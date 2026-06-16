Seniory připravují o celoživotní úspory. Tohle jsou nejčastější triky podvodníků

Telefonát od údajného pracovníka banky, SMS o napadeném účtu nebo zpráva od „vnuka“, který nutně potřebuje peníze. Scénáře internetových a telefonických podvodů se neustále mění, jejich cíl ale zůstává stejný. Získat přístup k úsporám obětí.
Podvodníci stále častěji míří právě na seniory, u nichž spoléhají na důvěru v autority, snahu pomoci blízkým i obavy z nečekaných problémů. Na nejčastější triky i varovné signály upozorňuje spotřebitelská organizace dTest.
Banka ani policie po vás heslo chtít nebude
Jedním z nejčastějších triků je telefonát nebo zpráva, která se tváří jako komunikace od banky, policie, pošty nebo doručovací společnosti. Oběť se dozví, že její účet je údajně v ohrožení, někdo se pokusil sjednat úvěr jejím jménem nebo je potřeba rychle potvrdit platbu.
Podvodníci často vytvářejí časový tlak. Tvrdí například, že je nutné jednat okamžitě, jinak přijdete o peníze. Někdy dokonce doporučují, abyste o celé věci nikomu neříkali.
Banka ani policie po vás nikdy nebude chtít heslo do internetového bankovnictví, číslo platební karty nebo převod peněz na „bezpečný účet“.
Pozor na zprávy od „dětí“ a „vnuků“
Velmi rozšířené jsou také podvody, při nichž pachatel předstírá, že je váš syn, dcera nebo vnuk. Zpráva často začíná nenápadně: „Ahoj mami, mám nové číslo“ nebo „Rozbil se mi telefon, napiš mi přes WhatsApp.“ Po několika větách následuje žádost o půjčku nebo rychlé zaslání peněz.
Podvodníci přitom dobře vědí, že rodiče a prarodiče chtějí svým blízkým pomoci a často jednají bez delšího přemýšlení.
Odborníci proto doporučují jednoduché pravidlo: Než pošlete jakékoliv peníze, ověřte si, že skutečně komunikujete se svým příbuzným. Nejlépe telefonicky nebo osobně.
Největším nepřítelem je spěch
Podle dTestu podvod obvykle nezačíná složitým hackerským útokem. Často jde o obyčejnou zprávu nebo telefonát, který má v člověku vyvolat strach, nejistotu nebo naopak pocit výhodné nabídky.
Seniorům i jejich blízkým doporučujeme, aby si doma nastavili jednoduché pravidlo. Pokud zpráva vyvolává nepříjemný pocit, tlačí do rychlých rozhodnutí, popřípadě slibuje mimořádnou výhodu, poraďte se s někým blízkým nebo s naší spotřebitelskou poradnou, radí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Právě několik minut navíc může rozhodnout o tom, zda člověk o své peníze přijde, nebo podvod včas odhalí.
Co dělat, když už naletíte
Pokud jste podvodníkovi sdělili údaje z platební karty nebo přístup do internetového bankovnictví, jednejte co nejrychleji. Okamžitě kontaktujte svou banku a požádejte o zablokování karty nebo účtu. Zároveň si uschovejte SMS zprávy, e-maily, čísla účtů, telefonní čísla i snímky obrazovky. Tyto informace mohou pomoci při vyšetřování.
A právě proto platí jednoduché pravidlo: pokud po vás někdo chce peníze nebo citlivé údaje a nutí vás jednat okamžitě, zastavte se. Zavolejte někomu blízkému a vše si ověřte. Několik minut opatrnosti může ochránit celoživotní úspory.