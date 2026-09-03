Senioři řidiči už potvrzení od lékaře vozit nemusí. Pro některé ale povinnost trvá

Povinnost vozit papírové potvrzení o zdravotní způsobilosti řidiče sice mizí, ale postupně. Od 1. ledna 2026 se totiž zdravotní posudky evidují elektronicky a policie si jejich platnost může při silniční kontrole ověřit sama v registru řidičů. Neznamená to ale, že všichni řidiči mohou starý dokument okamžitě nechat doma. Rozhoduje datum vydání posudku.
Nově už stačí elektronický posudek
Pokud lékař vydal zdravotní posudek od 1. ledna 2026, řidič jeho papírovou podobu při jízdě vozit nemusí. Lékař zapíše výsledek do elektronického systému a oprávněné kontrolní orgány si mohou zdravotní způsobilost ověřit online.
Řidič kvůli tomu nepotřebuje žádnou speciální aplikaci ani nemusí mít v telefonu uložené potvrzení. Platnost posudku si při kontrole ověří policie sama, potvrzuje na svém webu Ministerstvo dopravy ČR.
Pozor na staré papírové posudky
U posudků vydaných do 31. prosince 2025 ale platí přechodná pravidla. Ministerstvo dopravy uvádí, že pokud řidič takový posudek stále používá, musí ho mít při řízení u sebe a na vyžádání ho předložit.
Pravidla se ale mohou lišit podle věku řidiče a termínu jeho další povinné prohlídky.
Například člověk, kterému bylo 65 let v roce 2025, absolvoval tehdy povinnou prohlídku a další ho podle nových pravidel čeká až v 70 letech. Do té doby ale podle Ministerstva dopravy ČR musí starý papírový posudek při řízení vozit.
Stejně je tomu u řidiče, který v roce 2025 oslavil 68 let. Další prohlídku absolvuje až v roce 2027, kdy mu bude 70 let, a do té doby musí mít u sebe starý posudek z roku 2025.
První prohlídka je nově až v 70 letech
Od letošního roku se zároveň změnil věk, kdy musí starší řidiči poprvé povinně k lékaři. První pravidelná prohlídka je nově až v 70 letech. Řidiči ve věku 65 až 69 let tak už nemusí absolvovat lékařskou prohlídku pouze kvůli dosažení určitého věku.
Po 70. narozeninách se pak prohlídky opakují každé dva roky.
Lékař navíc může v konkrétním případě stanovit kratší dobu platnosti posudku. Pak se řidič musí řídit právě termínem, který mu lékař určil.
Kdo tedy musí mít papír u sebe?
Jednoduše řečeno: nové elektronické posudky už řidiči vozit nemusí. U starších papírových posudků ale povinnost za určitých okolností stále trvá.
Ministerstvo dopravy ČR uvádí například tyto situace:
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65 let v roce 2025: další povinná prohlídka až v 70 letech, tedy v roce 2030; starý posudek se podle aktuálního režimu musí do další prohlídky vozit.
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68 let v roce 2025: další prohlídka v roce 2027; do té doby je nutné mít u sebe papírový posudek vydaný v roce 2025.
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70 let v roce 2025: další prohlídka je podle nových pravidel v roce 2027; do vydání nového elektronického posudku je třeba vozit starý papírový dokument.
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Posudek s kratší platností: rozhoduje termín stanovený lékařem.
Jakmile řidič absolvuje novou prohlídku a dostane elektronický posudek vydaný od 1. ledna 2026, papírové potvrzení už při jízdě potřebovat nebude.
Bez papíru i bez aplikace
Změna tak neznamená, že by si senioři museli pořizovat nějaký nový doklad do telefonu. Při silniční kontrole si platnost zdravotního posudku ověří online policie nebo jiný oprávněný kontrolní orgán. Podle Ministerstva dopravy ČR se povinnost vozit posudek netýká ani cest seniorů do zahraničí.