Sestavili jsme hitparádu 5 nejčtenějších podnikatelských příběhů, které vás baví

Vůbec nejčtenějším příběhem na serveru Podnikatel.cz byl o Martinovi Cvrčkovi, kterého živí výroba velocipedů. Jaké jsou další nejčtenější příběhy?

K výrobě replik vysokých kol přivedla Martina Cvrčka vzácná souhra několika okolností. První impuls dostal strojní inženýr se specializací na svařování od bratra. Ten svému synovi pořídil originální anglický velociped značky Rudge. Kolo ale bylo poničeno neodbornými zásahy a chybělo mu zadní kolečko, bez něhož bylo nepojízdné. Aby bylo možné na něm znovu vyjet, bylo potřeba zadní kolo dodat. Problém by sice vyřešilo kolečko z dětského kočárku, ale to by historický model dehonestovalo. A protože jsou originální náhradní díly na kolo z konce 19. století pochopitelně nedostatkovým zbožím, Martin se bratrovi nabídl, že chybějící kolečko vyrobí. Čtěte celý příběh

Ještě jako vysokoškolák si instantní polévku klidně dal a vlastně mu i chutnala. Během studií se ale dostal do světa a přičichl ke skutečnému jídlu, které nepochází ze sáčků, ale vyrábí se tradičními postupy. To ho oslovilo a začal vařit jinak. Miluje italskou kuchyni, ale například při přípravě pravého rizota narážel na problém. Nakoupil pravou italskou rýži, kvalitní sýr, šafrán… Chyběl mu ale vývar, který je při vaření rizota potřeba. Když už investoval do originálních a ne zcela laciných surovin, nechtěl přebít jejich chuť něčím tak pochybným jako je vývar z kostky. Začal se proto v obchodech shánět po skutečném vývaru. Jenže ten v Česku nebyl k dostání. Proto mu nezbylo nic jiného, než si vývar udělat sám. Takto začal podnikatelský příběh Jaroslava Váchy. Čtěte celý příběh

Společnost Dino Toys byla oficiálně založena v roce 1993, příběh této rodinné firmy má ale historii mnohem hlubší. Ladislav Mareš založil v Jablonci nad Nisou malou tiskárnu už na přelomu 60. a 70. let minulého století. Živila ho výroba plakátů, vizitek nebo úmrtních oznámení. V průběhu času přidal ještě kartonážku a začal vyrábět hry. Jedním z důležitých milníků se pak stal rok 1984, kdy na trh přišly Dostihy a sázky. Hra inspirovaná imperialistickými Monopoly byla tehdejším režimem odsouzena, ale mezi lidmi se možná i díky negativnímu hodnocení komunistů stala legendou. Češi a Slováci Dostihy a sázky s oblibou hrají už 32 let a hra se stále těší nebývalé popularitě. Svědčí o tom fakt, že se jí už prodalo přes 2,5 milionu kusů. I díky svým Dostihům a sázkám vybudoval Ladislav Mareš po revoluci úspěšnou společnost. Čtěte celý příběh

Všechno to začalo zhruba před třemi lety. Při brouzdání internetem narazil jeden mladý muž na zahraničním webu s designovým zbožím na dřevěné hodinky. Okamžitě mu padly do oka a zatoužil po nich. Jako student si je ale nemohl dovolit a navíc je žádný z výrobců nedělal v provedení s velkým ciferníkem, který sháněl. Protože mu dřevěné hodinky nedaly spát, začal se pídit po tom, kde a za jakých podmínek by si je mohl nechat vyrobit. Řeč je o Pavlu Tesaříkovi, zakladateli značky dřevěných hodinek WOOWA, jehož příběh se až nápadně podobá tomu Jak krtek ke kalhotkám přišel. Čtěte celý příběh

Mostecko je oblastí, do které se nikdo dvakrát nehrne. Kdo by se taky dobrovolně vydal do regionu s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v republice, ležícího uprostřed těžbou zdevastované krajiny? Tato utkvělá představa odrazuje od Mostecka řadu lidí. Jenže situace až tak dramatická není. Tamní obyvatelé sice těžko shání práci, ale žijí v regionu, který oplývá zcela unikátní krásou. To, co jiní berou jako handicap, se rozhodl proměnit ve výhodu mladý podnikatel Martin Bareš, majitel firmy Offroadsafari. Čtěte celý příběh