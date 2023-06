Sezóna letních festivalů klepe na dveře. Co letos ovlivní tento byznys?

Pořadatelé jsou v největším zápřahu

Jiří Hlinka, výkonný ředitel festivalové asociace FESTAS zastřešující na 30 hlavních hudebních festivalů, hovoří před letošní sezónou z výše popsaných důvodů o rozechvělosti s tím, že festivaly zažívají každoroční provozně-ekonomickou premiéru a dlouhodobý funkční model v této části kreativního průmyslu nefunguje. Lze být jen stále ve střehu a připravený na změny. Tou hlavní je počasí. V naší branži se říká, že o úspěchu vyjádřeném profitem, nebo naopak prodělkem rozhodují tři dny před festivalem. To bude až na výjimky platit také v letošním roce, myslí si. Markéta Broumová z Mighty Sounds tato slova potvrzuje s tím, že je pro ně situace těžká v tom ohledu, že pořádat hudební akci této velikosti je čím dál těžší a hlavně dražší. Náklady se jim přes veškerou snahu navýšily skoro o 20 %. To je neudržitelné a pro organizátory opravdu velmi komplikované. Děláme ale vše pro to, aby byl letošní ročník co nejlepší a aby si ho návštěvníci mohli maximálně užít, dodává.

Pavel Pavlík, organizátor festivalu Brutal Assault, uvedl, že vše probíhá jak v dobách před covidem, takže doufají v další úspěšný ročník. Podle plánu se vše daří také organizátorům Beats For Love, kteří jsou podle ředitele marketingu Matyáše Ožany v tom největším zápřahu a zároveň natěšení na další ročník. Jiří Sedlák, PR and communication Colours of Ostrava, přiznává, že příprava letošního ročníku je již o poznání klidnější, než tomu bylo vloni, protože po vynucené dvouleté pauze nebylo jednoduché obnovit dodávky hlavních komponentů nutných pro stavbu festivalového areálu. Řada našich dlouholetých dodavatelů během covidu svoji činnost výrazně omezila anebo rovnou ukončila. Před letošní festivalovou sezónou je situace stabilizovaná. Příprava letošního ročníku již probíhá standardně, doplnil. Podobně i Ondřej Vrba, ředitel Let It Roll, uznává, že se postupně vrací do dřívější atmosféry před festivalem, jakou zažívali před covidem. Minulý rok se nesl v duchu velké neznámé, nevěděli jsme, jestli fanoušci na eventy dorazí, jestli bude dostatek zaměstnanců, materiálu, vzpomíná.

S nákupem vstupenek jsou lidé opatrnější

Zatímco na některé festivaly se vstupenky prodávají slušně, jinde je situace odlišná. Například Krásný ztráty Live mají už polovinu prodanou a jako první se prodaly ty nejdražší kategorie včetně ubytování na statku Všetice. Také na Beats for Love se každým dnem prodává více a více vstupenek a organizátoři věří, že je čeká podobně rekordní návštěvnost jako v loňském roce. Máme historicky nejlepší předprodej, pokud nepočítáme minulý rok, kdy se nám nahromadily vstupy z prodejů z covidového období. Věříme, že návštěvníci znovu festival vyprodají, přidává se Ondřej Vrba. V případě Brutal Assault předprodej probíhá stejně jako každý rok, ale Pavel Pavlík musí objektivně zmínit, že v posledních pěti měsících cítí především v ČR cca 15% zpomalení, což může mít souvislost s přicházející ekonomickou krizí, která se netýká všech sektorů, ale selektivně si to svou daň vybírá.

U Mighty Sounds předprodeje na 17. ročník nedosahují těch čísel, která mívali před pandemií, což se podle Markéty Broumové zdá být obecným trendem. Návštěvníci zřejmě trochu změnili své chování a častěji nakupují i na poslední chvíli, podotýká. Jiří Sedlák v této souvislosti vysvětluje, že zábavní průmysl v současnosti pociťuje napětí a změnu chování celé společnosti s tím, že jsme opatrnější v utrácení a více přemýšlíme, než se pro konkrétní nákup rozhodneme. To se v našem případě projevuje zejména odkládáním nákupu vstupenek na poslední chvíli. Už vloni jsme tento trend zaznamenali a letos, zdá se, pokračuje. Ekonomické důvody nejsou ty hlavní, spíše pozorujeme jistou opatrnost, nerozhodnost a nižší ochotu za kulturou cestovat, popisuje.

Náklady rostou několikanásobně

Davida Gaydečka, organizátor Krásný ztráty Live, uvedl, že náklady vyrostly až o třetinu a vstupenky také. Jiří Hlinka zmiňuje, že zdražily prakticky všechny vstupy a nejvíce ty, které jsou závislé na dopravě, což je v případě stavby festivalu na zelené louce prakticky vše. Nenapadá ho přitom položka, která by zůstala na stejné úrovni jako v loňském roce. Racionální by bylo v takové situaci redukovat program nebo počet festivalových dnů, ale většina pořadatelů udělala pravý opak. Právě letos, v první regulérní post-covidové sezoně, navýšila rozpočty a přiváží obří jména světové hudební scény, zdůrazňuje. Matyáš Ožana říká, že rostou všechny položky a mezi ty největší patří honoráře zahraničních interpretů a cena práce. Zásadním pro nás je nárůst honorářů a dalších nákladů spojených s vystupováním světových hvězd na festivalu. Zde už se nejedná o procentní nárůsty, ale o násobky předcovidových cen, podotýká Jiří Sedlák.

