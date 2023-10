Sestry si založily značku zaměřenou na základní kousky oblečení. Jak jim to klape?

Ví, co od sebe čekat

Z počátku je okolí přesvědčovalo o tom, že podnikání mezi sestrami nemůže fungovat. Sestry si však myslí, že je to pro ně výhoda, protože se dokonale znají, mohou si věřit a ví, co jedna od druhé čekat. Hodně lidí nás odrazuje, že byznys a rodina se nemá kombinovat, že to může špatně dopadnout, ale my v tom opravdu vidíme spíše výhody. Díky tomu, že se známe celý život, víme, co od sebe čekat, dodává Martina Kouřilová. Práce mezi sebou nemají nějak striktně rozdělené, ale zatímco Martina má ráda ve všem pořádek a její silnou stránkou jsou tabulky a čísla, Veronika je spíše kreativec. Když se snažím vytvořit nějakou grafiku a ukážu to sestře, často mám pocit, že je v rozpacích a neví, jestli to opravdu myslím vážně, usmívá se Martina. Sestra dělá vizuál, sociální sítě a tvoří obsah. Také nám moc pomáhají její zkušenosti z modelingu. Já se zaměřuji spíše na texty, čísla, nastavení e-shopu a snažím se, abychom ve všem měly systém a pořádek, doplňuje Martina.

S rodinným byznysem jim nikdo finančně nepomáhá, protože si ho chtěly vybudovat samy. Hodně je však podporuje jejich máma, a to tak, že občas balí objednávky, jezdí s nimi na trhy, kde i prodává a chystá věci, nebo se jako modelka účastní focení. Často se jí také ptáme na názor, když třeba chceme šít něco pro její generaci, přidává Veronika Prášilová. U Kouřilových nikdo nepodniká, takže přímo z rodiny jim nikdo nebyl vzorem. Vidíme ale, že být celý život jen v zaměstnání a nic moc z toho nemít, není pro nás. My jsme nastavené tak, že si chceme vybudovat něco svého, na co můžeme být v budoucnu pyšné, i když tomu budeme muset hodně obětovat, říká Martina.

Vše začalo tričkem

Veronika Prášilová vysvětluje, že při výběru oblečení v klasických obchodech jim chyběly především kvalitní materiály, které by se nezačaly žmolkovat. Co mi nejvíc vadí, že vždycky, když vyperu nějaké oblečení koupené z fast fashion obchodu, tak je to najednou sražené, přetočí se švy a podobně, popisuje. Martina zmiňuje, že když začínaly s tričky, tak jim chybělo obyčejné bílé tričko, které by nebylo průsvitné, byla u něj vyšší gramáž, bylo kvalitně ušité s pevnými švy a nezačalo se párat. Než Veronika s Martinou přistoupily k samotné výrobě, musely si nastudovat spoustu informací o materiálech i o samotném šití. Největší problém byl najít nějakou firmu nebo švadlenku, vzpomínají, jak vždy ztroskotaly na tom, že by musely vyrábět například od sto kusů dané velikosti a barvy, což nebylo v jejich finančních možnostech. Menší firmičky šijí zakázky až od více kusů, což pro nás nebylo finančně možné. Také jsme nechtěly švadlenku, která šije na obyčejném hobby stroji, shodují se.





Dalším krokem bylo najít pro trička nejvhodnější materiál. Začaly jsme dělat první vzorky, které jsme pár měsíců testovaly. Několikrát jsme je praly, abychom viděly, jak se ta látka chová, a až pak jsme spustily ostrou výrobu, popisuje Veronika. Při výběru všech látek dbají na jejich kvalitu a jsou rády, že některé kousky šijí i přímo z českých látek. Trička a některé sukně od značky Basicatory jsou z organické biobavlny s vyšší gramáží a certifikací GOTS. Veronika popisuje, že chtěly mít látku pro trička s touto certifikací hlavně proto, že je v jejím rámci kontrolovaný celý proces výroby látky, a to od zasazení semínka bavlny až po export dodavateli. Důraz je kladen také na to, jestli mají zaměstnanci dobré pracovní podmínky a jsou adekvátně finančně ohodnoceni a nedochází k dětské práci. Pro získání této certifikace musí firma doložit laboratorní testy a podrobit se auditu zaměřenému právě na pracovní prostředí.

