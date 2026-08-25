Senioři už nenusí dokazovat, že žijou, aby dostali důchod. Česko změnilo pravidla

Českým důchodcům žijícím v Rakousku odpadla povinnost posílat České správě sociálního zabezpečení potvrzení, že jsou naživu. Úřady si potřebné údaje nově předávají elektronicky. Poslední potvrzení bylo potřeba zaslat v červnu.
Od 24. června 2026 platí dohoda o elektronické výměně údajů mezi Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a rakouskými důchodovými institucemi. Díky ní si česká strana potřebné informace ověřuje přímo od rakouských úřadů.
Nejdůležitější změnou pro české důchodce žijící v Rakousku je konec povinnosti zasílat takzvané Potvrzení o žití. Tento dokument byl dosud podmínkou pro pokračování výplaty českého důchodu.
Poslední potvrzení bylo potřeba v červnu
ČSSZ naposledy požadovala potvrzení o žití v červnu 2026. Od té doby už ho lidé, kterých se nová úprava týká, posílat nemusí.
Úřad proto důchodce žijící v Rakousku upozorňuje, aby potvrzení o žití už nezasílali. Výplata českého důchodu pokračuje beze změny a peníze dál chodí v pravidelných měsíčních splátkách na stávající bankovní účet.
Elektronická výměna údajů se týká především informací o tom, zda je příjemce důchodu stále naživu. Právě tato informace je důležitá pro ověření, že nadále splňuje základní podmínku pro výplatu důchodu.
Důchodci dostali informace dopisem
Lidé, kterých se změna týká, dostali od ČSSZ informaci také dopisem zaslaným na jejich adresu v Rakousku. Ten obsahuje podrobnosti o nové úpravě.
Pro české důchodce v Rakousku tak skončila povinnost vyřizovat pravidelné potvrzení o žití. Administrativa spojená s výplatou českého důchodu se díky elektronickému propojení českých a rakouských institucí výrazně zjednodušila.