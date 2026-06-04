Školky budou muset berňáku hlásit informace o dětech a zaplaceném školkovném

Podle ministerstva financí, které tuto novinku navrhlo, se tím předejde tomu, aby poplatníci uplatňovali slevu za umístění dítěte duplicitně nebo ve výši překračující maximální výši slevy.
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S EET se vrátí i školkovné
Poslanecká sněmovna začala tento týden projednávat návrh zákona o evidenci tržeb. Ten kromě zavedení EET počítá i s návratem dříve zrušených slev na dani, tedy se slevou na studenta a školkovným. Zatímco sleva na studenta bude obnovena v původním znění, u školkovného dojde k některým změnám. Základ školkovného zůstane stejný a poplatník bude moci opět uplatnit slevu za umístění dítěte ve výši rovnající se částce, kterou prokazatelně uhradil předškolnímu zařízení za umístění dítěte v něm v daném zdaňovacím období. Maximálně výše slevy bude znovu omezena minimální mzdou pro dané zdaňovací období (pro letošek by šlo o 22 400 Kč) za každé dítě.
Školkovné bude mít upravené podmínky
Maximální výše slevy bude ovšem nově vázána na vyživované dítě, nikoli na poplatníka, a pokud tedy slevu za umístění jednoho vyživovaného dítěte uplatní více poplatníků, aplikuje se maximální výše slevy na úhrn jimi uplatněných slev. Zároveň návrh počítá s tím, že se poplatníci ne vždy podílejí na nákladech za umístění dítěte do předškolního zařízení stejným dílem. Zákon jim tak umožní, aby se písemně dohodli na jiném způsobu určení maximální výše slevy pro každého z nich. Například, že první z rodičů je oprávněn uplatnit slevu až do výše 70 % minimální mzdy a druhý z rodičů až do výše 30 % minimální mzdy.
Školky budou muset berňáku hlásit informace o dětech
Další novinkou budou nové povinnosti pro předškolní zařízení. Ta budou muset podávat správci daně za každý kalendářní rok oznámení, ve kterém uvedou individualizované údaje o dětech umístěných v tomto předškolním zařízení, individualizované údaje o poplatnících, kteří vynaložili výdaje za umístění dětí v tomto předškolním zařízení, a celkovou částku, kterou každý poplatník vynaložil. Toto oznámení bude nutné podat elektronicky do 31. ledna po skončení kalendářního roku, ke kterému se uvedené údaje váží.
Účelem zakotvení této povinnosti je předcházení tomu, aby poplatníci uplatňovali slevu za umístění dítěte duplicitně nebo ve výši překračující maximální výši slevy podle § 35bd zákona o daních z příjmů. Zakotvení této povinnosti je nezbytné pro případy, kdy je poplatník povinen podat daňové přiznání a současně uplatňuje slevu za umístění dítěte, doplňuje se v důvodové zprávě.
Které přesně údaje bude nutné vyplnit a jak bude formulář vypadat, upřesní ministerstvo financí vyhláškou.