Sociálka nabízí konkrétní příklady z praxe, které pomohou s novým hlášením

Jana Knížková
Dnes
Nové Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) dělá řadě firem problémy. Česká správa sociálního zabezpečení nabízí přehlednou uživatelskou příručku, která vysvětluje celý proces od registrace až po samotné podání.

Zavedení JMHZ přineslo zásadní změny do každodenní praxe zaměstnavatelů i účetních. Mnozí se ale v novém systému stále orientují jen obtížně. Ať už jde o registrace, správný postup podání nebo časté chyby. 

Právě na tyto problémy nyní reaguje Česká správa sociálního zabezpečení, která vydala novou uživatelskou příručku k JMHZ pro ePortál ČSSZ.

Návod, který provede celým procesem

Příručka je sestavena tak, aby uživatele provedla celým procesem krok za krokem. Vysvětluje nejen samotné podání hlášení, ale i všechny důležité kroky, které mu předcházejí.

Najdete v ní například:

  • postup registrace zaměstnavatele
  • návod na registraci zaměstnance
  • vysvětlení, jak správně podat Jednotné měsíční hlášení

Nová uživatelská příručka k JMHZ

Praktické tipy i nejčastější chyby

Velkou přidanou hodnotou příručky jsou konkrétní doporučení z praxe. Vycházejí z prvních zkušeností s provozem JMHZ a upozorňují na chyby, které se v podáních opakují nejčastěji.

Uživatelé tak získají nejen návod, „jak to udělat“, ale i přehled toho, čemu se raději vyhnout, aby jejich podání prošlo bez komplikací.

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se týká i jednatelů společností Přečtěte si také:

Pro koho je příručka určená

Materiál ocení především:

  • zaměstnavatelé
  • mzdové účetní
  • personalisté
  • a další osoby, které podávají hlášení přes ePortál ČSSZ
Firmy narážejí v novém hlášení. Kvůli těmto chybám jim systém vrací podání Přečtěte si také:

Příručka se bude dál vyvíjet

ČSSZ zároveň upozorňuje, že příručka není konečná verze. S dalším rozvojem služeb a na základě zpětné vazby od uživatelů bude průběžně aktualizována.

To znamená, že se vyplatí ji sledovat pravidelně – může obsahovat nové postupy, úpravy nebo doplnění důležitých informací.

Nová povinnost firem už běží: Registraci zaměstnanců usnadní jednoduchý dotazník Přečtěte si také:

Videonávod

S novým hlášením pomůže také videoukázka připravená Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která krok za krokem vysvětluje, jak hlášení správně podat. 

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Nejnovější články

Školení pro účetní
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce

Věštba se naplňuje, Oracle od rána propouští tisícovky lidí

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

