Sociálka nabízí konkrétní příklady z praxe, které pomohou s novým hlášením

Zavedení JMHZ přineslo zásadní změny do každodenní praxe zaměstnavatelů i účetních. Mnozí se ale v novém systému stále orientují jen obtížně. Ať už jde o registrace, správný postup podání nebo časté chyby.
Právě na tyto problémy nyní reaguje Česká správa sociálního zabezpečení, která vydala novou uživatelskou příručku k JMHZ pro ePortál ČSSZ.
Návod, který provede celým procesem
Příručka je sestavena tak, aby uživatele provedla celým procesem krok za krokem. Vysvětluje nejen samotné podání hlášení, ale i všechny důležité kroky, které mu předcházejí.
Najdete v ní například:
- postup registrace zaměstnavatele
- návod na registraci zaměstnance
- vysvětlení, jak správně podat Jednotné měsíční hlášení
Praktické tipy i nejčastější chyby
Velkou přidanou hodnotou příručky jsou konkrétní doporučení z praxe. Vycházejí z prvních zkušeností s provozem JMHZ a upozorňují na chyby, které se v podáních opakují nejčastěji.
Uživatelé tak získají nejen návod, „jak to udělat“, ale i přehled toho, čemu se raději vyhnout, aby jejich podání prošlo bez komplikací.
Pro koho je příručka určená
Materiál ocení především:
- zaměstnavatelé
- mzdové účetní
- personalisté
- a další osoby, které podávají hlášení přes ePortál ČSSZ
Příručka se bude dál vyvíjet
ČSSZ zároveň upozorňuje, že příručka není konečná verze. S dalším rozvojem služeb a na základě zpětné vazby od uživatelů bude průběžně aktualizována.
To znamená, že se vyplatí ji sledovat pravidelně – může obsahovat nové postupy, úpravy nebo doplnění důležitých informací.
Videonávod
S novým hlášením pomůže také videoukázka připravená Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která krok za krokem vysvětluje, jak hlášení správně podat.