Nejde o trendy záležitost

Sestry se shodují, že jejich oblečení musí být nadčasové a snadno kombinovatelné, z příjemných materiálů a kvalitně ušité. Dáváme si záležet na kvalitě šití, se švadlenkou probíráme různé typy švů a řešíme, co kde bude nejlepší použít, aby se daný kousek netrhal a držel tvar. Protože právě nesnášíme, jak je to z fast fashion obchodů nekvalitní, říká Martina a dále vysvětluje, co si představit pod pojmem základní kousek. Není to podle ní trendová záležitost, která by byla moderní jen jednu sezónu, ale je to oblečení, které snadno zkombinujete a vždy vás zachrání, když nevíte, co na sebe.

Martina s Veronikou se přitom nebojí, že by s rozrůstáním sortimentu docházelo k tomu, že už nepůjde jen o basic modely. Podle nich existuje totiž opravdu velké množství střihů, a přitom se stále jedná o základní kousek. Například kalhoty mohou mít jiné výšky pasů nebo šířky nohavic. A pořád jde o základní kousek. Podobně je tomu u triček, kde jsou zase různé délky rukávů, typy výstřihů atd. Jde také o to, na jaký typ postavy tvoříme. Jestli je to spíše pro mladší nebo starší, upřesňuje Martina.

U střihů se sestry inspirují třeba tím, co jim chybí v obchodech, případně kombinují nápady z více kousků dohromady. Veronika prozrazuje, že se inspirují také na Pinterestu nebo Instagramu. Na šití mají moc šikovnou švadlenku, která se jim snaží ve všem vyhovět. Společně vymýšlí střih a vytváří prototypy, které testují. A teprve až když jsou úplně spokojené, tak se šije finální produkt.

Cílovky jsou rozdílné

Může se zdát, že běžné obchody s oblečením jsou pro Basicatory konkurencí, avšak Veronika je tak úplně nevnímá a zdůrazňuje, že v těchto obchodech nakupuje jiná cílová skupina. Takzvaná slowfashion je spojena s ekologií, etikou a udržitelností a takové značky si zakládají na otevřenosti a upřímnosti vůči svým zákazníkům. V Basicatory se snažíme předávat lidem informace přes Instagram prostřednictvím naučných postů, říká. Vysvětlují, proč by se nad nákupem pomalé módy měli lidé zamyslet. Důvodem, proč si lidé nekoupí nějaký slowfashion kousek, bývá často cena, ale když si to člověk přepočítá na dobu nošení, tak zjistí, že ho to vyjde levněji než kousek z obyčejného obchodu, protože ten pravděpodobně tak dlouho nevydrží, dodává Veronika.

V Basicatory si zakládají na osobním přístupu a občas se tak stává, že něco šijí přímo na míru. Například jinou barvu nebo velikost, kterou nemají standardně v nabídce, a také upravují délky. To se vám v běžném obchodě nestane, směje se Veronika. Podle ní nejde popsat typickou zákaznici, protože to není o věku, vzdělání ani financích, ale o tom, jak člověk přemýšlí a co je pro něj důležité. Klidně to může být studentka, která, i když jí to třeba úplně finančně nevychází, tak daný kousek chce a našetří si na něj a raději takto investuje, než že si postupně koupí tři trička z fast fashion, které časem stejně vyhodí. Také to může být i třeba úspěšná podnikatelka, která nemusí tolik řešit, kolik co stojí. Bývá to různé a nedá se to shrnout, vysvětluje.

Výstup z komfortní zóny

Oblečení od Basicatory je nyní možné vidět ve dvou kamenných obchodech: v Praze v Tvorba Store a v Luna Butiku v Olomouci. Veronika s Martinou se také snaží chodit na různé trhy lokálních tvůrců, jako je například Dyzajn market nebo Mint market. Účastnily se také několika přehlídek a FashionWeeku v Praze. Snažíme se účastnit různých akcí a zkoušíme, kde najdeme naši cílovku, doplňuje Martina s tím, že se aktivně věnují i online prostředí a tvoří obsah na Instagramu, Facebooku nebo TikToku. Z online prostředí se tak sestry přesouvají také do offline a je to pro ně výstup z komfortní zóny. Bylo to pro nás obtížné, protože jsme introvertní povahy a offline prostředí nám není tak příjemné jako to online. Původně to ani nebyl plán, ale tím, že zkoušíme všechny možnosti, jak se dostat k zákazníkům, musíme zkoušet i tohle, říká s úsměvem Veronika.