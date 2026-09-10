Schillerová vyvrací údajné mýty o EET 2.0. Sama se přitom ale fakty moc nezatěžuje

Argumentuje například, že podnikatelé nově mohou využít certifikát pro více zařízení, což ale ve skutečnosti mohli i při první EET. Zavádějící je i tvrzení, že mysleli na úlevu pro nejmenší podnikatele, pro které navrhli režim EET OFF. Ve skutečnosti je totiž tento režim pro nejmenší OSVČ nepoužitelný.
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Pojďme si doopravdy říct fakta
Ve Sněmovně byl včera opětovně schválen zákon o evidenci tržeb. Web CNN Prima News k tomu ještě před jednáním vydal komentář ministryně financí, kterým Alena Schillerová reagovala na údajnou řadu nepravd a mýtů o EET 2.0, které prý do veřejného prostoru šíří opozice.
Pojďme si proto říct, jaká jsou fakta, napsala sice hned v úvodu textu Schillerová, nutno ale podotknout, že hned několik „faktů“, které ministryně popsala, nejsou žádnými fakty, ale nepravdou a demagogií.
Na samostatný text by vydalo rozebrání tvrzení, nakolik jsou různé výroky, které Alena Schillerová údajně uvádí na pravou míru, skutečnými výroky opozice a nakolik jde jen o slaměné panáky. Berme je ale jako výchozí argumenty, se kterými ministryně polemizuje, ať už je někdo skutečně říká, zaměřme se na některá „fakta“, která uvádí ministryně financí jako protiargumenty.
Certifikát šlo využít pro více zařízení už u první EET
Hned v úvodu se Schillerová vymezuje proti tomu, že by EET 2.0 byl pouze deset let starý systém v novém obalu.
Z původní evidence jsme si vzali to, co fungovalo, a odstranili povinnosti, které podnikatele zbytečně zatěžovaly, uvedla Schillerová. S tím lze víceméně souhlasit, protože skutečně nebude nutné tisknout účtenky, ani mít v provozovnách informační cedule. Jenže Schillerová zároveň napsala:
Sníží se množství odesílaných údajů a jeden certifikát bude možné využít pro více zařízení. Ano, je pravdou, že množství odesílaných údajů se sníží, ale de facto jen ubydou informace o DPH. Pozoruhodná je však druhá část souvětí, která hovoří o tom, že jeden certifikát bude možné využít pro více zařízení. Důvodem je, že jeden certifikát bylo možné využít pro více zařízení i při první EET, takže zrovna v tomto žádná změna není.
EET OFF ve skutečnosti pro nejmenší OSVČ není
Opozice straší, že EET zlikviduje malé živnostníky. Právě naopak. Právě malé živnostníky jsme při přípravě zákona zohlednili snad úplně nejvíce, napsala dále Schillerová s tím, že pro podnikatele v prvním pásmu paušální daně s ročními příjmy do 1 milionu korun je připraven dobrovolný režim EET OFF. Následně ministryně doplňuje, že pokud si OSVČ režim EET OFF zvolí, nebudou muset evidovat tržby a budou hradit pevně stanovenou daň z příjmů ve výši 1 500 korun měsíčně společně s povinnými odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Problém u tohoto odstavce není v samotném popsání režimu EET OFF, které je fakticky správné, ale v interpretaci, že tento systém je pro malé živnostníky. Pokud totiž pro někoho režim EET OFF není, jsou to ti nejmenší podnikatelé, tedy různé maminky na mateřské, studenti či senioři, kteří si podnikáním jen přivydělávají. A důvod je prostý. Tyto OSVČ jsou OSVČ vedlejší, což znamená hned několik věcí.
Předně OSVČ vedlejší, které si podnikáním přivydělávají k zaměstnání (a mají tak příjmy ze závislé činnosti), vůbec nemohou vstoupit do paušální režimu a získat tak výjimku z EET. Stejně tak mají smůlu OSVČ, které třeba pronajímají byt. Výjimka z EET se navíc nevyplatí ani většině OSVČ vedlejších, které teoreticky podmínky pro vstup do paušální režimu splňují. Seniorů či maminek starajících se o malé děti, kteří zároveň podnikají jako OSVČ, se totiž netýká minimální vyměřovací základ a platí tak pojistné vypočtené z reálných příjmů.
Například OSVČ vedlejší s příjmem 20 000 Kč měsíčně a 60% paušálem nyní odvádí jen 540 Kč měsíčně na zdravotním pojištění. Sociální pojištění platit nemusí, jelikož nedosahují rozhodné částky. Daň z příjmů také neplatí, jelikož ji pokryje základní sleva na poplatníka. Pokud by se tato OSVČ chtěla vyhnout EET, musela by ale nově platit místo 540 Kč měsíčně 10 562 Kč. Ročně by tak zaplatila navíc 120 tisíc Kč. Jak ukazují podrobné výpočty, EET OFF se vyplatí jen u 40% paušálu a při příjmech přes 700 tisíc Kč.
