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Škrty u úředníků vyvolaly rozruch: Divadlo před volbami, nebo nutnost?

Jana Langerová
Dnes
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Muž odchází s kanceláře se svými věcmi
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Na posledním jednání vlády předložila Tünde Bartha, šéfka Úřadu vlády, ministrům návrh, aby snížili počet pracovních míst na svých úřadech o desetinu. Informovaly o tom Seznam Zprávy, které také uvádí, že na papíře je jako autor návrhu uvedený premiér Andrej Babiš.
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Jak dále upřesnil server SeznamZprávy.cz, usnesení žádá po všech ministrech, aby na svých úřadech a také ve všech podřízených institucích propustili deset procent zaměstnanců, a to už od 1. ledna 2027. To samé pak požaduje po vedoucích ostatních ústředních orgánů, jako jsou úřady katastrální, statistický, telekomunikační, antimonopolní, báňský nebo třeba energetický regulační.

Co se dozvíte v článku
  1. Lidé volají po zrušení agend
  2. Propouštění vlastních voličů i hrozba devastace státu
  3. Ohradili se ekonomové i odbory

Lidé volají po zrušení agend

Na jednání vlády byl tento bod odsunut, ale vyvolal spoustu reakcí v médiích i na sociálních sítích. Zatímco podle někoho jde o divadlo před volbami, jiní zmiňují, že to měla udělat už minulá vláda. Řada uživatelů volá také po zrušení agend.

Podle jednoho z uživatelů sociální sítě X vyházet 10% úředníků zní fajn a je pro jakékoliv zmenšení státu. Podotýká však, s velkým ALE, ať se nenecháme zblbnout s tím, že zlo nejsou úředníci, zlo jsou agendy. Zrušme agendy úřadů práce, zrušme stavební úřady, zrušme jiné zbytečnosti. Pokud agendy necháme a vyházíme úředníky, stát nás bude obtěžovat pořád stejně, jen bude všechno fungovat ještě daleko hůř. A jsem moc zvědav, jestli k tomu bude mít Bába koule, dodal.

Propouštění vlastních voličů i hrozba devastace státu

Na to jiná uživatelka odpovídá, že se jedná o celkem legrační plán – propustit vlastní voliče a podporovatele. Z rozhodnutí jmenované úřednice, kterou by žádný z nich nevolil. Takže držme si klobouky, neloajální začnou mizet první, jinak to nepůjde, doplnila. „Vláda chce šetřit miliony na úřednících, aby pak stát tratil miliardy, protože nemá expertízu,“ přidal další uživatel s anglickou hláškou co by se mohlo pokazit.

Podle jiného uživatele tímto oslabují a oslabí instituce nebo ty potřebné zruší, což je devastace státu. Další uživatel by začal stěhováním do menších budov. Nevěřili byste, jak i v privátu hrozba společných kanceláří učí šéfy šetřit na počtu personálu při plnění stejných úkolů. Tady je prostor k úsporám mnohem větší, popsal.

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Ohradili se ekonomové i odbory

Podle Odborového svazu státních orgánů a organizací je návrh neakceptovatelný. Jestli vláda chce i nadále testovat, co všechno si k nám může dovolit, tak nyní narazila na pevnou hranici, kterou není možné překročit. Útoků na zaměstnance, na kterých stojí chod státu, už bylo až až, uvedl jeho předseda Pavel Bednář.

Ekonom Aleš Rod ve svém příspěvku na X zase vysvětlil, proč návrh na propuštění 10 % úředníků vládních institucí zvedl logickou nevoli, i když zároveň vzbuzuje podporu.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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