Schodek rozpočtu bude 386 miliard. Úspory jsou jen divadlo, tvrdí opozice

Zatímco vládní představitelé hovoří o rekordu v investicích, opozice upozorňuje, že drobný posun v číslech je pouze účetním kouzlem na úkor budoucího zadlužení.
Co se dozvíte v článku
Vláda slibuje rekordní investice, prim hraje zdravotnictví a obrana
Podle premiéra Andreje Babiše je návrh rozpočtu absolutně proinvestiční a nejvíce peněz jde do zdravotnictví a to padesát miliard korun meziročně.
Musíme investovat do nemocnic, do nejlepších přístrojů, do prevence… Na druhém místě meziročně je Ministerstvo obrany. Třicet šest miliard, dodal v tiskové zprávě.
Ministryně financí Alena Schillerová na svém účtu na X označila rozpočet 2027 jako investici do zdravého a prosperujícího Česka a upřesnila, že Česko bude příští rok investovat rekordních 290 miliard korun, o 50 miliard více než letos s tím, že zpět do černých čísel míří zdravotnictví.
Česko bude příští rok investovat rekordních 290 miliard korun, o 50 miliard více než letos🚀 Zpět do černých čísel míří zdravotnictví, a to díky rekordní injekci 605 miliard, meziročně plus 50 miliard 🏥— Alena Schillerová (@alenaschillerov) September 21, 2026
➡️Jen čistý nárůst národních investic společně s nezbytnou finanční injekcí…
Ministr kultury Oto Klempíř na X sdílel informaci o skoro miliardě korun navíc pro kulturu, což podle něj není špatný výsledek.
Spolu s Alenou Schillerovou měníme nastavení, aby kultura už nebyla otloukánkem veřejných rozpočtů, doplnil.
Skoro miliarda korun navíc pro kulturu. To není špatný výsledek.— Oto Klempíř (@OtoKlempir) September 21, 2026
Spolu s @alenaschillerov, měníme nastavení, aby kultura už nebyla otloukánkem veřejných rozpočtů.
Kultura tyto peníze neprojídá. Naopak. Nasměrujeme je tam, kde jsou skutečně potřeba. Pomohou našim památkám,… pic.twitter.com/OV2nkrmC1Q
Opozice kritizuje pasivitu: „Velké divadlo, malé úspory“
Na sociálních sítích se záhy objevilo několik příspěvků od opozičních politiků. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib napsal:
Víte, jak dosáhla koalice snížení schodku o 3 mld Kč? Vycucali si z prstu vyšší odhad příjmů o 9 mld a přidali další výdaje „jen“ 6 mld. Tak vznikají „úspory“ podle SPD a Motoristů sobě.
Víte, jak dosáhla koalice snížení schodku o 3 mld Kč? Vycucali si z prstu vyšší odhad příjmů o 9 mld a přidali další výdaje "jen" 6 mld. Tak vznikají "úspory" podle SPD a Motoristů sobě. A tohle podepíše ministryně financí, která ječí na samosprávy, proč nedělají dluhy jako ona. https://t.co/DLuR10CGTA— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) September 22, 2026
V obdobném duchu reagoval i předseda KDU-ČSL Marián Jurečka. Postup vlády přirovnal k rodině, která si na papíře zvýší očekávané příjmy o 9,5 tisíce, začne utrácet o 6,5 tisíce více a následně prohlásí, že ušetřila tři tisíce.
Chcete vědět, jak se podle vlády „ušetří“ 3 miliardy?— Marian Jurečka (@MJureka) September 22, 2026
Představte si rodinu, která si na papíře zvýší očekávané příjmy o 9,5 tisíce, zároveň začne utrácet o 6,5 tisíce víc a pak doma oznámí: Ušetřili jsme 3 tisíce!
Přesně to vláda udělala se státním rozpočtem: proti srpnovému…
Ostré vymezení přišlo také od předsedy Starostů Víta Rakušana. Ten zdůraznil, že jde o nejhorší schodek rozpočtu od doby covidu, a to v momentě, kdy se české ekonomice daří:
Všichni totiž z vlastní domácnosti nebo firmy víme, že v dobrých dobách se mají dluhy splácet, ne zvyšovat.
Nejhorší schodek rozpočtu od covidu v době, kdy se české ekonomice daří. Nic na tom nemění ani kosmetická změna v podobě několika miliard.— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 21, 2026
Nelíbí se to nejen mně, ale ani veřejnosti, na jejíž názor populisti jindy tolik dají. Všichni totiž z vlastní domácnosti nebo firmy víme,…
Krok k rozpočtovému armagedonu, zní z ODS a TOP 09
Martin Kupka, předseda ODS, uvedl, že vláda Andreje Babiše na rozpočtovém armagedonu nezměnila vůbec nic. Ukazuje to podle něj naprosto jednoznačně, že se vydala cestou nového rozpočtového plánu: rozhazovat, zadlužit a potom zdanit.
Vláda Andreje Babiše na rozpočtovém armagedonu nezměnila vůbec nic. Ukazuje to naprosto jednoznačně, že se vydala cestou nového rozpočtového plánu: rozhazovat, zadlužit a potom zdanit. pic.twitter.com/UBzef4V3mR— Martin Kupka (@makupka) September 21, 2026
„Z 389 miliard na 386 miliard. Koalice několik dní hledala úspory. Výsledek? Jednotky miliard. To muselo být vyčerpávající. Velké divadlo. Malé úspory,“ zveřejnil místopředseda TOP 09 Lukáš Otys.
Z 389 miliard na 386 miliard— Lukáš Otys (@LukOtys) September 21, 2026
Koalice několik dní hledala úspory. Výsledek? Jednotky miliard. To muselo být vyčerpávající.
Velké divadlo. Malé úspory. pic.twitter.com/aPIlpK61gh
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel k tomu rýpavě poznamenal, že Motoristé po tři čtvrtě roce ve vládě dokázali osekáním tří miliard jediné: že jsou ve vládě „fakt na ozdobu“.
Pikora se tu roky tváří, jak kdyby vyhodil Thatcherovou od zápočtu, Macinka se snaží mistrovat prezidenta, aby pak Motoristi po tři čtvrtě roce ve vládě přišli s tím, že nakonec z navrhovaného schodku 389 miliard „osekali“ miliardy tři…— Matěj Ondřej Havel (@m_o_havel) September 21, 2026
Fakt na ozdobu v té vládě 🙈🎄