Senát Sněmovně vrátil EET, z evidence chce vyloučit bezhotovostní platby

Senát se shodl, že by se mělo zrušit zastropování zdravotních benefitů s vymezením, které zdravotní úkony (například estetické) nemohou být o daně osvobozeny. O návrhu tak bude znovu jednat Poslanecká sněmovna.
Co se dozvíte v článku
Senát vrátil Sněmovně zákon o evidenci tržeb
Senát ve středu projednal návrh zákona o evidenci tržeb, který kromě EET 2.0 přináší i některé změny v daňové oblasti. Jedná se například o návrat některých slev na dani, změny u DPH či úpravu místní působnosti finančních úřadů. Jednu ze změn tvoří i úprava zdanění zaměstnaneckých benefitů. Pro většinu volnočasových zaměstnaneckých benefitů už nemá platit strop pro osvobození od daně (aktuálně jsou osvobozeny do limitu poloviny průměrné mzdy). Pro zdravotní benefity má však strop ve výši průměrné mzdy zůstat, přičemž některá vybraná plnění zaměstnavatele v rámci péče o zdraví zaměstnanců (např. nadstandardní preventivní prohlídky, screening diabetu, kardiovaskulárních onemocnění či onkologické prevence nebo očkování) budou osvobozena od daně z příjmů podle § 6 odst. 7 zákona o daních z příjmů a nového písmena f).
A právě úprava zdravotních benefitů byla jedním z důvodů, proč Senát dnes návrh Sněmovně vrátil s upraveným zněním. Limit pro zdravotní benefity by měl být podle Senátu zcela zrušen, a místo plnění, která jsou osvobozena od daně, by se měl stanovit seznam plnění, kterých se osvobození netýká.
Jedná se o totožný návrh, který ve Sněmovně předložil Štěpán Slovák (ODS).
Namísto vytváření nového pozitivního seznamu vybraných nezastropovaných plnění se navrhuje systémově jednodušší a přehlednější řešení, spočívající v odstranění limitu pro zdravotní benefity jako celek a v doplnění negativního výčtu plnění v příloze, na která se osvobození nevztahuje. Takové řešení je přehlednější, administrativně méně zatěžující a lépe předvídatelné pro zaměstnavatele, zaměstnance i poskytovatele zdravotních služeb. Zároveň předchází situaci, kdy by vedle sebe existovaly dva odlišné režimy zdravotních benefitů, tedy režim limitovaný a režim nelimitovaný, mezi nimiž by bylo obtížné jednotlivá plnění rozlišovat, psalo se ve zdůvodnění návrhu.
Senát chce z EET vyřadit bezhotovostní platby
Senát ale kromě úpravy zdanění zdravotních benefitů podpořil i změny v samotné evidenci tržeb. Z EET by dle Senátu měly vypadnout bezhotovostní platby. To ovšem už od počátku odmítá ministryně financí, podle které je u EET 2.0 nutné, aby byly evidovány všechny kontaktní platby, ať už jsou uskutečněny jakýmkoli způsobem.
Sněmovna bude o zákonu opět hlasovat
Sněmovna tak o návrhu zákona o evidenci tržeb bude muset hlasovat minimálně ještě jednou. Vzhledem k tomu, že Senát navrhl z EET 2.0 vyloučit i bezhotovostní platby, je takřka jisté, že Sněmovna návrh odhlasuje v původním znění. Samotná EET odstartuje v lednu 2027.