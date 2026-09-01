Školní penál plný historie: Příběhy výrobců, kteří změnili svět psaní a kreslení

Mnoho značek, které dodnes plní školní penály a tašky po celém světě, vzniklo jako malé dílny či laboratoře zapálených chemiků a řemeslníků ještě v 18. a 19. století. Nahlédněte do minulosti slavných značek jako KOH-I-NOOR, Pelikan či Centropen.
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Od grafitové tuhy ke světovému standardu
Se školními potřebami je neochvějně spjata značka KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Ta vznikla už v roce 1790. Tehdy dvorní knížecí architekt Joseph Hardtmuth položil základy podnikání. Jeho potomci v čele se synem Carlem a vnikem Franzem z něj vybudovali jednu z největších světových společností ve svém oboru. Dnes už původním majitelům z rodiny Hardtmuthů podnik nepatří, ale zůstává rodinnou firmou v soukromém vlastnictví rodiny Břízů. V čele je generální ředitel Vlastislav Bříza starší. Od roku 1848 funguje továrna v Českých Budějovicích, odkud je společnost také řízena a organizována. Kromě toho má mnoho závodů a odnoží.
Jak uvádí společnost na webu, z jejich továrny pochází řada významných inovací na poli vývoje psacích prostředků.
Například samotná výroba grafitové tuhy z grafitu a jílu, patentovaná již v roce 1802, princip strojové výroby tužek či členění grafitových tužek podle tvrdosti tuhy do jednotlivých gradací 8B-10H, které brzy převzali ostatní výrobci jako celosvětový standard, vyjmenovávají.
Za počátky firmy Faber-Castell známou nejen díky pastelkám a tužkám bychom také museli jít do 18. století. V německém Norimberku se první výrobci tužek vyskytovali už kolem roku 1660. Byl mezi nimi i Kaspar Faber, který tužky vyráběl v malé dílně ve Steinu u Norimberku. Brzy se stal úspěšným a známým a založil si svou vlastní společnost. Posléze jeho syn Anton Wilhelm získal pozemek na okraji města a vybudoval na něm moderní manufakturu. I dnes na tomto místě stojí hlavní výrobní závod společnosti Faber-Castell.
Syn Antona Wilhelma Georg Leonhard Faber výrobu tužek udržel i navzdory obtížné ekonomické situaci. Podporovala jej i jeho žena a společně tak přispěli k tomu, že dnes ve společnosti figuruje devátá generace dynastie Faber-Castell.
Příběh inkoustu a plnicích per
Spousta lidí už se rozhodně setkala s pery a kancelářskými potřebami od německé značky Pelikan. Ta má také dlouhou historii a její základy sahají do konce dubna 1838. Tehdy chemik Carl Hornemann vydal první ceník své továrny na barvy a inkousty a položil tak základy jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců psacích a kancelářských potřeb. V roce 1871 firma přechází pod vedení Günthera Wagnera. Ten o šest let později registruje jako ochrannou známku rodinný erb s pelikánem krmícím svá mláďata.
Pelikan v roce 1929 představil své první plnicí pero vybavené patentovaným pístovým plnicím mechanismem. To způsobilo revoluci ve spolehlivosti a kapacitě inkoustu v perech. O několik let později přišla na trh ikona v podobě modelu Pelikan 400 označovaného jako Souverän. Pero mělo charakteristické zeleně pruhované tělo a stalo se jak vlajkovou lodí značky, tak synonymem pro klasické plnící pero.
Právě díky charakteristickému pruhovanému designu se peru v Německu přezdívalo Stresemann, a to podle pruhovaných kalhot tehdejšího ministra zahraničí Gustava Stresemanna. Až v roce 1982 společnost řadu modernizovala a oficiálně pojmenovala Souverän, což znamená Svrchovaný. Dnes je pero dostupné v několika velikostech i barevných variantách, které se liší rozměry, hmotností nebo kapacitou inkoustu. Vzniklo také několik limitovaných edicí.
Podle společnosti značka Pelikan vypráví celý příběh vtěsnaný do jediného nápisu a má jít o příběh o lásce a náklonnosti matky pelikána ke svému mláděti, které jednoho dne otevře křídla a vzlétne.
Český fenomén: Od prvních per po legendární Tornado
V souvislosti s pery nelze nezmínit společnost Centropen. Její historie se začala psát v roce 1940, kdy jeden ze zakladatelů založil v Dačicích novou dílnu zaměřenou i na výrobu plnicích per. O rok později zde byla zahájena výroba a první pera vznikaly za vysokého podílu ruční práce. Podle webu se na výrobě podílelo dvacet zaměstnanců. Posléze byl za účasti zakladatelů založen společný podnik a jejich prvním výrobkem bylo plnicí pero pod názvem STENO. V roce 1848 byl podnik znárodněn a začleněn pod Koh-i-noor, ale v roce 1985 získal zpět samostatnost a po roce 1990 se privatizoval.
Ke konci devadesátých let byla zahájena výroba nových, levných dětských popisovačů a na trhu se poprvé objevila novinka v podobě pera Tornado. Jednalo se o zmizíkovatelné pero pro prvňáčky s ergonomickým úchopem, které se záhy stalo velmi populární. Mezi další legendární výrobky patřily foukací fixy. Šlo o nově patentovaný výrobek a Centropen se stal jejich monopolním výrobcem na celém světě.
Zrození nesmrtelného zvýrazňovače
Z továrny na tužky se zrodila značka Stabilo disponující i českou stopou, protože v Českém Krumlově má závod na výrobu tužek a psacích potřeb. Právě továrna na tužky byla v roce 1855 i v Norimberku. O deset let později ji převzal podnikatel Gustav Adam Schwanhäußer, který začal používat v logu symbol labutě (vychází z německého slova Schwan) a dále rozvíjel značku.
Ve 20. letech 20. století představili první tužku značky Stabilo s tenkou a vysoce kvalitní grafitovou tuhou. Název Stabilo odkazuje právě na mimořádně pevnou tuhu „Stabilo“, která se nelámala. Mezi legendární novinku a ikonický produkt této společnosti patřil zvýrazňovač STABILO BOSS uvedený v roce 1971. Jeho ikonický plochý tvar vznikl údajně tak, že znechucený designér hnětl modelovací hmotu a dlaní ji zploštil na stůl.
Od uhlového papíru k ikonické lepicí tyčince
Původně s uhlovým papírem souvisela společnost Kores. Tu ve Vídni založil v roce 1887 Wilhelm Koreska a také otevírá obchod pro prodej kancelářských potřeb a křídového papíru. Zároveň využívá příležitosti a kupuje návod na potahování uhlového papíru. Ten ručně vyrábí celá jeho rodina a vzniká tak první ručně vyrobený uhlový papír Kores. Společnost se dále zabývá sortimentem potřeb pro psací stroje a uvádí na trh například pásky do psacích strojů. V roce 1968 Kores Vídeň zahajuje výrobu korekčních prostředků a o rok později se objevuje první lepicí tyčinka v rolovacím obalu.