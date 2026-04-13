Seniorům letos končí nejvíce řidičských průkazů

Mnoho řidičů ani netuší, že se jich letos výměna řidičského průkazu týká. Přitom jsou čísla jasná. Jak upozorňuje Ministerstvo dopravy ČR, do konce roku musí nový doklad vyřídit více než 451 tisíc lidí. Největší nápor úřady očekávají mezi červnem a listopadem, kdy skončí platnost většině průkazů.
Nejvíce se změna týká seniorů
Z pohledu věku je situace jednoznačná. Největší skupinou jsou lidé ve věku 61 let a více, kterých se výměna týká nejčastěji. Jedná se o více než 143 tisíc řidičů, tedy téměř třetinu všech případů.
Pro starší řidiče je důležité na výměnu nezapomenout včas. Propadlý řidičský průkaz totiž znamená zbytečné komplikace, například při silniční kontrole nebo při cestách do zahraničí.
Nejvíc průkazů končí v srpnu
Největší nápor čeká úřady právě v letních a podzimních měsících. Nejvíce řidičáků propadne v srpnu, následovaném červnem a říjnem.
Kdo si nechá výměnu na poslední chvíli, může narazit na dlouhé čekání. Přitom o nový průkaz lze požádat už tři měsíce před koncem jeho platnosti, což může výrazně ušetřit čas i nervy.
Výměna je zdarma
Samotná výměna z důvodu končící platnosti je zdarma a dnes už ji není nutné řešit jen na úřadě. Díky Portálu dopravy lze žádost podat online a hotový průkaz si nechat doručit na vybrané výdejní místo.
Nově je možné také nechat si doklad zaslat do Balíkovnynebo do jednoho z více než 10 000 výdejních boxů po celé České republice. Za doručení do výdejního boxu se platí 100 korun, standardní vyzvednutí na úřadě je zdarma.
Zatímco v Česku už není nutné mít řidičák vždy u sebe, při cestách do zahraničí je fyzický doklad stále povinný. Řidičský průkaz je nutné měnit každých deset let. Pokud si nejste jistí jeho platností, je dobré ji zkontrolovat co nejdříve, ideálně ještě před letní sezónou.
Za samotnou výměnu se neplatí
Jestliže dochází k výměně řidičského průkazu z důvodu jeho končící platnosti, je to zdarma. V případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů činí správní poplatek 160 Kč. Pokud je žádost o vydání řidičského průkazu podána ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů, správní poplatek činí 560 Kč.
Podle Ministerstva dopravy ČR je ideální podat žádost do 90 dnů před vypršením platnosti.
Zákonná lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je do 20 dnů od podání žádosti. Pokud si požádáte o vydání v kratší lhůtě, je tato lhůta do 5 pracovních dnů, uvádí Portál dopravy v rámci otázek a odpovědí.