium Barefoot, problém zdaleka nekončí u čínských platforem. Problematické zboží se dnes objevuje i na některých velkých marketplace platformách působících přímo v Evropě, například Allegro nebo Kaufland.
Marketplace model obecně výrazně komplikuje kontrolu nad tím, kdo za konkrétní výrobek skutečně odpovídá. Na podobných platformách se běžně objevují produkty s nejasným původem, problematickou certifikací nebo neúplnými informacemi o prodejci. Reálná kontrola zboží je přitom stále velmi slabá, vyjmenovává s tím, že největší problém dnes nespočívá v absenci legislativy, ale v jejím minimálním vymáhání.
Evropská pravidla pro DPH, recyklační poplatky, ekologické povinnosti nebo bezpečnost výrobků existují už roky. Jenže zatímco domácí firmy kontroly běžně podstupují a pravidla dodržují, zahraniční marketplace platformy si z evropské legislativy často dělají jen formalitu, upozorňuje.
Na podobné téma sdílel příspěvek i Tomáš Prouza, Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR:
Problém s čínskými tržišti není v nedostatku pravidel. Evropské firmy platí DPH i cla, dodržují GDPR, bezpečnostní normy, pracovní právo. Platformy jako Temu nebo Shein tato pravidla obcházejí nebo ignorují. A prodávají za ceny, které legální obchod nemůže nabídnout.— Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) June 9, 2026
Radovan Hauk zavedené opatření vnímá primárně jako krok k narovnání podmínek férové soutěže. Nicméně i po zavedení cla budou podle něj čeští prodejci znevýhodněni. Český a evropský prodejce má totiž významné lidské i finanční investice, které stojí za každou jednou položkou na pultě nebo ve skladu.
U balíčků z čínských internetových tržišť často nic z toho fakticky neexistuje. Tříeurový poplatek tuto disproporci nesmaže, ale aspoň ji začne korigovat, doplňuje závěrem.