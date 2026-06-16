Podnikatel.cz  »  Právo

Seniory připravují o celoživotní úspory. Tohle jsou nejčastější triky podvodníků

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Smutný senior, který má hlavu v rukách
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Podvodníci jsou stále vynalézavější a stále častěji cílí na seniory. Vydávají se za bankéře, policisty i rodinné příslušníky a snaží se své oběti přimět k rychlému rozhodnutí. Jaké jsou nejčastější triky i varovné signály?
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Telefonát od údajného pracovníka banky, SMS o napadeném účtu nebo zpráva od „vnuka“, který nutně potřebuje peníze. Scénáře internetových a telefonických podvodů se neustále mění, jejich cíl ale zůstává stejný. Získat přístup k úsporám obětí.

Podvodníci stále častěji míří právě na seniory, u nichž spoléhají na důvěru v autority, snahu pomoci blízkým i obavy z nečekaných problémů. Na nejčastější triky i varovné signály upozorňuje spotřebitelská organizace dTest.

Jediná kopie vaší občanky vám může způsobit obrovské problémy Přečtěte si také:

Jediná kopie vaší občanky vám může způsobit obrovské problémy

Banka ani policie po vás heslo chtít nebude

Jedním z nejčastějších triků je telefonát nebo zpráva, která se tváří jako komunikace od banky, policie, pošty nebo doručovací společnosti. Oběť se dozví, že její účet je údajně v ohrožení, někdo se pokusil sjednat úvěr jejím jménem nebo je potřeba rychle potvrdit platbu.

Podvodníci často vytvářejí časový tlak. Tvrdí například, že je nutné jednat okamžitě, jinak přijdete o peníze. Někdy dokonce doporučují, abyste o celé věci nikomu neříkali.

Banka ani policie po vás nikdy nebude chtít heslo do internetového bankovnictví, číslo platební karty nebo převod peněz na „bezpečný účet“.

Lidé je teď dostávají do schránek. Úřední e-maily jsou ve skutečnosti past Přečtěte si také:

Lidé je teď dostávají do schránek. Úřední e-maily jsou ve skutečnosti past

Pozor na zprávy od „dětí“ a „vnuků“

Velmi rozšířené jsou také podvody, při nichž pachatel předstírá, že je váš syn, dcera nebo vnuk. Zpráva často začíná nenápadně: „Ahoj mami, mám nové číslo“ nebo „Rozbil se mi telefon, napiš mi přes WhatsApp.“ Po několika větách následuje žádost o půjčku nebo rychlé zaslání peněz.

Podvodníci přitom dobře vědí, že rodiče a prarodiče chtějí svým blízkým pomoci a často jednají bez delšího přemýšlení.

Odborníci proto doporučují jednoduché pravidlo: Než pošlete jakékoliv peníze, ověřte si, že skutečně komunikujete se svým příbuzným. Nejlépe telefonicky nebo osobně.

Nový podvod se „zapomenutým účtem“ cílí na seniory. Policie popisuje, jak probíhá Přečtěte si také:

Nový podvod se „zapomenutým účtem“ cílí na seniory. Policie popisuje, jak probíhá

Největším nepřítelem je spěch

Podle dTestu podvod obvykle nezačíná složitým hackerským útokem. Často jde o obyčejnou zprávu nebo telefonát, který má v člověku vyvolat strach, nejistotu nebo naopak pocit výhodné nabídky.

Seniorům i jejich blízkým doporučujeme, aby si doma nastavili jednoduché pravidlo. Pokud zpráva vyvolává nepříjemný pocit, tlačí do rychlých rozhodnutí, popřípadě slibuje mimořádnou výhodu, poraďte se s někým blízkým nebo s naší spotřebitelskou poradnou, radí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Právě několik minut navíc může rozhodnout o tom, zda člověk o své peníze přijde, nebo podvod včas odhalí.

WT100_26

Pokuta za rychlost, i když nemáte auto. Nový podvod se šíří přes SMS. Takhle vypadá Přečtěte si také:

Pokuta za rychlost, i když nemáte auto. Nový podvod se šíří přes SMS. Takhle vypadá

Co dělat, když už naletíte

Pokud jste podvodníkovi sdělili údaje z platební karty nebo přístup do internetového bankovnictví, jednejte co nejrychleji. Okamžitě kontaktujte svou banku a požádejte o zablokování karty nebo účtu. Zároveň si uschovejte SMS zprávy, e-maily, čísla účtů, telefonní čísla i snímky obrazovky. Tyto informace mohou pomoci při vyšetřování.

A právě proto platí jednoduché pravidlo: pokud po vás někdo chce peníze nebo citlivé údaje a nutí vás jednat okamžitě, zastavte se. Zavolejte někomu blízkému a vše si ověřte. Několik minut opatrnosti může ochránit celoživotní úspory.

Naletěli jste někdy podvodníkům?

Zobraz výsledek
Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).