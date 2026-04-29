Sociálka znovu opravuje JMHZ, tentokrát snad už odstranila „vážné nedostatky“

Daniel Morávek
Dnes
Sociálka přistoupila k další úpravě podání jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JHMZ), přičemž snad už konečně došlo k opravě některých „vážných nedostatků“.

Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) by změny měly zvýšit přehlednost systému a eliminovat technické komplikace. 

Sociálka dále opravuje JMHZ

Ačkoli se ministerstvo práce a sociálních věcí tváří, že podávání JMHZ funguje bez větších problémů, ČSSZ musí neustále něco opravovat a měnit. Včera sociálka ohlásila, že na ePortálu ČSSZ byly realizovány další úpravy klíčových online služeb JMHZ. „Cílem změn je zvýšení přehlednosti systému, eliminace technických komplikací a větší komfort při podávání měsíčního hlášení,“ uvádí ČSSZ. Změny se týkají hlavně online služby Registrace zaměstnance (REGZEC) a online služby Jednotné měsíční hlášení (JMH). 

Zaměstnavatelé nově mohou dohlásit za zaměstnance prostřednictvím podání REGZEC údaje u zaměstnanců, jejichž zaměstnání bylo skončeno v průběhu 1. čtvrtletí 2026. Tato náprava tedy umožní podávajícím splnit prostřednictvím ePortálu ČSSZ zákonnou povinnost i u této skupiny zaměstnanců, což dosud představovalo technickou překážku. 

ČSSZ reagovala i na zpětnou vazbu uživatelů

Na základě zpětné vazby uživatelů a výrobců mzdových systémů byla upravena sada validačních kontrol a došlo k odstranění některých kontrolních mechanismů, které v praxi zbytečně vyvolávaly chybové stavy. 

Co se změnilo: 

  • Nesrozumitelné popisy systémových chyb (např. HTTP 500) byly nahrazeny lepším popisem, který uživatele navede k řešení. 
  • Číselné údaje jsou nově formátovány s oddělovačem tisíců a číselníky (např. ELDP nebo druhy činností) a měly by být seřazeny logičtěji a přehledněji. 
  • Práci na opravných měsíčních hlášeních by mělo usnadnit automatické přenášení údajů z řádného měsíčního hlášení.

Součástí aktualizace byly také opravy vážných nedostatků, jako je generování PDF výstupů, respektive korektní zobrazování údajů v těchto textových výstupech, například údaje o pohlaví zaměstnance, nebo zlepšení vyhledávání údajů u zaměstnanců, uzavřela v tiskové zprávě ČSSZ.

Místo úspory času komplikace

Zatímco ministerstvo mluví o zjednodušení administrativy, řada firem popisuje spíše opačnou zkušenost. Hodně záleží na připravenosti mzdových programů i velikosti firmy. Menší zaměstnavatelé mají situaci o něco snazší. Účetní často zvládají chybějící údaje doplnit ručně a postupně systémem procházejí.

dane

U větších firem je ale situace výrazně složitější. Hlášení se vracejí s chybami, systémy si nerozumí s ePortálem a některé procesy je nutné opakovat.

Vybrané reakce, které popisují realitu, najdete v tomto článku: 

Perličky z diskuze účetních k JMHZ Přečtěte si také:

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

