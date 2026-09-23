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Schodek rozpočtu bude 386 miliard. Úspory jsou jen divadlo, tvrdí opozice

Jana Langerová
Dnes
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České bankovky a mince s kalkulačkou
Autor: Shutterstock
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V pondělí 21. září vláda schválila návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok. Finální schodek má dosáhnout 386 miliard korun a podle kabinetu odráží jeho klíčové priority.
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Zatímco vládní představitelé hovoří o rekordu v investicích, opozice upozorňuje, že drobný posun v číslech je pouze účetním kouzlem na úkor budoucího zadlužení.

Co se dozvíte v článku
  1. Vláda slibuje rekordní investice, prim hraje zdravotnictví a obrana
  2. Opozice kritizuje pasivitu: „Velké divadlo, malé úspory“
  3. Krok k rozpočtovému armagedonu, zní z ODS a TOP 09

Vláda slibuje rekordní investice, prim hraje zdravotnictví a obrana

Podle premiéra Andreje Babiše je návrh rozpočtu absolutně proinvestiční a nejvíce peněz jde do zdravotnictví a to padesát miliard korun meziročně. Musíme investovat do nemocnic, do nejlepších přístrojů, do prevence… Na druhém místě meziročně je Ministerstvo obrany. Třicet šest miliard, dodal v tiskové zprávě.

Ministryně financí Alena Schillerová na svém účtu na X označila rozpočet 2027 jako investici do zdravého a prosperujícího Česka a upřesnila, že Česko bude příští rok investovat rekordních 290 miliard korun, o 50 miliard více než letos s tím, že zpět do černých čísel míří zdravotnictví.

Ministr kultury Oto Klempíř na X sdílel informaci o skoro miliardě korun navíc pro kulturu, což podle něj není špatný výsledek. Spolu s Alenou Schillerovou měníme nastavení, aby kultura už nebyla otloukánkem veřejných rozpočtů, doplnil.

Opozice kritizuje pasivitu: „Velké divadlo, malé úspory“

Na sociálních sítích se záhy objevilo několik příspěvků od opozičních politiků. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib napsal: Víte, jak dosáhla koalice snížení schodku o 3 mld Kč? Vycucali si z prstu vyšší odhad příjmů o 9 mld a přidali další výdaje „jen“ 6 mld. Tak vznikají „úspory“ podle SPD a Motoristů sobě.

V obdobném duchu reagoval i předseda KDU-ČSL Marián Jurečka. Postup vlády přirovnal k rodině, která si na papíře zvýší očekávané příjmy o 9,5 tisíce, začne utrácet o 6,5 tisíce více a následně prohlásí, že ušetřila tři tisíce.

Ostré vymezení přišlo také od předsedy Starostů Víta Rakušana. Ten zdůraznil, že jde o nejhorší schodek rozpočtu od doby covidu, a to v momentě, kdy se české ekonomice daří: Všichni totiž z vlastní domácnosti nebo firmy víme, že v dobrých dobách se mají dluhy splácet, ne zvyšovat.

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Krok k rozpočtovému armagedonu, zní z ODS a TOP 09

Martin Kupka, předseda ODS, uvedl, že vláda Andreje Babiše na rozpočtovém armagedonu nezměnila vůbec nic. Ukazuje to podle něj naprosto jednoznačně, že se vydala cestou nového rozpočtového plánu: rozhazovat, zadlužit a potom zdanit.

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„Z 389 miliard na 386 miliard. Koalice několik dní hledala úspory. Výsledek? Jednotky miliard. To muselo být vyčerpávající. Velké divadlo. Malé úspory,“ zveřejnil místopředseda TOP 09 Lukáš Otys.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel k tomu rýpavě poznamenal, že Motoristé po tři čtvrtě roce ve vládě dokázali osekáním tří miliard jediné: že jsou ve vládě „fakt na ozdobu“.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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