Škrty u úředníků vyvolaly rozruch: Divadlo před volbami, nebo nutnost?

Jak dále upřesnil server SeznamZprávy.cz, usnesení žádá po všech ministrech, aby na svých úřadech a také ve všech podřízených institucích propustili deset procent zaměstnanců, a to už od 1. ledna 2027. To samé pak požaduje po vedoucích ostatních ústředních orgánů, jako jsou úřady katastrální, statistický, telekomunikační, antimonopolní, báňský nebo třeba energetický regulační.
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Lidé volají po zrušení agend
Na jednání vlády byl tento bod odsunut, ale vyvolal spoustu reakcí v médiích i na sociálních sítích. Zatímco podle někoho jde o divadlo před volbami, jiní zmiňují, že to měla udělat už minulá vláda. Řada uživatelů volá také po zrušení agend.
Podle jednoho z uživatelů sociální sítě X vyházet 10% úředníků zní fajn a je pro jakékoliv zmenšení státu. Podotýká však, s velkým ALE, ať se nenecháme zblbnout s tím, že zlo nejsou úředníci, zlo jsou agendy.
Zrušme agendy úřadů práce, zrušme stavební úřady, zrušme jiné zbytečnosti. Pokud agendy necháme a vyházíme úředníky, stát nás bude obtěžovat pořád stejně, jen bude všechno fungovat ještě daleko hůř. A jsem moc zvědav, jestli k tomu bude mít Bába koule, dodal.
Propouštění vlastních voličů i hrozba devastace státu
Na to jiná uživatelka odpovídá, že se jedná o celkem legrační plán – propustit vlastní voliče a podporovatele.
Z rozhodnutí jmenované úřednice, kterou by žádný z nich nevolil. Takže držme si klobouky, neloajální začnou mizet první, jinak to nepůjde, doplnila. „Vláda chce šetřit miliony na úřednících, aby pak stát tratil miliardy, protože nemá expertízu,“ přidal další uživatel s anglickou hláškou co by se mohlo pokazit.
Vláda připravila mamutí sekyru, tak se bude tradičně hledat 10 % úředníků na propuštění. ❤️— Michal Sirový 🇨🇿 (@sssirda) September 29, 2026
Těším se, že jednou přijde den a šetřící strana místo škrtnutí úředníků navrhne škrtnutí nějaké konkrétní agendy. Prostě stát přestane dělat X.
Ale to je na nejen českou politiku asi moc… pic.twitter.com/1ArO8h3SFw
Podle jiného uživatele tímto oslabují a oslabí instituce nebo ty potřebné zruší, což je devastace státu. Další uživatel by začal stěhováním do menších budov.
Nevěřili byste, jak i v privátu hrozba společných kanceláří učí šéfy šetřit na počtu personálu při plnění stejných úkolů. Tady je prostor k úsporám mnohem větší, popsal.
Ohradili se ekonomové i odbory
Podle Odborového svazu státních orgánů a organizací je návrh neakceptovatelný.
Jestli vláda chce i nadále testovat, co všechno si k nám může dovolit, tak nyní narazila na pevnou hranici, kterou není možné překročit. Útoků na zaměstnance, na kterých stojí chod státu, už bylo až až, uvedl jeho předseda Pavel Bednář.
Ekonom Aleš Rod ve svém příspěvku na X zase vysvětlil, proč návrh na propuštění 10 % úředníků vládních institucí zvedl logickou nevoli, i když zároveň vzbuzuje podporu.
🚨Proč vzbudil návrh na propuštění 10 % úředníků vládních institucí logickou nevoli, i když zároveň vzbuzuje podporu?— Ales Rod (@ales_rod) September 29, 2026
Protože žádní bezprizorní úředníci, kteří by každé ráno přišli do práce a netušili, co daný den budou dělat, neexistují. ☝️ Tak tragicky na tom nejsme. Ale…