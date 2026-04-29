Senátní výbor podpořil snížení záloh OSVČ, mohlo by k němu dojít od června

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Sociální výbor Senátu podpořil snížení minimálních záloh OSVČ na sociální pojištění. Dá se tak očekávat, že návrh podpoří i Senát jakožto celek. Otázkou ale zůstává, kdy novela nabyde účinnosti.

Pokud ji podepíše i prezident a vyjde ve Sbírce zákonů ČR v květnu, nižší zálohy se budou platit už za červen. Novela nicméně minimální zálohy mění zpětně od začátku letošního roku.

Co se dozvíte v článku
  1. Minimální zálohy na sociální pojištění klesnou zpětně
  2. Rozdíl mezi zálohami si půjde nechat vrátit
  3. U paušální daně si půjde snížit jednu platbu
  4. Kdy zákon nabyde účinnosti? 

Minimální zálohy na sociální pojištění klesnou zpětně

Sociální výbor Senátu podpořil tento týden návrh zákona, který pro letošní rok (a další roky) ponechává minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ hlavních na 35 % průměrné mzdy. Dle dříve platné legislativy totiž od roku 2026 stoupl minimální vyměřovací základ na 40 % a minimální zálohy na sociální pojištění se tak zvýšily z 4759 Kč na 5720 Kč. Zálohu v této výši tak OSVČ musí platit do té doby, než nabyde účinnosti zmíněná novela. Následně pak minimální záloha klesne o 715 Kč na 5005 Kč.

Rozdíl mezi zálohami si půjde nechat vrátit

Zároveň novela počítá s tím, že v roce 2026 v období před účinností navrhovaného zákona rozdíl mezi zaplacenou zálohou na pojistné z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 40 % průměrné mzdy a zálohou na pojistné, která by byla stanovena podle navrhované úpravy z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 35 % průměrné mzdy, si půjde nechat vrátit. OSVČ však bude muset podat žádost. 

Pokud příslušná územní správa sociálního zabezpečení žádosti vyhoví, rozdíl na zálohách zašle OSVČ do 2 měsíců ode dne jejího podání na účet, ze kterého OSVČ platí zálohy na pojistné, případně způsobem, který osoba samostatně výdělečně činná v žádosti určí. Pokud má být částka vyplacena v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, bude náklady na doručení platit OSVČ. Žadatel rovněž bude vyrozuměn písemným nebo elektronickým oznámením. V případě nevyhovění žádosti zašle ÚSSZ žadateli písemné oznámení a poučení, že v případě nesouhlasu může do 30 dnů požádat o vydání rozhodnutí.

Jestliže OSVČ o vrácení uvedeného rozdílu nepožádá, zohlední se zaplacená záloha při stanovení pojistného za rok 2026 (tj. bude nižší nedoplatek na pojistném nebo vznikne přeplatek na pojistném) při podání přehledu.

U paušální daně si půjde snížit jednu platbu

Zastavení nárůstu minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění se projeví i v prvním pásmu paušální daně OSVČ, ve kterém se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč. V druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč. 

AI skoleni

V prvním pásmu tak paušální daň sice letos vzrostla na 9984 Kč, nakonec by ale měla klesnout „jen“ na 9162 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná. Zatímco u sociálního pojištění půjde požádat o vrácení přeplatku, u paušální daně bude jiný postup. Oproti zálohám na sociální pojištění sice nepůjde požádat o vrácení přeplatku, OSVČ si ale bude moct snížit další platbu paušální daně. 

Kdy zákon nabyde účinnosti? 

Zůstává ovšem otázkou, kdy přesně zákon nabyde účinnosti. Senát ji pravděpodobně na začátku května schválí. Jestli normu podepíše i prezident a vyjde ve Sbírce zákonů ČR ještě v květnu, půjde nižší zálohy platit už za červen.

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

