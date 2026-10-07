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Schillerová vyhrožuje bankám kvůli hypotékám. Nebylo by lepší neslibovat nesmysly?

Daniel Morávek
Dnes
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Muž v obleku sledující rostoucí graf
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek.
[GLOSA] Ministryně financí Alena Schillerová slibovala před volbami levnější hypotéky. Ty ovšem zdražují. Řešením však není vyhrožovat bankám, jako to dělá ministryně, ale neslibovat nesmysly.
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Úrokové sazby totiž vláda, na rozdíl od centrální banky, nemá jak jednoduše ovlivnit. A pokud si představuje, že bankovní daň hypotéky zlevní, může být nepříjemně překvapena opakem.

Co se dozvíte v článku
  1. Schillerová otevřeně vyhrožuje bankám
  2. Úrokové sazby jdou mimo vládu
  3. Stačí neslibovat nesmysly

Schillerová otevřeně vyhrožuje bankám

Ministryně financí Alena Schillerová dnes na sociální síti X pohrozila bankám kvůli rostoucím úrokům u hypoték: Banky dál zdražují hypotéky, přestože základní sazba ČNB neroste. Kdo ale příliš napíná strunu, neměl by být překvapený, když praskne. Byla by škoda znovu otevírat debaty, které už jsme považovali za uzavřené… Co konkrétně „prasknutou strunou“ myslí, Alena Schillerová nespecifikovala.

Úrokové sazby jdou mimo vládu

Ministryně má sice pravdu v tom, že ačkoli základní sazba ČNB neroste, úrokové sazby se u hypoték zvyšují (za posledního půl roku skoro o jeden procentní bod), nejde však o nějaké samovolné rozhodnutí bank, jak se snadno obohatit na občanech. Sazby totiž vznikají na základě úrokových sazeb centrální banky, nákladů na peníze na mezibankovním trhu a risk managementu bank. Kvůli válce na Blízkém východě zdražila ropa a potažmo také sazby, za které si banky půjčují prostředky mezi sebou. Vyšší sazba u hypoték je tak logickým důsledkem nejistot ohledně dalšího vývoje. 

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Upřímně se tak nedá očekávat, že by sazby mohlo nějaké vyhrožování bankám změnit. Pokud by se například vláda rozhodla zavést bankovní daň, vedlo by to pravděpodobně spíše k převedení nákladů na klienty, tedy ke zvýšení různých poplatků či úroků. Ano, teoreticky by šly zavést nějaké státní hypotéky či kompenzovat bankám riziko u hypotečních úvěrů, šlo by však o značně nákladná opatření, která by navíc posílila poptávku a v konečném důsledku nemovitosti zdražila a učinila je tak pro většinu lidí, kteří by na zvýhodněné úvěry nedosáhli, méně dostupnými. Proto doufejme, že podobné kroky vládnu ani nenapadnou.

Stačí neslibovat nesmysly

Důvodem, proč ministryně vyhrožuje bankám a proč hypotéky vůbec řeší, je zřejmě skutečnost, že před volbami slibovala „levnější hypotéky“. Šlo o absurdní slib, který, jak je vysvětleno výše, nemá vláda de facto jak splnit, protože sazby se vytváří na trhu, který ovlivňují faktory mimo dosah vlády. Místo vyhrožování by tak příště spíše dávalo smysl neslibovat nesmysly.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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