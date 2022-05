Schváleno: Cestovní náhrady jsou opět vyšší

Letos se již potřetí mění cestovní náhrady. Začátkem roku výše stravného, nyní již podruhé průměrná cena pohonných hmot. Podle § 189 zákoníku práce je ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. A to se aktuálně stalo.

Průměrná cena pohonných hmot se zvýšila

Během března 2022 se zvýšila průměrná cena za 1 litr motorové nafty na 47,10 Kč a průměrná cena benzinu automobilového 95 oktanů na 44,50 Kč. Nárůst ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 511/2021 Sb., tak činí 30,47 % v případě motorové nafty a 20 % v případě benzinu automobilového 95 oktanů po zaokrouhlení. Stávající náhrada 44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů se zvýšila na 44,50 Kč a 47,10 Kč za 1 litr nafty na 47,10 Kč.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb., má číslo 116/2022 Sb., a je účinná od 14. května 2022.

Vyhlášky o cestovních náhradách v roce 2022

Cestovní náhrady se každoročně zvyšují k 1. lednu. Ani rok 2022 nebyl výjimkou. Vyhláškou s číslem 511/2021 Sb., se změnila sazba stravného, základní náhrada i průměrná cena pohonných hmot. Popisovali jsme v článku: Tuzemské cestovní náhrady a stravenkový paušál v roce 2022

Další změnu přinesla vyhláška s číslem 47/2022 Sb. s účinností od 12. března 2022. V § 4 písm. d) vyhlášky č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se částka „4,10 Kč“ nahradila částkou „6,00 Kč“.

A poslední změnou je aktuálně popisovaná vyhláška s číslem 116/2022 Sb., která změnila průměrné ceny pohonných hmot za používání silničních motorových vozidel v § 4 písm. a) a písm. c).

Rekapitulace změn v tabulce

Pro správné zpracování cestovních náhrad je samozřejmě důležité znát konkrétní průměrnou cenu pohonných hmot a přesné datum změny. V následující tabulce jsou potřebné údaje zobrazeny.

Změna k 1. lednu 2022 k 12. březnu 2022 k 14. květnu 2022 1 litr benzínu 95 oktanů 37,10 Kč 37,10 Kč 44,50 Kč 1 litr benzínu 98 oktanů 40,50 Kč 40,50 Kč 40,50 Kč 1 litr nafty 36,10 Kč 36,10 Kč 47,10 Kč 1 kilowatthodina elektřiny 4,10 Kč 6,00 Kč 6,00 Kč

Připravované změny v „dodanění“ při používání vozidla

Novela zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 204 upravuje (mimo jiné) takzvané přidanění při využití vozidla k služebním i soukromým účelům. Jde o nízkoemisní vozidla, jejichž využití by mělo být pro zaměstnance i pro zaměstnavatele výhodnější. Změnu bude tento týden projednávat Senát. Účinnost je plánována od července 2022.

Jestliže zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně služební vozidlo k používání nejen pro služební, ale i soukromé účely, považuje se tento benefit za nepeněžní příjem zaměstnance. Zaměstnanci se ve mzdě přidaní částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý (i započatý) kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Přitom nerozhoduje, zda je v konkrétním měsíci vozidlo k soukromým účelům skutečně použito, ale zda je zaměstnanci na základě smlouvy k soukromým účelům k dispozici. V ocenění tohoto benefitu však není zohledněna aktuální situace a dlouhodobé trendy vyžadující zvýšenou podporu nízkoemisní mobility, jejíž provozování přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů, je šetrnější k životnímu prostředí a nevyžaduje (případně redukuje potřebu) využívání pohonných hmot v podobě motorové nafty či motorového benzinu.





Proto má dojít ke stanovení odlišného režimu v případech souvisejících s poskytováním nízkoemisních motorových vozidel zaměstnavatelem zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům, ve prospěch nízkoemisní mobility. Při bezplatném poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci k používání ke služebním i soukromým účelům má dle novely dojít ke snížení procentuální částky ocenění bezúplatného příjmu zaměstnance ze vstupní ceny z 1 % na 0,5 %.

A to v případě, kdy je poskytnuto nízkoemisní motorové vozidlo (např. elektromobil či vozidlo kombinující spalovací motor a elektromotor). Podrobně (včetně postupu při využití více vozidel současně či postupně) v článku: Změny v přidanění vozidla užívaného ke služebním i soukromým účelům

Klesne spotřební daň

Další změnou, která sice aktuálně neovlivní průměrnou cenu pohonných hmot, avšak cenu skutečnou, je snížení spotřební daně. Senát minulý týden odsouhlasil novelu zákona o spotřebních daních, která od června do září snižuje spotřební daň z pohonných hmot o 1,50 Kč na litr. Ministerstvo financí, které novelu předložilo, očekává, že by to spolu s dalšími kroky mohlo vést k poklesu cen benzínu a nafty až o 5,50 Kč na litr.

Spolu s monitoringem cen by toto opatření mělo podle ministerstva vést ke snížení ceny pohonných hmot. Protože spotřební daň ovlivňuje i výpočet DPH z pohonných hmot, mohly by ceny poklesnout až o 1,80 Kč na litr. Informovali jsme v článku: Spotřební daň z pohonných hmot klesne o 1,50 Kč na litr, návrh schválil i Senát