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Senioři už nenusí dokazovat, že žijou, aby dostali důchod. Česko změnilo pravidla

Jana Knížková
Dnes
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seniorka kouká vzhůru s udiveným výrazem, se zdviženým prstem
Autor: Depositphotos.com
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Administrativa spojená s pobíráním českého důchodu ze zahraničí se mění. Nová pravidla se týkají lidí, kteří mají bydliště v Rakousku a pobírají český důchod.
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Českým důchodcům žijícím v Rakousku odpadla povinnost posílat České správě sociálního zabezpečení potvrzení, že jsou naživu. Úřady si potřebné údaje nově předávají elektronicky. Poslední potvrzení bylo potřeba zaslat v červnu.

Od 24. června 2026 platí dohoda o elektronické výměně údajů mezi Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a rakouskými důchodovými institucemi. Díky ní si česká strana potřebné informace ověřuje přímo od rakouských úřadů.

Nejdůležitější změnou pro české důchodce žijící v Rakousku je konec povinnosti zasílat takzvané Potvrzení o žití. Tento dokument byl dosud podmínkou pro pokračování výplaty českého důchodu.

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Poslední potvrzení bylo potřeba v červnu

ČSSZ naposledy požadovala potvrzení o žití v červnu 2026. Od té doby už ho lidé, kterých se nová úprava týká, posílat nemusí.

Úřad proto důchodce žijící v Rakousku upozorňuje, aby potvrzení o žití už nezasílali. Výplata českého důchodu pokračuje beze změny a peníze dál chodí v pravidelných měsíčních splátkách na stávající bankovní účet.

Elektronická výměna údajů se týká především informací o tom, zda je příjemce důchodu stále naživu. Právě tato informace je důležitá pro ověření, že nadále splňuje základní podmínku pro výplatu důchodu.

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Důchodci dostali informace dopisem

Lidé, kterých se změna týká, dostali od ČSSZ informaci také dopisem zaslaným na jejich adresu v Rakousku. Ten obsahuje podrobnosti o nové úpravě.

Pro české důchodce v Rakousku tak skončila povinnost vyřizovat pravidelné potvrzení o žití. Administrativa spojená s výplatou českého důchodu se díky elektronickému propojení českých a rakouských institucí výrazně zjednodušila.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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