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Školákova žemle za korunu: Geniální zkratka pro rodiče, nebo marketingová absurdita?

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
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Mladý chlapec nakupuje pečivo v obchodě
Autor: Shutterstock
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Na vlnu návratu do školy se v rámci marketingu snaží naskočit spousta značek, což se se ne vždy setkává s pochopením.
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Jednou ze značek, která zareagovala na návrat do školy, byl Lidl, který přišel s novým produktem nazvaným „Školákova žemle“ a nabízel ho za jednu korunu. 

Co se dozvíte v článku
  1. Přejmenovaný rohlík, nebo dno sezónního marketingu?
  2. Rodičům pro úsporu času
  3. Nostalgické vzpomínky i hněv ze zdražování

Přejmenovaný rohlík, nebo dno sezónního marketingu?

Marketingová odbornice Jitka Kouba se této akci věnovala na svém LinkedIn profilu. Podle ní tímto marketing na začátek školy právě dosáhl nové úrovně absurdity a firmy už asi opravdu nevědí, jak dětem ten návrat do školy ještě znepříjemnit. Vezmete úplně obyčejný produkt, přidáte mu školní název a rázem máte sezonní nabídku. Žemle je pořád stejná, jen teď dětem připomene školu ještě předtím, než do ní vůbec dorazí, uvedla.

„Ne, ne. Když už tu školu chtěli za každou cenu vytěžit, co se třeba zaměřit na svačinky do školy. To by alespoň dávalo smysl,“ myslí si jedna copywriterka. „Ale tak zase je tam školákova cena 1,– :-) Teď vážně, je to pitomost. Sice je u nás každý jednička, ale tak to se hodí na konec školního roku,“ přidává reakci jeden z uživatelů. „Myslel jsem si, že není těžké pochopit, že název žemle souvisí s tou cenou 1 Kč, která odkazuje na školní známku (v souladu s výše uvedeným „U nás je každý jednička“),“ vysvětluje další.

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Rodičům pro úsporu času

Děti vůbec nejsou ta cílovka Lidlu, ale rodiče.  A ti začátek školního roku většinou vítají, takže za mě super tah, přidal specialista na PR a komunikaci. S tímto názorem souhlasí i jiná odbornice, podle které to marketingově na lidi fungovat bude. Musím vzít ještě pečivo dětem na snídani… Ááá, školákova žemle. V rychlosti výběru rychlá navigace, bere pytlík, hází žemle dovnitř a mizí ke kasám, popisuje s tím, že lidi chtějí pomoct s rychlým a jednoduchým rozhodnutím a i když to vypadá absurdně, tak najednou ta žemle má jasné využití.

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Nostalgické vzpomínky i hněv ze zdražování

Portál Kupi.cz tuto akci sdílel na Facebooku s dotazem, jestli si pamatují dobu, kdy rohlík stával korunu a dále se ptal, jestli žemli koupili. Většina komentujících zmiňovala, jakou pamatují cenu a hodnotila kvalitu pečiva. Pamatuji si za 30 haléřů. Ale to byli opravdu rohlíky. Krásně zapnuté a i slané. Pamatuji i Karlovarský rohlík, ten jsme jedli když jsme byli nemocní, píše jedna uživatelka. Jasně. Na 3 dny. To je akce století. A druhý den je pěkná tvrdá. Dneska jsem ji měl, přiznává jeden z uživatelů. Opačnou zkušenost má jedna z komentujících, která ji koupila a byla výborná.

Oni všechno okolo zdraží, takže nic neušetříte. Jen marketing, podotýká uživatelka. Podobně podle dalšího uživatele kvůli rohlíku za korunu, není důvod propagovat Lidl jako dobrý, protože dělá tuhle strategii naprosto cíleně a záměrně. Tak jako spoustu dalších věcí, za účelem většího zisku a získání většího počtu hloupých zákazníků, kteří si neumí spočítat to, že na rohlících sice ušetří deset korun, ale při nákupu jiného zboží, mnohem více ztratí, a to je celé. A o kvalitě tohoto pečiva se vůbec nebudu bavit, uzavřel.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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