Slevy aneb Jak v tom pořád plaveme

[KOMENTÁŘ] Někteří regulaci ještě ani nepostřehli. Jiní se svým provedením zase střílí do nohou.

Nejčastější řešení, které drásá mé právněmarketingové oko? „Nejnižší cena za uplynulých 30 dní”. Balast na vašich štítcích a e-shopech, který po vás nikdo nechce. Tak proč se tím smogem dusit?

Pokud produkty zlevňujete, bude chtít případná kontrola, tedy Česká obchodní inspekce, u produktu vidět jen dvě položky:

Kolik aktuálně zaplatím?

Z jaké ceny zlevňujete?

Dohodit si můžete i procenta, protože to my zákazníci rádi. Pokud je dohodíte, měla by odrážet rozdíl mezi těmito dvěma položkami.





A teď ten omyl:

Ta druhá položka je nejnižší cena (v okně 30 dnů) před prvním zlevněním. Ne 30 dnů přede dneškem. A to je rozdíl. Ve slevě si to pak mějte klidně i déle než ten měsíc. Není potřeba to zákazníkům přepočítávat.

Často to mí klienti pochopí až na časové ose. Tak tady jedna i pro vás:

Časová osa 1 Autor: Petra Dolejšová, podle licence: Rights Managed

Časová osa 2 Autor: Petra Dolejšová, podle licence: Rights Managed

Pokud budete nasazovat „nejnižší cenu za uplynulých 30 dní”, udělá vám to tyto nepěknosti:

Časová osa 3 Autor: Petra Dolejšová, podle licence: Rights Managed

Zbytečně. Právo to po vás nechce, marketingově to dobro nepřináší. Tak kde se to vzalo?

Často je to „opsané” řešení velkých korporátů. Tam si právníci zřejmě „jen” špatně přečetli text zákona a pak už se rozjel řetězec nedorozumění. Marketéři se spoléhali na výklad právního týmu, vývojáři vyvíjeli nástroje podle notiček marketérů. Menší a střední podniky se pak mrkly, jak to vyřešily ty větší. Marketingověprávní balast je na světě. Dejte ho tedy s čistým svědomím pryč.

Máte mezinárodní firmu a toto řešení „vám předepsali seshora”?

Mí klienti se často zaštiťují tím, že v Německu to mají jinak, a tak nechtějí české provedení „dvojit”. I to je častý omyl. V rámci Evropské unie (a národních předpisů jednotlivých států) v tomto panuje shoda. Řešení vašich zahraničních kolegů se tak velmi pravděpodobně stalo stejnou obětí nešťastného přečtení zákona. Doporučila bych vám to ve firmě pro jistotu otevřít.

Kontroluje to vůbec někdo?

Ano, kontrola nechodí po horách, ale po lidech. Tedy firmách. A slevy patří u České obchodní inspekce k jednomu z hlavních hitů letošního repertoáru kontrol. Sankce zatím nepadají nijak dramatické. Co ale není, může být. A tak bych zbytečně nedráždila.

Co po vás tedy bude chtít Česká obchodní inspekce vidět, když přijde na kontrolu?

Že jste u produktu měli aktuální prodejní cenu Že jste u produktu měli uvedenou cenu, ze které jste zlevnili Interní podklady o vývoji vašich prodejních cen

Na to, že se jedná o interní dokumenty, které jsou plně ve vaší režii (a tedy vhodné k drobným úpravám), bych ale nevsázela. Česká obchodní inspekce vás má většinou proklepnuté už předtím, než si vaše podklady vyžádá. Pokud vaše záznamy nebudou lícovat s jejich (často podrobnými) záznamy z e-shopu nebo prodejny, bude se to vysvětlovat špatně.

Z těchto vašich interních podkladů si pak Česká obchodní inspekce prověří hlavně dvě věci:

Zaprvé, že referenční cena (bod 2) je opravdu ta nejnižší v okně 30 dnů před prvním zlevněním.

Zadruhé, že daný artikl nemáte ve slevě nepřiměřeně dlouho.

A tady se na chvíli zastavím. Přiměřenou délku období, kdy můžete mít výrobek ve slevě, zákon (ani Česká obchodní inspekce) nedefinuje. Neplatí ani často rozšířený omyl, že sleva může být nově jen 30 dnů.

Interně inspekce říká, že za přiměřenou délku období považuje týdny, ne měsíce. Posuzuje se to ale případ od případu. Roli při takovém posuzování hrají i tyto aspekty:

Jak dlouho máte produkt v prodeji?

Jak dlouho jste ho prodávali za plnou cenu?

Za jakou cenu se prodával v jednotlivých obdobích?

Pokud postupně zlevňujete, jak dlouhé máte jednotlivé úseky těch slev?

Jak máte slevu nazvanou?

Jak se sleva vizuálně tváří?

Není vaše reklama zavádějící?

A tak u vaší konkurence neopisujte, opíšete to se zbytečnými chybami. Řešte svůj marketing na míru. A věřte, že se vám to vrátí.

Nakupujete podle slevových akcí? Ano

Ne