EET OFF ale není výhrou ani pro OSVČ hlavní v prvním pásmu paušální daně. Možná někomu bude stát za to měsíčně platit 1400 Kč navíc místo toho, aby evidoval tržby, ale vzhledem k cenám pokladních řešení a aplikací a i k tomu, že finanční správa menším podnikatelům nabídne aplikaci pro evidenci zdarma, to příliš smysl nedává.
Ústavní soud klidně může platby kartou z EET opět vyloučit
Schillerová také brojí proti tomu, že by EET 2.0 nerespektovala nález Ústavního soudu z roku 2017.
To je naprostý nesmysl. Ústavní soud nikdy neprohlásil samotnou evidenci tržeb za protiústavní. Naopak potvrdil její smysl i právo státu kontrolovat řádné placení daní. Zrušil pouze některé části tehdejší právní úpravy. Z jeho rozhodnutí jsme se poučili a EET 2.0 jsme proto připravili na jiném principu, napsala Schillerová, která se zde ale pustila na hodně tenký led, který se pod ní může, pokud bude opět podán návrh k Ústavnímu soudu, snadno prolomit.
Nelze rozporovat, že ministerstvo tentokrát koncipovalo EET trochu jinak, a to na principu kontaktních plateb bez ohledu na způsob úhrady. Jenže zároveň nelze rozporovat, že Ústavní soud z první EET vyloučil platby kartou (a další obdobné platby), protože podle něj byl tržby plynoucí z bezhotovostních převodů poměrně dobře dohledatelné, a nebyl tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci. Ministerstvo však počítá s tím, že bezhotovostní platby včetně plateb kartou bude nutné opět evidovat.
Ano, klidně se může stát, že Ústavní soud uzná vládní argumenty, proč je nutné nyní platby kartou evidovat a co všechno se od prvního nálezu Ústavní soudu změnilo. Stejně tak se ale může stát, že Ústavní soud setrvá na svém původním názoru a bezhotovostní platby z evidence vyjme. V takovém případě bude mít ministerstvo nejen reputační problém ohledně toho, že opakovaně navrhuje protiústavní ustanovení, ale také problém praktický. Kontrolní systém EET 2.0 je totiž postaven na komplexních datech a na tom, že kontrolní nákupy budou probíhat cíleně na základě analýz. Pokud Ústavní soud bezhotovostní platby z EET opět vyjmul, konstrukce kontrolního mechanismu EET 2.0 by se prakticky rozpadla a systém by se tak musel zřejmě vrátit k tisku účtenek a náhodným kontrolám, aby nepozbyl úplně smysl. A tím by se najednou hned první tvrzení o starém systém v novém obalu stále realitou.
Pokud Ústavní soud opět vyloučí platby kartou, EET 2.0 se sesype jak domeček z karet
Odhady přínosů EET 2.0 berte s rezervou
Jako poslední velký mýtus pak Schillerová označuje tvrzení, že EET státnímu rozpočtu nic nepřinese.
Ministerstvo financí odhaduje její roční přínos na 14,4 miliardy korun. Nezávislá analýza Centra veřejných financí Univerzity Karlovy dospěla k velmi podobnému výsledku 13,9 miliardy korun. Takže dvě metodiky a téměř stejný výsledek, píše Schillerová.
Čistě fakticky je toto tvrzení správné, přesto má hned dva háčky. Odhady ministerstva financí jsou poplatné vedení ministerstva. Když se za předchozí vlády EET rušila, tvrdilo ministerstvo, že by přinášela (při spuštění všech fází) jen 4,2 mld. Kč. Jen o několik let později to samé ministerstvo tvrdí, že znovuobnovení EET přinese 14,4 mld. Kč.
Zmíněná analýza Centra veřejných financí je pak sice ohledně vyčíslení přínosů první EET unikátní, u odhadů přínosů EET 2.0 má však několik slabin. Na některé upozorňují sami autoři studie, kteří přiznávají, že odhadovaný nárůst daňového výběru díky EET 2.0 stojí na několika předpokladech a přesná čísla vlivu zavedení EET 2.0 na daňový výběr se tak mohou lišit. Co se týče přesného vyčíslení, zůstává navíc problémem studie koeficient, který vyjadřuje nižší očekávaný vliv EET 2.0 v porovnání s EET 1.0 a který je postavený na „expertním úsudku autorů“.
A proto je nutné brát tato čísla s rezervou, i když je takřka jisté, že ministerstvo bude po skončení roku 2027 tvrdit, že EET 2.0 okolo 14 mld. Kč přinesla. Je ovšem klidně možné, že EET 2.0 odhadované prostředky do rozpočtu přinese. Po zkušenostech, jakým ministerstvo přínosy svých opatření vyčísluje, je však dobré brát jeho čísla s rezervou.
Pro férovost ale dodejme, že opozice při tvrzení, že EET do rozpočtu takřka nic nepřinese (což opravdu její představitelé říkají), nemá datový podklad vůbec žádný. Zda a kolik nakonec EET 2.0 bude přinášet, tak bude muset opět vyčíslit nějaká nezávislá analýza. Do té doby by samozřejmě bylo fajn, kdyby z řad politiků, ať už vládních či opozičních, zaznívala skutečná fakta a ne zavádějící či nepravdivá tvrzení.