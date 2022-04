Skleněné velikonoční kraslice jsou hit. Podívejte se na inspirativní fotogalerii

Obliba velikonočních dekorací roste

Jak serveru Podnikatel.cz potvrdila Romana Juklová, obchodní ředitelka společnosti Ozdoba CZ, poptávka po velikonočních kraslicích velkých velikostí 8,5 cm i malých (velikosti slepičího vajíčka) každý rok stoupá. Tuzemští i zahraniční zákazníci si je oblíbili pro jejich pestrost a našli hned několik způsobů, jak je kombinovat do jejich jarních dekorací. Malá vajíčka, ale i figurky kuřátek, kachniček a zajíčků jsou velmi lehoučká a mohou se zavěsit i na větvičky zlatého deště a břízy. Velkými vajíčky v samostatných krabičkách pak obdarovávají koledníky, upřesňuje. Podle Evelíny Vaněčkové, marketingové a obchodní zástupkyně společnosti Decor by Glassor, stejně jako u vánočních ozdob lidé ocení ruční výrobu z kvalitních materiálů. Plastové dekorace z velkých řetězců mění za ručně malované kousky, kterými podpoří místní výrobce. Novou sezónu vítáme s čerstvými novinkami, které rozproudí šeď zimních dnů, a na naše zákazníky dýchne jarní atmosféra, doplňuje.

Nápady se sbírají v průběhu roku

Mezi nejoblíbenější velikonoční dekorace patří sklenění zajíčci a kraslice. Šikovné malířky z Decor by Glassor je ručně malují a dekorují, přičemž nápady na designy společnost sbírá v průběhu celého roku a například zajíčky u nich v nabídce najdete i na Vánoce. Nové dekory kraslic začínáme malovat na začátku nového roku. Ruční práce potřebuje čas, od prvních vyfouknutých vajíček po hotové kraslice může uplynout i několik měsíců, popisuje Evelína Vaněčková. Romana Juklová vysvětluje, že dekorování se od vánočního liší především motivy, barvami a tím, že se nepoužívají třpytivé posypy. Kovové záponky navíc nahrazují dřevěnými nebo přidávají mašličky. Pro ty nejnáročnější koledníky pak namalují velká vajíčka s personifikovaným nápisem.

I ozdoby se řídí trendy

V Ozdoba CZ každý rok vzorují nové kolekce a vycházejí z nových trendových barev a dekorují podle módních stylů. Jejich zákazníci nové kolekce vyhledávají a netrpělivě na ně čekají. Samotná výroba se řídí přáními zákazníků, která nám posílají ve svých objednávkách, podotýká Romana Juklová. Trendy ve světě skleněných ozdob se mění každý rok a stejně jako v módě nebo v interiérovém designu se dá předpovědět, co bude ten daný rok úspěšné. Trendy jsou navzájem propojené, takže když bude populární severský minimalistický styl v bydlení, odrazí se to i na našich kolekcích skleněných ozdob, říká Evelína Vaněčková.

Například výrobce Koulier tak má v nabídce kolekci zaměřenou na vyhlášenou barvu roku 2022 Veri Peri, o které jsme psali. Inspirací této barvy je drobný květ periwinkle (česky barvínek), který se stal předlohou i jejich kolekce. Se skleněnými baňkami či kvítky v barvě Very Peri nemusíte čekat na Vánoce. Ozdoby této svěží a dynamické barvy rozzáří váš interiér. Doporučujeme všem, kdo jsou rádi obklopeni nejnovějšími trendy, ale také těm, kdo mají rádi fialovou a české kvítí, popisují na webu. Vajíčka a skleněné ozdoby v barvě Veri Peri má v nabídce také Ozdoba CZ.

Prohlédněte si velikonoční ozdoby i jejich výrobu:

Jak se výrobcům ozdob daří?

Právě Koulier je nová značka, která vznikla teprve v září loňského roku. Jak jsme psali, Petr a Kateřina Šrámkovi navázali na tradici předků, kteří hospodařili od 17. století na Oflendě a ve výrobě se rozhodli pokračovat poté, co byla na jaře 2020 zavřena poslední výroba vánočních ozdob v Horním Bradle na Chrudimsku. S rozjezdem jim pomohly dny otevřených dveří v nově vzniklé výrobě.

Romana Juklová přiznává, že se jejich společnost, jako mnoho jiných, nyní musí vypořádávat s nastávající ekonomickou krizí způsobenou covidem a válkou na Ukrajině. Štěstí Decor by Glassor je, že už několik let pracují na jejich e-shopu a odesílají ozdoby do celého světa. To jim pomohlo, jakmile přišel lockdown, ale přesto je pro ně velmi důležité, aby se setkávali se zákazníky i naživo. Třpyt a křehká krása skleněných kuliček se dá těžko zachytit na produktovou fotku a tu atmosféru obchodu chcete zažít na vlastní kůži. Proto jsme vybudovali novou prodejnu Decor by Glassor v centru Liberce a těšíme se, že se s našimi zákazníky budeme setkávat během celého roku, uzavírá Evelína Vaněčková s tím, že zde prodávají vánoční ozdoby po celý rok a podle sezóny doplňují i velikonoční, svatební či halloweenské dekorace.