K největšímu zdražování dochází v oblasti lidské pracovní síly, materiálu a samozřejmě i v ceníku dodavatelů světel, hudební techniky, toalet atd. Všichni se snaží zdražování propsat do cen. Z těchto důvodu jsme byli nuceni v tomto roce zdražit vstupenky, dodává Ondřej Vrba. Souhlasí s tím i Pavel Pavlík, který upřesňuje, že náklady na sanitární služby vzrostly více než dvojnásobně, což není jen důsledek zdražování všeobecného, ale také výpověď o míře konkurence v daném oboru. V obecné rovině ale vstupy rostou a nám nezbývá než reagovat zvýšením ceny vstupenky a služeb. Největší položka, která zdražuje, jsou umělci, sanita a mzdové náklady, shrnuje.

Jak festivaly ovlivní zákaz plastů?

Jak jsme psali, od loňského října je zakázáno uvádět na trh vybrané jednorázové plastové výrobky, mezi které patří například jednorázové plastové kelímky, příbory nebo brčka. Podle Jiřího Hlinky se zvýšené náklady týkají i odvozu a zpracování odpadu a naprostá většina festivalů sdružených v jejich asociaci již přešla nebo přechází na zálohované nádobí, které je tou nejlepší prevencí vzniku odpadu. Tím pádem se jich zákaz až tak moc nedotkne. Festival využívá od svého založení ekologické a znovupoužitelné kelímky Nick Nack a jídelní zóny zajišťují externí dodavatelé, popisuje Matyáž Ožana. Podobně na Let It Roll plošně vyměnili jednorázové kelímky za vratné. V rámci našeho ekologického programu jsme zrušili před několika lety plastová brčka, místo plastového nádobí se u nás plošně používá kompostovatelné palmové nádobí, uvádí Ondřej Vrba.

Na festivalu Brutal Assau interně žijí bez jednorázového plastu 6 let a mají výhodu, že si zde určují pravidla sami. Jelikož jim vadil nadbytek jednorázových plastů už dříve, přivezli si z Indie talíře z palmových listů, už v roce 2011 začali používat vratné kelímky a mají také vlastní třídičku odpadů. Markéta Broumová vzpomíná, že opatření na zmírnění jednorázových plastů zaváděli už před 10 lety, kdy v crowdfundingové kampani sbírali finance na rozložitelné nádobí ze spadaného palmového listí. Dnes je nabídka rozložitelného jednorázového nádobí běžná a dostupná, naši jednotliví prodejci tak mají pokyn používat jakoukoli tuto rozložitelnou variantu. Používáme také vratné, omyvatelné kelímky a důsledně třídíme odpad, vyjmenovává dále. Jiří Sedlák v této souvislosti upřesňuje, že na jejich festivalu stánkové prodejce dozorují jak oni sami, tak i kontrolní orgány státní správy.

Festivaly jdou naproti ekologii

Festivaly se rok od roku posouvají nejen hudební nabídkou, ale také přístupem právě k ekologii nebo technologiemi obecně. Jiří Hlinka popisuje postupný ústup od tištěných materiálů s tím, že většina festivalů má mobilní aplikace a v tomto duchu působí i na partnery. Hlavně větší festivaly testují zapojení čistých obnovitelných zdrojů energie do svého energetického mixu. Vnímá také snahu o podporu veřejné dopravy, kde je prostor pro synergii se samosprávami nebo národními dopravci. A velmi kvituji zvyšování kvality gastra s akcentem lokálních dodavatelů, včetně pivovarů, nebo zvyšování podílu rostlinné stravy, doplňuje. Od letošního ročníků jsme zavedli hromadnou dopravu autobusy z deseti slovenských měst a posílili množství sdílených kol v blízkosti areálu, uvedl Jiří Sedlák s tím, že od letošního ročníku zavádí ucelený program udržitelnosti, který nazvali “Naše cesta”, a hledají možné alternativy s menší ekologickou zátěží a vyšší hodnotou pro společnost.

Ondřej Vrba popisuje, že ve spolupráci s projektem Umelohmotné přetvoří plastový odpad na užitečné věci. Jejich stánkaři třídí použitý olej a gastroodpad do speciálních nádob, čímž zajišťují efektivní likvidaci a zamezují kontaminaci tříděného odpadu. Také rozšiřujeme pro letošní rok eko kemp, do kterého se mohou návštěvníci ubytovat a tím po celou dobu festivalu respektovat a využívat všechny pravidla jejich ekologického programu. Na festivalu budeme letos spolupracovat se společností Bosh na službě sdílených kol. Plánujeme spolupráci se společností zabývající se 3D tiskem a recyklaci plastů pro výrobu náplně do 3D tiskáren. Jsme součástí kampaně offsetové kompenzace uhlíkové stopy u letenek, vyjmenovává. Na Beats For Love je samozřejmostí třídění odpadu a spolupráce s Čistým festivalem / firmou Eko-kom. V rámci technického využití také používáme recirkulovanou vodu, například na plnění zátěži, které se používají u pódií apod. Tak zbytečně neplýtváme pitnou vodou, kde vyloženě není potřeba, doplňuje.